Life360 lança Percurso ao Vivo primeiro na América Latina

A Life360 (NASDAQ: LIF), empresa líder em conexão e segurança familiar, anuncia nesta terça (20) o lançamento completo do Percurso ao Vivo no Brasil e no México, como parte da implementação gradual na América Latina. Com isso, a região é a primeira do mundo a receber o novo recurso.

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O Percurso ao Vivo leva atualizações de trajeto em tempo real diretamente para a tela de bloqueio do celular dos membros, uma forma simples de quem está em deslocamento compartilhar o andamento do trajeto com as pessoas em quem confia.

O lançamento acontece no momento em que uma nova pesquisa da Life360 aponta maior necessidade de tranquilidade em relação à família na região. Cerca de um em cada quatro (25%) latino-americanos entrevistados disse se preocupar ativamente quando não sabe onde estão seus familiares no dia a dia, contra 11% a 19% dos entrevistados nos mercados anglo-saxões e europeus pesquisados.¹

No Brasil, esse desejo de conexão convive com uma cultura de compartilhamento de localização já estabelecida. Entre os brasileiros entrevistados, 71% disseram compartilhar a localização por aplicativos de mensagens, contra cerca de 26% nos cinco mercados de fora da América Latina pesquisados.¹ Em entrevistas qualitativas no Brasil e no México, os participantes também descreveram o compartilhamento de localização como parte da rotina de contato com a família, sobretudo quando parentes estão viajando, a caminho do trabalho ou longe de casa. Ao mesmo tempo, destacaram a importância de manter o controle sobre quando e com quem compartilham.²

Juntos, os resultados apontam uma dinâmica conhecida na América Latina: as pessoas querem que quem elas amam saiba que estão seguras durante um deslocamento, mas sem abrir mão do controle sobre quando e como a localização é compartilhada.

O Percurso ao Vivo foi criado em torno desse equilíbrio. Ao se deslocar, a pessoa pode escolher compartilhar o trajeto com seu Círculo, e familiares e amigos passam a acompanhar o andamento diretamente da tela de bloqueio. Os membros do Círculo que participam veem onde a pessoa está, para onde vai e a previsão de chegada. O Percurso ao Vivo está vinculado ao trajeto, e não a um período de tempo arbitrário: quem viaja escolhe quando começar a compartilhar, e a sessão termina ao chegar ao destino.

“Acompanhar as pessoas que amamos é uma demonstração de cuidado muito comum no Brasil, e nossa pesquisa mostra que a necessidade de tranquilidade é especialmente forte na América Latina”, afirma Nicolás Vivero Zaher, vice-presidente de Comercialização e Estratégia para a América Latina da Life360. “O Percurso ao Vivo oferece uma forma simples de deixar familiares e amigos acompanharem um deslocamento. Quem está no trajeto decide quando compartilhar, e as pessoas de confiança acompanham o andamento com uma olhada rápida até a chegada.”

O lançamento também ocorre às vésperas de um período em que temporais e enchentes podem atrapalhar os deslocamentos e a rotina no Brasil. Em situações de chuva forte ou outros eventos climáticos extremos, saber que alguém está a caminho e poder acompanhar o andamento do trajeto pode dar mais tranquilidade a familiares e amigos.

Pensado para o trajeto, não para o relógio

O Percurso ao Vivo foi desenvolvido para as diferentes formas de deslocamento ao longo do dia, seja dirigindo para casa, caminhando para encontrar amigos ou atravessando a cidade de transporte público. As estimativas de chegada baseadas na rota, com tecnologia do Google Routes, cobrem trajetos de carro, a pé e de transporte público, com previsão de chegada atualizada minuto a minuto.

O Percurso ao Vivo é ativado por quem está se deslocando. Com um toque, a pessoa pode compartilhar o trajeto com seu Círculo, e o andamento pode aparecer na tela de bloqueio dos membros do Círculo que tiverem as configurações correspondentes ativadas. Como quem viaja decide quando começar a compartilhar e cada sessão está ligada a um trajeto específico, o Percurso ao Vivo oferece tranquilidade e mantém o controle nas mãos de quem está em deslocamento.

O Percurso ao Vivo está totalmente disponível no Brasil e no México até 20 de outubro, como parte da implementação gradual da Life360 na América Latina, a primeira região do mundo a receber o recurso.

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¹ Life360 Gen-Pop Proposition Survey, realizada em mercados internacionais em 2026 com 1.318 entrevistados. A pesquisa incluiu Brasil e México, além de mercados na Europa e em outros países de língua inglesa. Os resultados são indicativos e podem não representar a população geral de cada mercado.

² A pesquisa qualitativa da Life360 incluiu 48 entrevistas no Brasil e no México, entre testes de conceito com a população em geral e entrevistas com usuários ativos sobre a dinâmica dos Círculos e mobilidade. O programa qualitativo somou 48 entrevistas em quatro projetos de pesquisa.

Sobre a Life360

A Life360, empresa de conexão e segurança familiar, mantém as pessoas perto de quem elas amam. O aplicativo líder da categoria e os dispositivos de rastreamento permitem que os membros fiquem conectados às pessoas, aos pets e aos objetos que mais importam para eles, com serviços como compartilhamento de localização, relatórios de direção segura e detecção de acidentes com acionamento de socorro.

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Com sede na região da Baía de São Francisco e modelo de trabalho prioritariamente remoto, a Life360 atende cerca de 102,4 milhões de usuários ativos mensais (MAU), em 30 de junho de 2026, em mais de 180 países. A Life360 oferece tranquilidade e melhora o dia a dia das famílias em todos os momentos que importam, grandes e pequenos. Para mais informações, acesse Life360.com.