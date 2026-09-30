NetApp oferece ativação de dados segura e sem cópia para empresas agênticas

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje novos recursos que permitem às empresas acelerar a adoção de IA agêntica com ativação de dados segura, in-loco e sem cópia. O recurso de metadados heterogêneos do NetApp AI Data Engine (AIDE) ajuda as organizações a descobrir, compreender, governar e operacionalizar os dados onde eles residem, enquanto uma integração expandida com o Commvault conecta a plataforma NetApp ao fluxo de trabalho de orquestração de recuperação do Commvault para ajudar os clientes a detectar ataques mais cedo e recuperar dados mais limpos com maior rapidez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

À medida que os agentes de IA passam da fase de experimentação para a produção, a infraestrutura de dados corporativa se tornou uma dependência crucial para os negócios. Os agentes podem ler, recuperar e agir sobre os dados na velocidade da máquina, mas a maioria dos ambientes de dados corporativos foi criada para fluxos de trabalho em ritmo humano: fragmentados em arquivos, objetos, nuvem, ambientes locais e soberanos; governados por controles inconsistentes; e ativados mediante processos que copiam, movem e transformam os dados antes que possam ser utilizados. Este enfoque tradicional gera latência, custos, riscos de conformidade e respostas que podem já estar desatualizadas quando chegam a um modelo ou agente.

"A empresa agêntica será definida pela rapidez e segurança com que as organizações conseguem transformar seus dados em inteligência", disse Asad Khan, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de IA da NetApp. "Durante muito tempo, as iniciativas de IA dependeram de processos complexos que transferem dados para longe de onde são criados, governados e protegidos. A NetApp vem adotando uma abordagem diferente: ativar os dados no local, com a governança, a resiliência e a abertura que as empresas exigem. Com o AI Data Engine e nossa parceria ampliada com a Commvault, ajudamos os clientes a fornecer aos agentes um contexto de negócios confiável, enquanto reforçamos a base de recuperação da qual as operações orientadas por IA dependem."

Estas atualizações mais recentes da plataforma NetApp ajudam os clientes a ir além das arquiteturas de IA baseadas em cópia e adotar um modelo operacional governado, protegido e sem cópia para dados corporativos. As principais atualizações incluem:

NetApp AI Data Engine é um serviço de inteligência central na camada de serviços de dados de IA da plataforma NetApp, que ajuda as organizações a transformar dados corporativos fragmentados e não estruturados em ativos confiáveis ??e prontos para IA, para análises, assistentes e agentes de IA. Com a nova atualização, a NetApp expande a disponibilidade da descoberta de metadados em todo o ambiente de dados corporativo, incluindo NetApp ONTAP®, StorageGRID® e armazenamento de terceiros. Estes recursos ajudam os clientes a descobrir e compreender os dados em repositórios NFS, SMB e S3, permitindo que identifiquem imediatamente dados, reduzam riscos de segurança, otimizem o armazenamento, acelerem migrações de dados e identifiquem dados prontos para IA. A NetApp também está apresentando uma prévia das próximas inovações do AIDE, incluindo recursos expandidos de compreensão de dados com IA, inteligência de governança mais aprofundada, integrações de análise aberta com mecanismos de análise como Starburst e Onehouse.AI, e novos serviços de agentes projetados para ajudar as empresas a transformar dados em contexto de IA processável em escala, de modo seguro.

é um serviço de inteligência central na camada de serviços de dados de IA da plataforma NetApp, que ajuda as organizações a transformar dados corporativos fragmentados e não estruturados em ativos confiáveis ??e prontos para IA, para análises, assistentes e agentes de IA. Com a nova atualização, a NetApp expande a disponibilidade da descoberta de metadados em todo o ambiente de dados corporativo, incluindo NetApp ONTAP®, StorageGRID® e armazenamento de terceiros. Estes recursos ajudam os clientes a descobrir e compreender os dados em repositórios NFS, SMB e S3, permitindo que identifiquem imediatamente dados, reduzam riscos de segurança, otimizem o armazenamento, acelerem migrações de dados e identifiquem dados prontos para IA. A NetApp também está apresentando uma prévia das próximas inovações do AIDE, incluindo recursos expandidos de compreensão de dados com IA, inteligência de governança mais aprofundada, integrações de análise aberta com mecanismos de análise como Starburst e Onehouse.AI, e novos serviços de agentes projetados para ajudar as empresas a transformar dados em contexto de IA processável em escala, de modo seguro. Solução conjunta expandida da NetApp e Commvault permite que os clientes protejam e restaurem os dados que utilizam para cargas de trabalho de IA. Impulsionada pela plataforma NetApp, a solução oferece detecção de ameaças quase em tempo real, varreduras mais profundas que revelam ameaças evasivas, validação em ambiente isolado com tecnologia avançada de detecção de ameaças por IA e recuperação limpa avançada, tudo a partir do console do Commvault. Ela conecta os sinais de proteção autônoma contra ransomware da plataforma NetApp no ??armazenamento primário diretamente aos fluxos de trabalho de recuperação do Commvault, permitindo que os clientes em comum se recuperem em minutos, em vez de dias ou semanas, sem introduzir reinfecção.

Em conjunto, estas atualizações aprimoram a plataforma NetApp como a base de dados para a empresa agêntica. Em vez de tratar a prontidão para IA como um projeto separado de cópia de dados ou uma solução fechada de um único provedor, a NetApp permite que as empresas ativem os dados existentes, preservando os controles de acesso, a proteção de dados e a liberdade operacional já implementados. Este enfoque ajuda os clientes a obter resultados de armazenamento e governança a curto prazo, enquanto desenvolvem recursos de dados mais robustos e prontos para IA, incluindo busca semântica, grafos de conhecimento, contexto de decisão e ativação agêntica.

"À medida que as ameaças impulsionadas por IA reduzem os tempos de resposta, as organizações precisam de um caminho mais rápido para uma recuperação confiável", disse Pranay Ahlawat, Diretor de Tecnologia e IA da Commvault. "Ao integrar a detecção de ransomware e a proteção de dados imutáveis ??da NetApp com os recursos de recuperação limpa da Commvault, ajudamos os clientes a acelerar a resposta, restaurar dados confiáveis ??com segurança e reduzir o tempo médio para recuperação limpa (MTCR)."

"A IA agêntica eleva o padrão para a infraestrutura de dados corporativa, pois os agentes precisam de acesso a dados atuais, confiáveis ??e governados, em vez de mais uma cópia do conjunto de dados de ontem", disse Shari Lava, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa de IA da IDC. "A abordagem da NetApp é um exemplo útil desta mudança: conectar descoberta, compreensão, governança, ativação e resiliência cibernética de dados na camada de armazenamento, onde grande parte do conjunto de dados corporativo já reside. Os provedores que conseguem fazer isso bem oferecem aos clientes um caminho mais pragmático para preparar os dados para IA, sem o risco, o custo e a complexidade que geralmente acompanham a movimentação de dados em larga escala."

As declarações da NetApp sobre ofertas ainda não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para fins de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia ou aval de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo quanto à disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929139187/pt/

Contato para a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato para investidores:

Kris Newton

NetApp

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kris.newton@netapp.com