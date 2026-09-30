Edital PM PE 2026 publicado com 1.320 vagas; até R$ 12,9 mil

O edital do concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) foi publicado com a oferta de 1.320 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As oportunidades são destinadas aos cargos de soldado e oficial, com remuneração inicial de até R$ 12.937,33.

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A organização do certame ficará sob responsabilidade do Instituto AOCP. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 5 de outubro e 5 de novembro de 2026. A taxa será de R$ 180 para o cargo de soldado e de R$ 220 para os cargos de oficial. O prazo para solicitar a isenção do pagamento vai de 5 a 8 de outubro.

A maior parte das oportunidades é para a carreira de praça da Polícia Militar, com 1.250 vagas para soldado. O edital também prevê 40 vagas para segundo-tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares, 20 para segundo-tenente do Quadro de Oficiais Médicos e 10 para segundo-tenente do Quadro de Oficiais Dentistas.

A prova objetiva e a prova discursiva estão previstas para 21 de fevereiro de 2027. Para soldado, a avaliação objetiva terá 60 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, História de Pernambuco, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Extravagante. Para os cargos de segundo-tenente, serão 70 questões, com conteúdo definido de acordo com o quadro escolhido.

Além das provas escrita e discursiva, o concurso terá exames médicos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional. As fases terão caráter eliminatório ou classificatório, conforme as regras estabelecidas para cada etapa e cargo.

O exame de aptidão física incluirá, entre outras provas, exercícios de barra fixa ou isometria, salto em distância, natação de 50 metros, abdominal remador e corrida de 2.400 metros. Os índices exigidos variam de acordo com o cargo e o sexo do candidato.

Os interessados devem consultar integralmente o edital para verificar requisitos, documentos, cronograma, conteúdo das provas e critérios de convocação. Com a publicação do documento, a preparação entra em uma nova fase e exige ainda mais foco, organização e regularidade.

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A partir de agora, intensificar os estudos é fundamental para quem busca ingressar na carreira policial. O conhecimento detalhado das regras do concurso, a revisão dos conteúdos e a preparação antecipada para as etapas física e discursiva podem contribuir para um desempenho mais consistente ao longo da seleção.