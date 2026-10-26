TikTok Shop soma 110 mil lojas e só 3% superam R$ 1 milhão

No primeiro semestre de 2026, pouco mais de um ano após o início das operações do TikTok Shop no Brasil, em maio de 2025, a plataforma reunia cerca de 110,2 mil lojas ativas no país. Desse total, aproximadamente 3,5 mil lojas haviam superado R$ 1 milhão em GMV (volume bruto de mercadorias) cada uma, segundo dados da Momentum Works, com base em dados da Tabcut e pesquisa própria. O contraste mostra que a barreira de entrada no canal diminuiu, enquanto a manutenção de um volume consistente de pedidos depende de fatores que vão além da produção de vídeos e transmissões ao vivo.

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Parte desses lojistas chega ao TikTok Shop com a operação já ativa em outros canais. Quem vende no Mercado Livre ou na Shopee e quer adicionar o TikTok Shop pode integrar a nova loja à estrutura existente por meio da Dogama, empresa de sistema de gestão empresarial (ERP) para vendas online, que centraliza produtos, pedidos e estoque dos canais integrados. Dessa forma, o cadastro usado nos marketplaces serve de base para os anúncios no novo canal, e as vendas feitas ali atualizam o estoque das demais plataformas.

O ritmo de expansão da plataforma ajuda a explicar a corrida de vendedores. De acordo com balanço do TikTok, o valor médio diário de mercadorias vendidas cresceu 102 vezes entre junho de 2025 e maio de 2026, e o faturamento com live commerce se multiplicou por 161 no mesmo intervalo. Com o número de lives diárias 20 vezes maior, uma única transmissão pode concentrar em minutos pedidos que, em outros canais, se distribuiriam ao longo de dias.

O desafio começa depois da entrada

A expansão ocorre em um mercado no qual o vendedor raramente depende de um único canal. O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 235,5 bilhões em 2025, com 438,9 milhões de pedidos, conforme a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), que projeta R$ 259,8 bilhões para 2026 em levantamento divulgado em fevereiro. Nesse cenário, quem abre uma loja no TikTok Shop costuma manter ativos os anúncios em marketplaces e em sites próprios.

Para Pedro Antônio Pagan, líder de produto da Dogama, o novo canal não deve ser tratado como substituto dos demais. “Entrar no TikTok Shop não deveria significar abandonar os outros marketplaces. O desafio é manter pedidos, anúncios e estoque organizados quando a operação passa a atender vários canais”, afirma.

Ainda de acordo com ele, a velocidade das transmissões amplia esse risco. “Durante uma live, o mesmo produto pode ser vendido rapidamente enquanto continua anunciado em outras plataformas. Se o estoque não estiver sincronizado, o lojista corre o risco de vender um item indisponível e cancelar pedidos”, completa.

Além da disponibilidade de produtos, outras falhas costumam aparecer quando a operação cresce sem controle unificado, como preços diferentes entre canais por falta de atualização e fichas de produto sem informações exigidas por cada plataforma. São problemas de bastidor, que não dependem da qualidade do conteúdo exibido ao consumidor.

Cancelamentos pesam na reputação

Os cancelamentos têm efeito direto sobre a avaliação do vendedor. O especialista explica que a situação funciona assim: uma loja anuncia as mesmas dez unidades em dois canais, uma live vende oito, e a disponibilidade dos demais anúncios precisa acompanhar essa saída. Se o estoque ficar desatualizado, pode entrar um pedido sem produto disponível, e o cancelamento passa a contar no histórico da conta. No Mercado Livre, por exemplo, a taxa de cancelamentos feitos pelo vendedor é uma das métricas da reputação, ao lado de reclamações e atrasos no despacho.

Júlio Cerqueira, líder técnico da Dogama, observa que cancelamentos por falta de estoque “frustram clientes e prejudicam a reputação do lojista”. Por esse motivo, segundo ele, a empresa sincroniza o estoque entre plataformas e ajuda a prever possíveis faltas.

Cadastro único e visão central

A Dogama mantém integração técnica própria com TikTok Shop, Mercado Livre, Shopee, Shein e plataformas de loja própria. O anúncio é gerado a partir do mesmo cadastro usado nos demais canais, e a baixa de estoque de uma venda feita durante uma live é refletida nas outras plataformas. “A Dogama busca automatizar ao máximo a experiência do lojista; ele preenche as informações do produto uma única vez, anuncia nos canais de sua escolha em um só fluxo e depois foca apenas nas estratégias de venda do seu negócio”, explica Cerqueira.

A automação não dispensa o acompanhamento do lojista. A revisão periódica dos cadastros, a conferência de preços por canal e a definição de uma margem de estoque para campanhas e transmissões seguem como tarefas de rotina, já que a sincronização reduz o risco de venda de itens indisponíveis, mas não o elimina.

Na avaliação de Pagan, a organização da retaguarda define a capacidade de expansão. “Para crescer em vários canais, o lojista precisa de uma visão central da operação. Ao reunir pedidos e estoque, a Dogama reduz o tempo gasto conciliando plataformas e deixa o vendedor mais livre para decidir onde e como crescer”, diz.

Os números do TikTok Shop indicam que o acesso ao canal se ampliou em velocidade, enquanto o grupo de lojas que supera R$ 1 milhão em vendas permanece restrito. Nesse contexto, manter estoque, preço e cadastro coerentes entre plataformas passa a fazer parte das condições para sustentar resultados, tanto no comércio por vídeo quanto nos marketplaces tradicionais.

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