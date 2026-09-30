Saudabilidade ganha espaço na busca do varejo

A busca por saudabilidade começa a aparecer também em uma etapa anterior à gôndola: a descoberta de novos fornecedores pelo varejo. Ao longo de 2026, a LinkeMe, plataforma B2B que facilita a descoberta, avaliação e conexão entre varejistas e novos fornecedores, identificou presença recorrente de marcas ligadas à saudabilidade entre as oportunidades e rodadas de negócios realizadas com varejistas.

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Alimentos e bebidas funcionais, produtos com redução ou ausência de determinados ingredientes, alternativas para consumidores com restrições alimentares e propostas better for you estiveram presentes em diferentes processos de descoberta de fornecedores promovidos pela plataforma ao longo do ano.

O movimento observado na LinkeMe acompanha uma transformação mais ampla no consumo.

Segundo a NielsenIQ, 86% dos consumidores brasileiros ouvidos pelo estudo Estilos de Vida 2024 afirmaram já ter incorporado pelo menos um hábito mais saudável à rotina. Além disso, 51% disseram procurar frequentemente produtos com fibras e vitaminas, enquanto 45% afirmaram ter reduzido o consumo de produtos industrializados.

Em 2026, essa tendência também aparece no desempenho de categorias específicas. Dados da NielsenIQ mostram que refrigerantes sem açúcar representam 32,9% das vendas da categoria e crescem 13 vezes mais do que as versões regulares. Entre os energéticos, as versões zero já correspondem a 29,3% da categoria e crescem duas vezes mais que as tradicionais.

Saudabilidade deixa de ser uma categoria isolada

Para a LinkeMe, um dos movimentos mais relevantes é justamente a expansão da saudabilidade para além do tradicional corredor de produtos naturais.

“Não estamos falando apenas de uma categoria saudável. Estamos vendo propostas ligadas à saudabilidade aparecerem em bebidas, snacks, alimentos, suplementos e outras categorias. Para o varejista, isso amplia o universo de fornecedores que precisam ser descobertos e avaliados”, afirma Renata Naddeo, fundadora e CEO da LinkeMe.

O comportamento também acompanha uma mudança internacional. No estudo Global State of Health & Wellness 2025, realizado em 19 países, a NielsenIQ aponta que saúde e bem-estar estão deixando de ser tratados como uma tendência pontual para se consolidarem como escolha de estilo de vida. Nutrição e saúde intestinal, bem-estar, compra consciente e soluções relacionadas à energia, foco e vitalidade aparecem entre os movimentos acompanhados pela empresa.

Para 2026, a NIQ também identifica oportunidades relacionadas a fibras e proteínas, saúde digestiva, vitaminas, suplementos, snacks funcionais e saúde metabólica. Mais da metade dos consumidores pesquisados globalmente afirma estar disposta a pagar mais por opções consideradas altamente saudáveis, como produtos com pouco ou nenhum açúcar, sal, carboidrato, gordura, cafeína ou álcool.

Do “livre de” ao benefício funcional

A evolução também muda a maneira como as marcas se apresentam ao varejo. Termos como “sem açúcar”, “sem lactose” ou “sem glúten” continuam relevantes, especialmente para consumidores com necessidades específicas, mas passam a conviver com propostas baseadas no que o produto oferece, e não apenas no que retira.

Proteínas, fibras, ingredientes funcionais, saúde digestiva, energia, hidratação e outros benefícios passam a ocupar espaço nesse novo repertório de inovação.

Isso aumenta também o desafio de curadoria para o varejo. Com mais fornecedores chegando ao mercado e diferentes produtos disputando territórios semelhantes, identificar quais propostas realmente complementam o sortimento torna-se uma etapa importante da construção de categoria.

“Existe muito mais inovação acontecendo fora das grandes indústrias do que o varejista consegue acompanhar individualmente. Quando observamos as marcas que chegam à LinkeMe e as oportunidades que vêm sendo abertas pelos varejistas, saudabilidade aparece de diferentes formas. Nosso papel é tornar essa descoberta de novos fornecedores mais organizada e eficiente”, explica Renata.

Tecnologia para descobrir novos fornecedores

A LinkeMe digitaliza uma etapa do relacionamento comercial que ainda depende fortemente de indicações, feiras, contatos individuais e prospecção. Na plataforma, varejistas podem descobrir e avaliar novos fornecedores de acordo com categorias e características relevantes para seu sortimento, enquanto marcas emergentes ganham um canal estruturado para apresentar seus produtos e participar de oportunidades comerciais.

A plataforma reúne mais de 200 marcas e vem promovendo oportunidades e rodadas de negócios com diferentes perfis de varejistas ao longo de 2026.

Para o varejo, o acesso à LinkeMe é gratuito.

Sobre a LinkeMe

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A LinkeMe é uma plataforma B2B brasileira que facilita a busca, avaliação e conexão entre varejistas e novos fornecedores. Por meio de tecnologia, curadoria e oportunidades comerciais, a plataforma organiza o processo de descoberta de marcas e produtos, aproximando empresas que buscam espaço no varejo de compradores interessados em ampliar e renovar seus sortimentos.