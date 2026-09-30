NetApp aprimora controles de soberania de dados no Keystone

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje o NetApp Keystone Sovereign, que permitirá a clientes europeus qualificados utilizar controles de soberania de dados para apoiar suas jornadas de conformidade e residência de dados. As empresas poderão manter, com mais facilidade, os dados e o suporte dentro de limites geográficos específicos.

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À medida que as organizações modernizam a TI e adotam modelos operacionais semelhantes aos da nuvem, clientes de setores regulamentados enfrentam uma pressão crescente para manter dados sensíveis, suporte e operações dentro de limites geográficos definidos. Para muitos clientes europeus, os requisitos de soberania agora vão além da residência de dados, abrangendo também o acesso operacional, a telemetria e a transparência do fluxo de dados. Com o NetApp Keystone Sovereign, clientes europeus qualificados podem agora atender melhor a esses requisitos.

"A soberania de dados tornou-se um requisito estratégico, à medida que as organizações deixam de apenas perguntar onde os dados residem para exigir maior controle sobre as condições técnicas e operacionais que os regem", afirmou Ivan Iannaccone, vice-presidente e gerente-geral de Keystone na NetApp. "Com o NetApp Keystone Sovereign, estamos ajudando clientes europeus qualificados a atender a essas expectativas em evolução, oferecendo controles adicionais de região, suporte, acesso e tratamento de dados, projetados para gerar confiança e manter dados críticos e o suporte dentro de limites geográficos definidos."

O NetApp Keystone Sovereign foi projetado para atender clientes europeus que necessitam de garantias mais robustas de soberania, por meio de controles regionais, operacionais, de suporte e de tratamento de dados. Esses controles visam manter os dados e o suporte dentro de limites geográficos específicos, oferecendo novos recursos, como:

Residência de dados na Europa para dados relevantes de clientes, logs, backups e telemetria, quando aplicável

Suporte e fluxos de escalonamento sediados na Europa

Processos de acesso e gerenciamento controlados na Europa

Documentação clara sobre telemetria, monitoramento e fluxos de dados

Estruturas contratuais e legais que reforçam as expectativas de soberania

"A soberania de dados está se tornando um requisito fundamental para clientes em mercados regulamentados, especialmente à medida que as organizações buscam modelos de consumo semelhantes aos da nuvem que, ao mesmo tempo, atendam às expectativas regionais de conformidade e controle", afirmou Simon Robinson, analista-chefe de Armazenamento e Infraestrutura de Dados da Omdia. "A oportunidade de mercado para ofertas como o NetApp Keystone Sovereign surge à medida que os clientes vão além dos requisitos genéricos de residência de dados, buscando garantias mais amplas em relação à supervisão técnica, ao acesso operacional e aos limites de suporte. Soluções capazes de oferecer essa clareza, preservando a flexibilidade da infraestrutura as-a-service (como serviço), estão bem posicionadas para construir confiança e ampliar a adoção em regiões sensíveis à questão da soberania."

Projetos-piloto iniciais do Keystone Sovereign estarão disponíveis para a Alemanha e a França, com planos de inclusão de outros países.

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros têm caráter meramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem servir de base para decisões de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, inclusive no que diz respeito a disponibilidade, funcionalidade, preços ou prazos.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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