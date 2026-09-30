Pax/Quaest: 86% dos brasileiros apoiam IA na segurança

Às vésperas da eleição, a segurança pública aparece como prioridade consolidada para o eleitor, e a inteligência artificial surge como uma forte aliada nessa frente. Segundo a Pesquisa Nacional de Segurança e Tecnologia, realizada pela Quaest em parceria com a Pax, empresa do setor, 86% dos brasileiros aprovam o uso da tecnologia no combate à violência.

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O levantamento ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas entre 12 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Medo da violência sustenta a demanda

A percepção que impulsiona esse apoio à tecnologia é de piora. Para 70% dos entrevistados, a violência aumentou muito nos últimos dois anos, e o tema lidera a lista dos principais problemas do país, com 28% das menções, à frente da corrupção (22%).

O respaldo ao uso de IA no combate ao crime não se limita a uma ideia geral de inovação, já que, quando a pergunta trata de usos específicos, a aprovação fica acima de 90%, seja para localizar pessoas desaparecidas com câmeras de IA (97%), identificar veículos roubados ou usados em crimes (96%), encontrar foragidos da Justiça (96%) e fazer o reconhecimento facial em locais de grande circulação, como estádios e áreas comerciais (91%), além do uso na proteção de fronteiras e na repressão às facções criminosas (90%).

Entre os que são contrários ao uso de IA na segurança (5%), o risco de erro na identificação de pessoas (16%), a dúvida sobre a eficácia da tecnologia (15%) e a invasão de privacidade (12%) estão entre as principais preocupações.

Tecnologia é parte da solução, não iniciativa isolada

O brasileiro também entende que não há uma resposta única. Entre as medidas consideradas mais efetivas para melhorar a segurança estão educação e mais oportunidades para os jovens, bem como o uso de câmeras de monitoramento integradas com IA e trabalho policial, ambos empatados com 93%. Punir criminosos com leis mais rígidas vem em seguida, com 92%.

"Segurança pública é um problema complexo, que não se resolve de forma isolada. A tecnologia contribui quando potencializa a ação policial, tornando o trabalho mais rápido, preciso e efetivo. A IA traz uma nova chance para atacarmos o maior problema do país, e a pesquisa mostra que os brasileiros não querem que os governos deixem essa oportunidade passar", avalia David Peixoto, cofundador e CEO da Pax.

A empresa, com presença em cerca de 200 municípios brasileiros, cruza em tempo real dados que o Estado já possui, como imagens de câmeras, boletins de ocorrência, mandados de prisão e bases de veículos, para identificar padrões e entregar pistas qualificadas às forças policiais, que tomam a decisão. Fundada em 2024 como Paladium, com a proposta de construir do zero uma tecnologia brasileira para segurança pública, a Pax adotou esse nome em maio deste ano, quando foi anunciada oficialmente ao mercado.

Polícia é mais bem avaliada que os governos

A abertura ao uso da tecnologia na segurança pública por parte da população dialoga com a confiança no trabalho policial. Polícia Militar (45%), Polícia Federal (44%) e Polícia Civil (41%) lideram as avaliações positivas. O governo federal tem 26% de aprovação contra 36% de reprovação, e o Judiciário registra o pior saldo, com 23% de avaliações positivas e 35% de negativas.

A atuação policial é avaliada de forma seletiva. A captura de foragidos e a investigação de crimes recebem as melhores notas, enquanto o combate às facções, a rapidez no atendimento de chamados e o enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher estão entre os pontos mais criticados. "A pesquisa confirma a preocupação atual dos brasileiros com a segurança pública, ressalta a busca por soluções e demonstra a abertura da população ao uso de tecnologia na segurança", diz Guilherme Russo, diretor de Inteligência em Opinião da Quaest.

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O poder público pode interpretar os números da pesquisa como um recado claro de que a população confia em quem executa, mas cobra de quem decide e enxerga na tecnologia um instrumento cada vez mais necessário no combate ao crime. O próximo governo tem a chance de transformar esses dados em políticas concretas ao combinar atuação policial, inteligência artificial e outras frentes que os eleitores apontam como essenciais.