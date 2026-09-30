NetApp capacita empresas a criar qualquer coisa, em qualquer lugar

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje novos recursos de multinuvem híbrida com controles autônomos para maximizar a flexibilidade e a eficiência empresarial para qualquer carga de trabalho. As empresas agora podem adotar com mais facilidade estratégias modernas de dados em ambientes locais e na nuvem, aproveitando novos recursos para operações consistentes que levam em conta soberania, governança e consumo controlado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

À medida que as aplicações corporativas e as cargas de trabalho de IA abrangem cada vez mais ambientes locais, nuvens públicas, regiões soberanas e arquiteturas emergentes de AI Factory, as organizações precisam de mais do que flexibilidade de infraestrutura. Elas precisam de um modelo operacional consistente, capaz de acompanhar a demanda em velocidade de máquina e, ao mesmo tempo, atender a requisitos de governança, resiliência, eficiência e controle jurisdicional. A administração manual tradicional, as ferramentas fragmentadas e as estratégias de dados desconexas podem retardar a inovação, aumentar o risco operacional e dificultar o controle de custos em escala.

"Sua arquitetura de armazenamento determina como cada carga de trabalho é executada", disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente-geral da área de Plataforma da NetApp. "Os clientes não deveriam ter que escolher entre o desempenho e o controle de uma infraestrutura local e a flexibilidade da nuvem. Com esses novos recursos de multinuvem híbrida, a NetApp está ajudando as empresas a romper as barreiras entre ambientes, operar com maior autonomia e colocar a eficiência, a soberania e o controle no centro de suas estratégias de dados."

Os novos recursos anunciados hoje ampliam a Plataforma NetApp com controle autônomo, economia mais vantajosa, armazenamento como serviço (storage-as-a-service) com suporte a soberania e gerenciamento mais abrangente em ambientes de multinuvem híbrida. Juntos, esses recursos ajudam os clientes a operar de forma mais consistente entre data centers e nuvens públicas, reduzir a exposição a custos à medida que o volume de dados cresce e manter o controle sobre onde residem os dados, o suporte, a telemetria e as operações.

As novas capacidades de multinuvem híbrida incluem:

NetApp Keystone Sovereign oferece uma governança regional mais clara e aumenta a confiança para atender às expectativas de soberania e às preocupações dos clientes sobre residência de dados e acesso operacional. Clientes qualificados do Espaço Econômico Europeu agora podem utilizar controles de soberania de dados para apoiar suas jornadas de conformidade regional e residência de dados, indo além da simples localização física para incluir aspectos técnicos e regionais.

oferece uma governança regional mais clara e aumenta a confiança para atender às expectativas de soberania e às preocupações dos clientes sobre residência de dados e acesso operacional. Clientes qualificados do Espaço Econômico Europeu agora podem utilizar controles de soberania de dados para apoiar suas jornadas de conformidade regional e residência de dados, indo além da simples localização física para incluir aspectos técnicos e regionais. NetApp Console Autonomous Operations elimina o trabalho operacional reativo de gerenciar ferramentas fragmentadas em vastas frotas híbridas, substituindo fluxos de aprovação manual por uma automação orientada a resultados que gera valor para o negócio e opera com segurança em ambientes isolados (air-gapped). Os novos recursos oferecem operações autônomas assistidas por IA com supervisão humana e fornecem um plano de controle para a Plataforma NetApp, ajudando as equipes a prever problemas, resolver incidentes com mais rapidez e otimizar capacidade e custos por meio de um design inteligente focado em APIs e de uma orquestração impulsionada por IA com capacidade de ação autônoma (IA Agentic).

elimina o trabalho operacional reativo de gerenciar ferramentas fragmentadas em vastas frotas híbridas, substituindo fluxos de aprovação manual por uma automação orientada a resultados que gera valor para o negócio e opera com segurança em ambientes isolados (air-gapped). Os novos recursos oferecem operações autônomas assistidas por IA com supervisão humana e fornecem um plano de controle para a Plataforma NetApp, ajudando as equipes a prever problemas, resolver incidentes com mais rapidez e otimizar capacidade e custos por meio de um design inteligente focado em APIs e de uma orquestração impulsionada por IA com capacidade de ação autônoma (IA Agentic). NetApp Console Fleet Management permite que os clientes gerenciem todo o seu parque tecnológico como uma entidade única, com a confiança de manter o ambiente saudável e em desempenho máximo. A nova solução oferece gerenciamento de frota, observabilidade e IA por meio de um segundo modelo de entrega do Console, instalado diretamente no ambiente do cliente. Agora, o NetApp Console disponibiliza uma solução única com dois modelos de entrega para atender às necessidades dos clientes, independentemente de onde seus dados estejam armazenados.

