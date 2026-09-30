Podcast: a nova disputa por atenção no digital

Mudança no consumo de conteúdo amplia o papel dos podcasts e transforma produção, distribuição e descoberta em desafios centrais para o mercado de mídia.



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Por muito tempo, podcast foi associado a uma experiência essencialmente sonora: colocar os fones de ouvido, apertar o play e acompanhar uma conversa enquanto se dirigia, trabalhava ou realizava outras atividades. Esse formato continua relevante, mas deixou de estar restrito ao áudio.

No Brasil, esse movimento acontece em um ambiente de consumo digital cada vez mais amplo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 90,5% da população brasileira com 10 anos ou mais utilizou a internet em 2025. Entre os usuários, 89,3% afirmaram utilizar a internet para assistir a vídeos, enquanto 83,7% disseram utilizá-la para ouvir música, rádio ou podcast.



A expansão do vídeo, das plataformas sociais e da economia dos creators está transformando a maneira como podcasts são produzidos, distribuídos e consumidos. O podcast pode começar como um episódio longo, mas também gerar cortes, vídeos curtos, trechos para redes sociais e outros formatos de conteúdo capazes de alcançar públicos em plataformas diferentes.



A revolução do videocast e a eficiência do microconteúdo



A virada de chave do videocast corporativo está na sua capacidade de atuar como o "ativo principal" (hero content) do ecossistema digital de uma empresa. Uma única gravação em estúdio, com duração de 40 a 60 minutos, desdobra-se em dezenas de pontos de contato: o episódio completo para plataformas de streaming, trechos curtos em formato vertical (Reels, TikTok e Shorts) e microconteúdos focados em debates de negócios para o LinkedIn.



O creator também ganha espaço nesse cenário porque sua relação com a audiência não depende necessariamente de um único formato. Uma pessoa pode acompanhar o mesmo criador em um podcast, em vídeos curtos, em transmissões ao vivo e nas redes sociais.



Para produtoras e empresas de mídia, isso significa repensar a própria definição de conteúdo. Em vez de produzir pensando exclusivamente em uma plataforma, torna-se necessário entender quais características de uma história, conversa ou personagem podem ser aproveitadas em diferentes ambientes.

A inteligência artificial entra na produção



A inteligência artificial acrescenta outra camada a essa transformação. Ferramentas de IA já começam a fazer parte de etapas da produção de podcasts, desde tarefas técnicas até apoio na elaboração de roteiros.

A PodPesquisa 2024/2025, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), mostra que 17,97% dos produtores entrevistados que utilizam inteligência artificial recorrem à tecnologia para edição e tratamento técnico do áudio, enquanto 11,98% utilizam IA na elaboração de roteiros.

O avanço da tecnologia, porém, não elimina a necessidade de uma direção editorial. Se ferramentas de IA tornam determinadas etapas da produção mais rápidas e acessíveis, a diferenciação passa cada vez mais pela capacidade de definir pautas, construir narrativas, escolher personagens e criar uma linguagem própria.

Nesse sentido, a tecnologia pode funcionar menos como substituta da criação e mais como uma ferramenta dentro de uma cadeia de produção que continua dependendo de decisões humanas.

De acordo com Ana Carolina Gozzi, fundadora da Artêmia Co., estúdio e produtora especializada em conteúdo audiovisual estratégico em São Paulo, o grande desafio das empresas hoje é entender que a tecnologia deve servir à autenticidade da narrativa, e não o contrário. "O podcast deixou de ser um canal isolado para virar o coração da estratégia de comunicação de uma marca. Hoje, a disputa não é apenas entre empresas do mesmo setor, mas pela atenção do público que está consumindo creators e grandes produções. A inteligência artificial nos dá velocidade na distribuição dos cortes, mas a conexão real ainda depende da verdade da conversa, da direção de cena e de uma entrega visual e acústica irretocável."

Estúdio corporativo como ativo de autoridade

À medida que o mercado amadurece, a contratação de estúdios profissionais plug-and-play e o suporte de produtoras especializadas tornam-se o caminho padrão para marcas que buscam escala sem os custos operacionais de montar e manter uma estrutura própria.

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A combinação entre captação multicâmera em alta definição, tratamento acústico dedicado, direção de cena para porta-vozes e pós-produção otimizada por dados consolida o videocast como a ferramenta mais poderosa do marketing B2B moderno.



Para as empresas, a mensagem é clara: em uma economia movida a vídeo e IA, a qualidade da produção é o primeiro filtro de credibilidade do negócio.