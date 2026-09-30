Santander destina valor de cafés ao programa Amigo de Valor

O Santander vai transformar o tradicional cafezinho em uma oportunidade de gerar impacto social. Em celebração ao Dia Internacional do Café, comemorado em 1º de outubro, o Banco oferecerá descontos no cafezinho vendido nas unidades WorkCafé do Brasil, Argentina, Chile, México, Espanha, Portugal e Reino Unido. No Brasil, além do preço mais baixo (R$ 5 no expresso), o valor integral de cada dose será direcionado pelo Santander para o programa Amigo de Valor, iniciativa que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

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“Os WorkCafés foram pensados para aproximar pessoas, incentivar conexões e criar oportunidades de crescimento. Com a oportunidade de direcionar os recursos ao Amigo de Valor, conseguimos ampliar esse propósito, ao transformar um gesto simples e cotidiano em apoio concreto ao futuro de milhares de crianças e adolescentes. É uma forma de mostrar que os espaços de relacionamento também podem ser espaços de impacto social, mobilizando clientes e comunidades em torno de uma causa que gera transformação real”, afirma Thomaz Licarião, diretor da Rede Comercial do Santander.

A ação será realizada nas 28 unidades de WorkCafé do Brasil. Ao longo do dia, o café expresso será vendido por R$ 5 e, para cada bebida comercializada, o Santander fará uma doação adicional para complementar o valor integral da dose (de R$ 8,50 a R$ 10, conforme a cidade) e direcionar o total ao Amigo de Valor, um dos mais tradicionais programas para incentivar a destinação de recursos a projetos sociais voltados à proteção de crianças e adolescentes.

Em 2026, o Amigo de Valor chega à sua 24ª edição e apoiará 58 projetos, com potencial para beneficiar milhares de crianças, adolescentes e familiares ao longo de 2027. A campanha também incentiva pessoas físicas e empresas a destinarem parte do Imposto de Renda devido a projetos sociais em todo o país, selecionados a partir da lista de projetos dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em mais de duas décadas, o Amigo de Valor já mobilizou cerca de R$ 270 milhões, viabilizou mais de mil projetos e beneficiou mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes em todo o Brasil.

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Mais informações sobre o Amigo de Valor estão disponíveis em: www.santander.com.br/amigodevalor?