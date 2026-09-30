Sidrolândia lidera CeasaMS com a força do pequeno agricultor

Com aproximadamente 80 mil hectares destinados à agricultura familiar, Sidrolândia tem no campo uma parte importante de sua economia. São produtores que cultivam frutas, verduras e legumes, trabalham com a criação de animais e abastecem tanto o mercado local quanto consumidores de outras cidades.



Para essas famílias, produzir é apenas uma das etapas. Transportar os alimentos, reduzir custos, receber orientação técnica e manter a propriedade regularizada são desafios que influenciam diretamente a renda e a permanência no campo.



Desde 2025, a Prefeitura de Sidrolândia tem ampliado ações voltadas a diferentes pontos dessa cadeia. O trabalho reúne transporte, assistência técnica, incentivo à produção e apoio à comercialização.

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Liderança no abastecimento da Ceasa-MS



Entre janeiro e maio deste ano, Sidrolândia comercializou 943.658,15 quilos de frutas, legumes e verduras na Ceasa-MS. Segundo dados da Central de Abastecimento, o volume colocou o município na liderança estadual entre os fornecedores no período.



O resultado está associado ao trabalho dos produtores e à estrutura de apoio ao escoamento da produção. O município disponibiliza gratuitamente o transporte dos alimentos até a Ceasa, reduzindo um dos principais custos enfrentados pelas famílias rurais e facilitando o acesso a um dos maiores mercados consumidores de Mato Grosso do Sul.



“O transporte gratuito retira do produtor um dos maiores custos da atividade e garante que o alimento cultivado em Sidrolândia chegue ao mercado. Quando o pequeno agricultor tem estrutura para escoar a produção, toda a cadeia se fortalece”, afirma o prefeito Rodrigo Basso.

Transporte também chega às propriedades



O serviço não se limita aos produtos já colhidos. Os veículos são utilizados no transporte de sementes, rações, adubos, calcário e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades rurais.



Entre 2025 e 2026, conforme dados da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, foram movimentadas aproximadamente 6,7 mil toneladas de calcário e 7,4 mil quilos de cama de frango utilizada como adubo orgânico. Na prática, esse suporte auxilia o produtor a preparar o solo, estruturar a propriedade e manter a produção em funcionamento antes do início da colheita.

Orientação técnica para diferentes atividades



As ações também incluem acompanhamento nas áreas de horticultura, hidroponia, piscicultura e pecuária.

Nas hortas, as orientações envolvem nutrição das plantas, controle de pragas e doenças e manutenção dos sistemas de cultivo. Na piscicultura, o atendimento aborda qualidade da água, a alimentação, o povoamento dos tanques, o manejo e a sanidade dos peixes.



A assistência técnica contribui para que os produtores identifiquem problemas, aprimorem processos e evitem prejuízos nas propriedades.

Sidroleite beneficia 90 produtores



Na produção leiteira, o Projeto Sidroleite atende 90 agricultores familiares e prevê a implantação ou recuperação de 90 hectares de pastagem, um hectare para cada participante.



Os produtores recebem sementes de capim, adubo, óleo diesel e apoio para o transporte de calcário. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, já foram destinadas 31,5 toneladas de adubo, além de sementes de capim Marandu e combustível para a preparação das áreas.



A prioridade é atender famílias que produzem entre 50 e 100 litros de leite por dia. O objetivo é melhorar a alimentação do rebanho, aumentar a produtividade e reduzir os custos, especialmente nos períodos em que a qualidade das pastagens diminui.



A recuperação das pastagens é voltada sobretudo aos pequenos produtores, especialmente nos períodos do ano em que os custos aumentam e a qualidade do pasto diminui.

Resíduos se transformam em soluções



O reaproveitamento de materiais também passou a integrar o trabalho desenvolvido no meio rural. Resíduos orgânicos são transformados em adubo, com produção média de 800 toneladas por ano, distribuídas a até 70 produtores.



Pneus de tratores e máquinas agrícolas também passaram a ser reaproveitados. Até o momento, 37 unidades foram reaproveitadas na fabricação de cochos, comedouros e bebedouros para animais. Além de reduzir o descarte inadequado, a iniciativa oferece estruturas resistentes e de baixo custo para as propriedades.

Regularização abre caminho para novos mercados



Outro desafio enfrentado pelas famílias rurais é a regularização dos imóveis e das atividades desenvolvidas no campo.



Beneficiários da reforma agrária recebem orientação para atualização cadastral, emissão de certidões, solicitação de títulos e acompanhamento de processos junto ao Incra e ao Cartório de Registro de Imóveis. Os pequenos produtores interessados em transformar e comercializar alimentos também contam com apoio para regularizar agroindústrias. O atendimento inclui orientações sobre documentação, legislação e adequações sanitárias necessárias à comercialização regular de queijos, doces, conservas e outros produtos.

Produção local mais perto do consumidor



O apoio à comercialização alcança ainda os feirantes, para quem as feiras representam uma oportunidade de vender diretamente aos consumidores, fortalecer a renda e ampliar a presença dos produtos locais no município.



Em outra frente, o Viveiro Municipal produz e disponibiliza mudas para produtores, instituições e moradores. O trabalho contribui para a diversificação das propriedades, o cultivo de novas espécies e a preservação ambiental.

Do campo à cidade



Da preparação do solo à comercialização dos alimentos, as iniciativas alcançam diferentes etapas da agricultura familiar. O conjunto de ações demonstra como transporte, conhecimento técnico e regularização podem abrir caminhos para a produção local, sem desconsiderar os desafios enfrentados pelos produtores. As medidas reforçam a atuação do poder público junto a um setor que movimenta a economia e leva diariamente os alimentos do campo à mesa da população.

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Autor: Lucas Garcia Arf – Publicitário (CRP: 000290/MS)