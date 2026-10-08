Cavalletta chega ao Assaí com C12 e C15 como opções

A Cavalletta passa a oferecer os modelos C12 e C15 em 10 lojas do Assaí na Bahia, sendo nove em Salvador e uma em Feira de Santana. A presença nos pontos de venda permite que os consumidores conheçam de perto as opções da marca e tenham mais uma alternativa para avaliar soluções de mobilidade elétrica durante a rotina de compras.

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Com a chegada ao Assaí, a exposição dos veículos e o atendimento sobre os produtos passam a ocorrer em um ambiente familiar ao público, onde podem ser consultadas informações sobre tamanho, design, funcionamento e serviços após a compra.

Veículos no ponto de venda ampliam as possibilidades de atendimento

Na unidade de Feira de Santana, C12 e C15 estão expostos lado a lado. Um consumidor comparou os modelos e perguntou sobre as diferenças no uso diário. O atendente apresentou o design e, considerando a rotina e as condições de recarga, explicou a bateria removível da C15. Ao saber que a bateria pode ser retirada para recarga, o consumidor questionou a forma de remoção e os cuidados necessários. A conversa passou de “qual é mais bonita?” para “qual combina mais comigo?”.

A ampliação do canal físico também aproxima a marca de quem compra. Dúvidas sobre deslocamento, recarga e uso cotidiano ajudam a direcionar o atendimento e aprimorar os serviços.

C12 e C15 chegam primeiro para diferentes necessidades

A C12 combina cores sóbrias e design compacto, equilibrando aparência e praticidade para o dia a dia. Já a C15 aposta em visual robusto, desempenho e bateria removível, oferecendo uma alternativa para quem prioriza o deslocamento e a praticidade na recarga. A comparação presencial permite conhecer dimensões e recursos.

Da condução ao estacionamento, segurança no uso diário

A presença no Assaí também permitirá conhecer recursos de segurança, como frenagem e iluminação. A Cavalletta também considera a segurança após o estacionamento. A C3 Pro e a C15 Pro permitem bloquear o veículo remotamente, acompanhar sua localização e ativar o Modo Perdido pelo Smart APP. Se o veículo for movimentado após o bloqueio, um alerta pode ser acionado.

Para apoiar a operação no Assaí, a equipe local da Cavalletta está avançando com treinamento, fornecimento de peças e integração do atendimento pós-venda. A marca continuará aprimorando exposição, orientações de uso e suporte.

Os consumidores podem visitar as lojas do Assaí já abertas para conhecer C12 e C15. Para mais informações, basta acompanhar as novidades no site oficial da Cavalletta.

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Contato comercial



Jason Zhao - Gerente de Vendas

WhatsApp: (21) 97211-7452

E-mail: zhaojie@mcmart.com.cn