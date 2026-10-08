Cavalletta chega ao Assaí com C12 e C15 como opções
Em setembro, a Cavalletta, marca de veículos elétricos de duas rodas, ampliou sua presença no varejo brasileiro ao iniciar a comercialização de seus modelos no Assaí, uma das principais redes de atacarejo do país. A chegada à rede reforça a expansão dos pontos de atendimento da marca e amplia as possibilidades de acesso à mobilidade elétrica para os consumidores.
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A Cavalletta passa a oferecer os modelos C12 e C15 em 10 lojas do Assaí na Bahia, sendo nove em Salvador e uma em Feira de Santana. A presença nos pontos de venda permite que os consumidores conheçam de perto as opções da marca e tenham mais uma alternativa para avaliar soluções de mobilidade elétrica durante a rotina de compras.
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Com a chegada ao Assaí, a exposição dos veículos e o atendimento sobre os produtos passam a ocorrer em um ambiente familiar ao público, onde podem ser consultadas informações sobre tamanho, design, funcionamento e serviços após a compra.
Veículos no ponto de venda ampliam as possibilidades de atendimento
Na unidade de Feira de Santana, C12 e C15 estão expostos lado a lado. Um consumidor comparou os modelos e perguntou sobre as diferenças no uso diário. O atendente apresentou o design e, considerando a rotina e as condições de recarga, explicou a bateria removível da C15. Ao saber que a bateria pode ser retirada para recarga, o consumidor questionou a forma de remoção e os cuidados necessários. A conversa passou de “qual é mais bonita?” para “qual combina mais comigo?”.
A ampliação do canal físico também aproxima a marca de quem compra. Dúvidas sobre deslocamento, recarga e uso cotidiano ajudam a direcionar o atendimento e aprimorar os serviços.
C12 e C15 chegam primeiro para diferentes necessidades
A C12 combina cores sóbrias e design compacto, equilibrando aparência e praticidade para o dia a dia. Já a C15 aposta em visual robusto, desempenho e bateria removível, oferecendo uma alternativa para quem prioriza o deslocamento e a praticidade na recarga. A comparação presencial permite conhecer dimensões e recursos.
Da condução ao estacionamento, segurança no uso diário
A presença no Assaí também permitirá conhecer recursos de segurança, como frenagem e iluminação. A Cavalletta também considera a segurança após o estacionamento. A C3 Pro e a C15 Pro permitem bloquear o veículo remotamente, acompanhar sua localização e ativar o Modo Perdido pelo Smart APP. Se o veículo for movimentado após o bloqueio, um alerta pode ser acionado.
Para apoiar a operação no Assaí, a equipe local da Cavalletta está avançando com treinamento, fornecimento de peças e integração do atendimento pós-venda. A marca continuará aprimorando exposição, orientações de uso e suporte.
Os consumidores podem visitar as lojas do Assaí já abertas para conhecer C12 e C15. Para mais informações, basta acompanhar as novidades no site oficial da Cavalletta.
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Contato comercial
Jason Zhao - Gerente de Vendas
WhatsApp: (21) 97211-7452
E-mail: zhaojie@mcmart.com.cn