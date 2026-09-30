Rede D’Or reúne hospitais mais amados de São Paulo e Rio

A Rede D’Or reúne os hospitais mais amados pelos moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo as pesquisas realizadas pelas revistas Veja São Paulo e Veja Rio. Em 2026, o São Luiz foi eleito o hospital preferido dos paulistanos, enquanto três hospitais da Rede D’Or — Barra D’Or, Copa D’Or e Quinta D’Or — ocuparam as três primeiras posições entre os cariocas.



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Em São Paulo, o São Luiz recebeu 20,7% dos votos na categoria “Hospital” da pesquisa “Mais Amados de SP”, realizada pela Veja São Paulo entre os dias 13 e 20 de julho. O levantamento reuniu cerca de 4,4 mil leitores, que avaliaram marcas e instituições em 42 categorias. O resultado foi anunciado em cerimônia realizada no Conjunto Nacional, na capital paulista. Esta é a segunda vez consecutiva que o São Luiz conquista o primeiro lugar na categoria.



No Rio de Janeiro, o Barra D’Or ficou em primeiro lugar na categoria “Hospital” na eleição anual da Veja Rio, divulgada em março, com 11,5% dos votos. O Copa D’Or conquistou a segunda colocação, com 10%, e o Quinta D’Or ficou em terceiro lugar, com 9%, formando um pódio integralmente ocupado por hospitais da Rede D’Or. A pesquisa reuniu mais de 9 mil respostas de moradores da capital e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e avaliou instituições em 50 categorias.



“Os resultados mostram a presença e a relevância das marcas da Rede D’Or na vida dos pacientes em dois dos principais centros urbanos do país. Mais do que um reconhecimento, essas pesquisas refletem a percepção do público sobre a experiência de cuidado e o trabalho contínuo das equipes para oferecer assistência de qualidade, segurança e acesso a recursos de alta complexidade”, afirma Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais da Rede D’Or.



Presença e estrutura hospitalar

A Rede D’Or é a maior empresa de saúde da América Latina e mantém uma rede assistencial no país, com hospitais, clínicas oncológicas e unidades de diferentes perfis e níveis de complexidade.



Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a estrutura reúne hospitais gerais, unidades de alta complexidade e serviços especializados, com atendimento em áreas como urgência e emergência, cardiologia, oncologia, neurologia, ortopedia, transplantes, terapia intensiva e cirurgia.



A rede também investe na incorporação de novas tecnologias e na expansão da capacidade assistencial. Entre os recursos disponíveis estão plataformas de cirurgia robótica, equipamentos para diagnóstico e tratamento, unidades de terapia intensiva e estruturas voltadas a diferentes perfis de atendimento.



Pronto-socorro



Além do primeiro lugar entre os hospitais mais amados, o São Luiz também se destacou na pesquisa Datafolha realizada em fevereiro de 2026. Os prontos-socorros da marca foram eleitos, pelo segundo ano consecutivo, os melhores da cidade de São Paulo, segundo os entrevistados, que enfatizaram a agilidade do atendimento.



O São Luiz conta com prontos-socorros na capital paulista, na região metropolitana e no interior, incluindo unidades em bairros e cidades como Itaim, Jabaquara, Morumbi, Anália Franco, Osasco, São Caetano, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Alphaville e Campinas. Prontidão, segurança e rapidez nas unidades são atributos valorizados pelos pacientes.



Os prontos-socorros atendem casos de diferentes níveis de complexidade e contam com integração com UTI, centro cirúrgico, exames de imagem e diferentes especialidades médicas.



As unidades também contam com protocolos assistenciais, estrutura para atendimento de alta complexidade e recursos tecnológicos, além de monitoramento do fluxo de pacientes para apoiar a gestão do atendimento e a redução do tempo de espera.



Maternidade Star também é reconhecida



A pesquisa “Mais Amados de SP” também destacou a atuação da Maternidade Star, eleita a mais amada pelos leitores na categoria Maternidades, com 28,6% dos votos.



O reconhecimento amplia a presença das marcas da Rede D’Or entre as instituições mais lembradas e admiradas pelo público paulista e reforça a percepção de excelência também na assistência materno-infantil.



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“Os resultados também evidenciam a força da marca em diferentes momentos da jornada de cuidado, desde o atendimento de urgência e emergência até procedimentos de alta complexidade e a assistência materno-infantil”, destaca José Jair James de Arruda, vice-presidente Assistencial da Rede D’Or São Luiz.