permite que os clientes gerenciem todo o seu parque tecnológico como uma entidade única, com a confiança de manter o ambiente saudável e em desempenho máximo. A nova solução oferece gerenciamento de frota, observabilidade e IA por meio de um segundo modelo de entrega do Console, instalado diretamente no ambiente do cliente. Agora, o NetApp Console disponibiliza uma solução única com dois modelos de entrega para atender às necessidades dos clientes, independentemente de onde seus dados estejam armazenados. NetApp Console AI ChatOps Interface substitui fluxos de trabalho manuais por uma automação segura, conversacional e orientada a resultados. Reduz a carga de trabalho dos administradores de TI corporativa que gerenciam ferramentas fragmentadas em grandes frotas híbridas, sem comprometer a governança ou o controle. A interface conversacional ChatOps do NetApp Console proporciona operações de armazenamento autônomas, provisionamento baseado em intenção e mecanismos de proteção (guardrails) baseados em políticas em sistemas de armazenamento ONTAP. Também oferece relatórios impulsionados por IA, análise preditiva e correção automatizada. Operando por meio de um gateway LLM aberto, os clientes podem realizar operações seguras de IA, utilizando seu próprio LLM e garantindo que todas as ações permaneçam dentro das classes de armazenamento, políticas e limites de governança definidos.

substitui fluxos de trabalho manuais por uma automação segura, conversacional e orientada a resultados. Reduz a carga de trabalho dos administradores de TI corporativa que gerenciam ferramentas fragmentadas em grandes frotas híbridas, sem comprometer a governança ou o controle. A interface conversacional ChatOps do NetApp Console proporciona operações de armazenamento autônomas, provisionamento baseado em intenção e mecanismos de proteção (guardrails) baseados em políticas em sistemas de armazenamento ONTAP. Também oferece relatórios impulsionados por IA, análise preditiva e correção automatizada. Operando por meio de um gateway LLM aberto, os clientes podem realizar operações seguras de IA, utilizando seu próprio LLM e garantindo que todas as ações permaneçam dentro das classes de armazenamento, políticas e limites de governança definidos. Nutanix e ??NetApp estão ajudando as empresas a navegar por cenários do setor em constante evolução e a maximizar a liberdade arquitetônica. A parceria capacita as organizações a otimizar seus ambientes virtualizados, protegendo investimentos fundamentais existentes com novos níveis de flexibilidade operacional. Ao combinar o NetApp ONTAP com a Nutanix Cloud Infrastructure, os clientes se beneficiarão da escalabilidade, segurança e agilidade necessárias para cargas de trabalho virtualizadas. A previsão é que essa capacidade integrada esteja disponível para o mercado geral neste outono (no hemisfério norte).

Com essas atualizações, a NetApp avança em uma estratégia de plataforma baseada em operações consistentes, controle de dados governado e economia de infraestrutura que escala conforme as cargas de trabalho modernas. Ao unificar o gerenciamento entre ambientes, permitir operações autônomas dentro de parâmetros definidos pelo cliente e estender o consumo no modelo "as-a-service" (como serviço) a mercados sensíveis à soberania de dados, a NetApp oferece às empresas a flexibilidade de construir onde for necessário, mantendo os dados prontos, protegidos e sob controle.

"Líderes de TI corporativa estão sob pressão para dar suporte a cargas de trabalho da era da IA ??em ambientes cada vez mais distribuídos, sem comprometer a governança, o controle de custos ou a resiliência operacional", afirmou Dave McCarthy, vice-presidente do Group Cloud, Datacenters e Enterprise Infrastructure da IDC. "A estratégia de multinuvem híbrida da NetApp aborda esse desafio reunindo operações autônomas, serviços de dados consistentes, garantias de eficiência e modelos de consumo que respeitam a soberania de dados em uma única plataforma. Essa abordagem oferece às organizações a flexibilidade de executar cargas de trabalho onde elas fazem mais sentido, mantendo o controle e a consistência necessários para infraestruturas de missão crítica."

Declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros têm caráter meramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem servir de base para decisões de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, inclusive no que diz respeito a disponibilidade, funcionalidade, preços ou prazos.

Recursos Adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929608262/pt/

Contato para a Imprensa:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato para Investidores:

Kris Newton

NetApp

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kris.newton@netapp.com