KnowBe4 nomeia Kurt Mills como Channel Chief para liderar a próxima fase de crescimento impulsionado por parceiros

KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto humanos, anunciou hoje a nomeação de Kurt Mills como Channel Chief. A nomeação marca um novo investimento no ecossistema de parceiros da KnowBe4, já que Mills liderará a evolução dos programas globais de parceiros, operações e rotas de entrada no mercado por meio do canal da KnowBe4.

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Mills construiu sua carreira ao longo de mais de 25 anos, ajudando organizações a repensar sua estratégia de canais como um importante impulsionador de receita, alinhando programas de parceiros à visão corporativa e às metas de crescimento de longo prazo. Anteriormente, ocupou cargos executivos e de liderança em canais na Trellix, Check Point Software Technologies, Mimecast, FireMon e Blue Coat Systems, e é reconhecido por construir equipes de alto desempenho e redes estratégicas de parceiros durante processos de IPOs, aquisições e rápida expansão de mercado.

"O crescimento do ecossistema de parceiros é fundamental para nossa missão, e a nomeação de Kurt reflete nosso investimento contínuo nessa estratégia", disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "A profunda experiência de Kurt em canais, sua capacidade comprovada de expandir equipes de alto desempenho e seu histórico de geração de valor de longo prazo para parceiros serão fundamentais à medida que ampliamos nosso alcance de mercado."

"Entrar para a equipe da KnowBe4 nesta importante fase de crescimento da empresa é uma oportunidade incrível", disse Kurt Mills, recém-nomeado channel chief da KnowBe4. "Construí minha carreira criando equipes focadas, mensuráveis e engajadas que impulsionam o sucesso mútuo de organizações e seus parceiros. Estou muito animado para trabalhar com todos na KnowBe4 para expandir nossos programas de parceiros, aprofundar nossos relacionamentos com VARs, MSPs, SIs, distribuidores e parceiros de tecnologia e impulsionar nossa próxima fase de crescimento global."

Perguntas frequentes

P: Quem é o novo Channel Chief da KnowBe4?

Kurt Mills foi nomeado o novo channel chief da KnowBe4 para liderar a estratégia global de crescimento da empresa impulsionada por parceiros, incluindo programas de parceiros, operações e rotas de entrada no mercado por meio do canal.

P: Qual é a experiência profissional de Kurt Mills antes de ingressar na KnowBe4?

Kurt Mills tem mais de 25 anos de experiência em liderança de canais. Anteriormente, ocupou cargos executivos em canais e vendas de parceiros na Check Point Software Technologies, Mimecast, FireMon e Blue Coat Systems.

P: Quem mais foi recentemente adicionado à equipe de liderança de canais da KnowBe4?

Além de Kurt Mills, a KnowBe4 nomeou recentemente Neill Burton e John Noha, ambos como vice-presidentes de canais, para apoiar iniciativas globais de parceiros.

P: O que é a KnowBe4 e para quem ela é destinada?

A KnowBe4 é uma empresa de cibersegurança focada na proteção da força de trabalho digital, protegendo tanto humanos quanto agentes de IA por meio de uma única plataforma que abrange simulação e treinamento de ataques, segurança de e-mail e colaboração e segurança de agentes, tudo impulsionado pela AIDA (Artificial Intelligence Defense Agents) e por um Risk Score proprietário desenvolvido a partir de 316 indicadores únicos. Fundada em 2010, a KnowBe4 oferece segurança baseada em IA desde 2016, respaldada por mais de 50 patentes, mais de 70 integrações profundas e mais de 15 anos de dados comportamentais, e é utilizada por mais de 70 mil organizações em todo o mundo, tendo treinado mais de 100 milhões de pessoas, incluindo 1 em cada 3 trabalhadores em período integral nos EUA. A empresa atende CISOs e líderes de Compliance que precisam de visibilidade, automação e métricas que sejam relevantes para a diretoria, equipes de SOC que precisam de automação para reduzir o excesso de alertas e administradores de conscientização em segurança que precisam medir e mudar comportamentos.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita a força de trabalho moderna a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Utilizada por mais de 70 mil organizações em todo o mundo, a KnowBe4 é pioneira em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto humanos. A plataforma KnowBe4 oferece simulação e treinamento de ataques, segurança de e-mail e colaboração e segurança de agentes, impulsionados pela AIDA (Artificial Intelligence Defense Agents) e por um Risk Score proprietário. A plataforma utiliza 15 anos de dados comportamentais para combater ameaças avançadas, incluindo engenharia social, prompt injection e shadow AI. Ao proteger humanos e agentes, a KnowBe4 lidera o setor em confiança e defesa da força de trabalho.

Mais informações em www.knowbe4.com. Siga a KnowBe4 no LinkedIn e Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930515848/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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