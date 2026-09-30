NetApp e Supermicro cooperam para impulsionar IA em qualquer escala

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje uma cooperação estratégica com a Supermicro para oferecer soluções de infraestrutura de IA validadas em conjunto, abrangendo fábricas de IA em larga escala, implantações corporativas, neoclouds e iniciativas de IA soberanas. Ao combinar os sistemas de computação e escala de rack otimizados para IA da Supermicro com a plataforma NetApp, as empresas irão ajudar os clientes a acelerar a implantação, melhorar o uso de GPUs, intensificar a governança de dados e reduzir a complexidade operacional.

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A NetApp e a Supermicro vêm criando uma base completa para IA que vai além do armazenamento de alto desempenho. A cooperação reúne a experiência da Supermicro em computação em escala de rack, redes, energia e refrigeração líquida com o gerenciamento unificado de dados, a resiliência cibernética, a liderança em nuvem híbrida e a escalabilidade desagregada da plataforma NetApp. Os clientes obtêm uma arquitetura que pode ser implementada com rapidez, evoluir ao longo das gerações de computação e oferecer uma experiência de dados consistente, desde ambientes corporativos até as maiores fábricas de IA do mundo. Como a infraestrutura de computação e dados é testada e validada como um sistema unificado, os clientes podem reduzir os ciclos de projeto e integração, diminuir o risco de implementação e levar ambientes de IA para produção mais rapidamente.

"Os clientes precisam de uma infraestrutura de IA que impulsione a inovação e a transformação, ofereça uma economia de classe mundial e funcione perfeitamente em escala desde o primeiro dia", disse Alvaro Celis, Vice-Presidente Sênior, Diretor Comercial, de Parcerias e de Ecossistema da NetApp. "Ao combinar a liderança da Supermicro em IA e sua capacidade de escalabilidade com a plataforma NetApp, podemos oferecer aos clientes, desde os segmentos comercial e corporativo até os da internet, os requisitos mais exigentes, bem como soluções de IA seguras e confiáveis ??que podem ser implementadas com rapidez para acelerar a inovação e consolidar a liderança de mercado."

A cooperação irá tornar mais rápido e fácil para os clientes criarem Infraestrutura de Dados Inteligente, impulsionada pela plataforma NetApp, em ambientes exigentes de fábricas de IA. Ao combinar computação otimizada para IA com serviços de dados prontos para IA, a NetApp e a Supermicro irão oferecer soluções validadas em conjunto, organizadas em torno de três capacidades principais:

Soluções integradas de IA em escala: Os servidores otimizados para IA da Supermicro, as plataformas de GPU e os sistemas em escala de rack se combinam com a plataforma NetApp para oferecer uma solução validada para implementações de IA, desde projetos individuais de IA empresarial até fábricas de IA completas, gigafábricas e iniciativas de IA soberanas.

Os servidores otimizados para IA da Supermicro, as plataformas de GPU e os sistemas em escala de rack se combinam com a plataforma NetApp para oferecer uma solução validada para implementações de IA, desde projetos individuais de IA empresarial até fábricas de IA completas, gigafábricas e iniciativas de IA soberanas. Gestão, segurança e soberania de dados a nível empresarial: É esperado que as soluções conjuntas ofereçam a governança, a resiliência cibernética e a conformidade que empresas, governos, neoclouds e provedores de GPU como serviço exigem, para que os clientes possam escalar a IA, mantendo ao mesmo tempo uma governança e um controle robustos sobre seus dados.

É esperado que as soluções conjuntas ofereçam a governança, a resiliência cibernética e a conformidade que empresas, governos, neoclouds e provedores de GPU como serviço exigem, para que os clientes possam escalar a IA, mantendo ao mesmo tempo uma governança e um controle robustos sobre seus dados. Maximizar o retorno do seu investimento em IA por meio de dados prontos para IA: A cooperação elimina gargalos de dados para manter as GPUs abastecidas com acesso de alto desempenho a dados para treinamento, inferência e geração aumentada por recuperação. Os clientes irão passar menos tempo esperando por dados e poderão dedicar mais tempo ao treinamento de modelos.

A cooperação também permite que os clientes dimensionem a capacidade computacional e os dados de modo independente, conforme as necessidades de carga de trabalho mudam, ao melhorar a eficiência da infraestrutura e preservar a flexibilidade em todo o ciclo de vida da IA. Os clientes que adotarem a solução conjunta poderão acessar e gerenciar dados com segurança em ambientes locais e na nuvem, levando a infraestrutura de IA aos dados, mantendo a governança e a proteção consistentes.

“A Supermicro e a NetApp cooperaram para oferecer infraestrutura em escala de rack otimizada para IA com infraestrutura de dados inteligente construída para governança, resiliência cibernética, soberania e flexibilidade de nuvem híbrida", disse Matthew Thauberger, Diretor de Receita da Supermicro. "Quer os clientes estejam implantando um cluster de IA empresarial, criando uma neonuvem, fornecendo GPU como serviço ou montando uma fábrica soberana de IA, esta cooperação oferece a eles um caminho validado onde a infraestrutura e os dados são projetados para trabalhar juntos desde o início."

Para simplificar a implementação e as operações da arquitetura NetApp Novus aos clientes, a NetApp e a Supermicro irão fornecer o software NetApp Novus Data Director executado em servidores Supermicro qualificados, com sistemas NetApp AFF A90 como camada de dados ONTAP de alto desempenho. Ao separar os planos de metadados e de dados, o NetApp Novus permite que cada um seja dimensionado independentemente dentro de um único namespace, ajudando os provedores de infraestrutura de IA a expandir o desempenho e a capacidade à medida que seus ambientes crescem, sem a necessidade de redesenhar repetidamente a arquitetura subjacente. Esta implementação inicial é o primeiro passo em uma cooperação mais ampla para desenvolver em conjunto soluções de infraestrutura integradas para IA empresarial, neocloud, IA soberana e ambientes de fábrica de IA em larga escala.

A NetApp e a Supermicro também cooperam para apoiar empresas na criação de uma plataforma de IA privada com o NetApp AIPod com Supermicro, uma arquitetura de infraestrutura convergente validada pela NetApp baseada na diretriz NVIDIAReference Architecture. Validada como um sistema completo e entregue através do ecossistema de parceiros de canal da NetApp, esta solução oferece às empresas orientação comprovada para treinamento de IA, inferência e cargas de trabalho com agentes, desde dezenas até centenas de GPUs.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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