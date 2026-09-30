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Juros altos mudam como brasileiros compram imóveis

Mesmo com juros altos e crédito mais restrito, a demanda por imóveis segue ativa. No 1º semestre de 2026, foram vendidas 226.536 unidades novas, alta de 5,4%. Mais criterioso, o consumidor pesquisa, compara preços, localização e financiamento antes de falar com o corretor. Com isso, a tecnologia ganha espaço e o corretor passa de vendedor a consultor, oferecendo orientação técnica e segurança na decisão.

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DINO
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DINO
Repórter
30/09/2026 18:46

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Shot of handsome businessman looking to sideways while his colleagues are working on coworking place.
Shot of handsome businessman looking to sideways while his colleagues are working on coworking place. crédito: Lifestock

Compradores estão mais criteriosos, pesquisam por mais tempo e usam a tecnologia para comparar opções antes de contatar corretores, transformando o papel da intermediação no setor.

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Os dados mais recentes mostram que, apesar das condições de crédito ainda desafiadoras, a demanda por imóveis continua presente. No primeiro semestre de 2026, foram comercializadas 226.536 unidades residenciais novas no país, alta de 5,4% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Ao mesmo tempo, a entidade aponta que os juros ainda pesam sobre o crédito imobiliário e limitam a capacidade de compra das famílias.

Esse cenário ajuda a explicar uma transformação que acontece antes mesmo da negociação: o consumidor chega mais informado à jornada de compra.

Mais pesquisa antes da decisão

O cenário macroeconômico de juros elevados e acesso mais restrito ao crédito imobiliário nos últimos anos redefiniu a forma como o brasileiro compra e aluga imóveis. 

Se, em momentos de crédito farto, a decisão era motivada pelo impulso ou pela pressa de fechar negócio, o consumidor atual adota uma postura muito mais analítica, estratégica e digital durante toda a sua jornada de escolha.

?Estudos sobre o comportamento do consumidor imobiliário mostram que o tempo médio gasto na fase de pesquisa aumentou significativamente. Antes de agendar a primeira visita presencial ou entrar em contato direto com uma imobiliária, o potencial comprador compara dezenas de opções online, analisa o custo do metro quadrado na região, pesquisa a infraestrutura do bairro e simula diferentes cenários de financiamento e orçamento.

Essa mudança na dinâmica de busca transformou o funil de vendas tradicional. A tecnologia passou a ocupar a linha de frente do processo, servindo como a principal ferramenta de curadoria e filtro do consumidor.

A tecnologia no centro da decisão

Em um mercado em que a informação se tornou mais acessível, a jornada de compra deixou de ser linear. O comprador quer autonomia para cruzar dados, analisar fotos, comparar plantas e entender os custos fixos envolvidos na rotina de uma nova moradia antes de iniciar uma negociação formal.

É nesse contexto que plataformas de ecossistema imobiliário, como o Compre & Alugue Agora (CAA), ganham relevância ao adaptar a experiência digital às novas exigências do público-alvo.

A tese central dessa transformação não é apenas financeira, mas sim comportamental: trata-se de como as pessoas procuram e tomam decisões sobre onde querem viver.

De acordo com Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre & Alugue Agora (CAA), a exigência por maior transparência e dados precisos logo no primeiro contato digital mudou a expectativa em relação ao mercado. "Quando comprar um imóvel exige mais planejamento financeiro, o consumidor também se torna muito mais criterioso na pesquisa. Ele quer entender a fundo a localização, os custos operacionais, o financiamento e o impacto real daquela escolha na própria rotina antes de começar uma negociação. A tecnologia entra justamente para dar essa clareza ao processo."

O novo papel do corretor: de vendedor a consultor

Essa migração do processo de descoberta para o ambiente digital não anula o fator humano na transação imobiliária, mas altera profundamente a função dos profissionais do setor.

Com o cliente chegando à fase de negociação muito mais informado e com opções pré-selecionadas, o papel do corretor de imóveis deixa de ser o de "apresentador de opções" e passa a ser o de um consultor estratégico. Cabe a esse profissional sanar dúvidas jurídicas, intermediar pontos sensíveis do contrato e oferecer uma visão técnica sobre o potencial de valorização do ativo.

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À medida que o setor imobiliário se adapta a esse perfil de comprador mais analítico, a jornada de venda também precisa acompanhar essa mudança. Mais do que disponibilizar imóveis, o desafio passa a ser oferecer informação, ferramentas de comparação e orientação para que o consumidor consiga avançar na decisão com mais segurança.



Website: https://www.comprealugueagora.com.br/

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