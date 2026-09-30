Startup brasileira vence prêmio global em Taiwan com solução de IA para dados corporativos

SÃO PAULO, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A inteligência artificial entra em uma fase de consolidação, na qual empresas buscam aplicações capazes de gerar impacto concreto. Nesse cenário, qualidade dos dados, governança das informações e capacidade de transformar conhecimento em decisões ganharam papel central.

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Foi nessa área que a Draiven conquistou um reconhecimento de sua trajetória. Com menos de um ano de operação, a startup brasileira venceu o WITSA Global AI Awards 2026, em Taiwan, na categoria AI for Data, sendo reconhecida por sua tecnologia aplicada a dados corporativos.

Promovido pela World Innovation, Technology and Services Alliance, o reconhecimento integra um ecossistema com membros de mais de 80 economias. Na categoria, são avaliadas iniciativas ligadas a governança, privacidade, ecossistemas responsáveis de informação e estruturas para uma inteligência artificial confiável.

Para uma empresa brasileira no primeiro ano, estar entre as soluções reconhecidas nesse ambiente valida também a capacidade tecnológica construída no país.

A proposta da Draiven parte de um desafio: permitir que a inteligência artificial utilize o contexto real dos negócios sem criar complexidade para acessar informações. Sua plataforma conecta a IA a fontes, como ERPs, bancos de dados, APIs e planilhas, gerando análises e respostas em tempo real.

A arquitetura mantém governança, auditabilidade e rastreabilidade no acesso aos dados, reduzindo a necessidade de movimentar ou replicar informações sensíveis entre ambientes.

O prêmio chega durante a expansão da companhia, que já possui mais de 50 clientes e avança em sua internacionalização pelas Américas, Europa e Oriente Médio. A empresa também estabeleceu presença em Lisboa após ser aprovada no processo da Unicorn Factory Lisboa.

O reconhecimento sinaliza que tecnologias desenvolvidas no Brasil podem ocupar espaço em uma discussão global estratégica: como transformar inteligência artificial e dados em decisões melhores, com eficiência, segurança e governança.

Sobre a Draiven

A Draiven é uma startup de tecnologia especializada em inteligência artificial para negócios que integra dados internos das empresas a uma plataforma conversacional, simplificando o acesso a insights e agilizando decisões. A centralização de informações fomenta uma cultura orientada a dados acessível a todos os setores da empresa.

Seu sistema permite integrar ERPs, APIs e bancos de dados, facilitando a análise e permitindo que empresas de todos os tamanhos utilizem estratégias baseadas em dados.

Para saber mais, acesse https://draiven.io/ .



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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836950)