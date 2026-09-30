NetApp elimina gargalo de armazenamento para AI Factories

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje o NetApp Novus™, o armazenamento mais rápido do planeta, projetado para provedores de infraestrutura de IA que operam grandes ambientes de GPU. Desenvolvida para suportar um sistema de arquivos em escala de zettabyte, essa arquitetura de última geração permitirá que as fábricas de IA mantenham milhões de GPUs continuamente alimentadas com dados, maximizando a eficiência, a utilização e a lucratividade de seus investimentos.

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Provedores de nuvens de nova geração (Neoclouds) e de GPU-as-a-Service estão construindo AI factories em uma escala que as arquiteturas de armazenamento tradicionais nunca foram projetadas para suportar, criando gargalos que reduzem a utilização de GPUs e aumentam os custos de infraestrutura. Em arquiteturas tradicionais, a utilização de GPUs pode cair para menos de 30% quando as AI factories não conseguem fornecer dados suficientes às suas GPUs para gerar os resultados necessários e obter retorno sobre o investimento.

“As AI factories enfrentam dificuldades e a viabilidade econômica das GPUs entra em colapso quando o fluxo de dados não acompanha a demanda”, disse Syam Nair, Diretor de Produtos (CPO) da NetApp. “O armazenamento da era HPC, por si só, não consegue atender à escala das fábricas de IA; o setor precisa de uma arquitetura verdadeira, construída especificamente para essa finalidade desde a base. As AI Factories buscam há muito tempo uma infraestrutura capaz de escalar na velocidade da IA. Aproveitando o poder da plataforma NetApp, o Novus oferece 100 TB/s de desempenho com escalabilidade horizontal (scale-out) ilimitada, superando o mercado para atuar como a nova arquitetura de armazenamento de alto desempenho em escala de IA. Ela libera o potencial de milhões de GPUs e proporciona o retorno sobre o investimento necessário para sustentar a próxima onda de inovação em IA. Acabamos de entregar o armazenamento mais rápido do planeta, criado especificamente para a Era da IA.”

O NetApp Novus aborda os desafios enfrentados pelas AI Factories ao oferecer uma arquitetura de próxima geração projetada para eliminar limitações de escalabilidade, separando os metadados do caminho de dados; isso permite que desempenho, capacidade e concorrência sejam escalados de forma independente sob um namespace único, utilizando o padrão da indústria NFS. As versões iniciais do Novus combinam o NetApp Novus Data Director — o software de gerenciamento de metadados em execução em infraestrutura qualificada da Supermicro — com os serviços de dados do NetApp ONTAP®, fornecidos por meio de sistemas AFF A90. Juntos, eles criam uma arquitetura desagregada projetada para superar uma vazão de 100 TB por segundo e suportar a alta utilização de centenas de milhares de GPUs, preservando, ao mesmo tempo, os serviços de dados corporativos do ONTAP nos quais os clientes confiam. Essa arquitetura foi concebida para atender às demandas de AI Factories multi-tenant e em escala de nuvem; já está disponível para encomenda e oferece um caminho para implementações definidas por software ao longo do tempo, mantendo o mesmo namespace, modelo operacional e base de dados.

Os clientes que adotam a arquitetura Novus podem obter os seguintes benefícios:

Manter todas as GPUs produtivas: O Novus foi projetado para maximizar a utilização das GPUs ao separar os serviços de metadados do caminho de dados, reduzindo gargalos relacionados ao armazenamento e mantendo a infraestrutura de IA abastecida com dados de alto desempenho.

O Novus foi projetado para maximizar a utilização das GPUs ao separar os serviços de metadados do caminho de dados, reduzindo gargalos relacionados ao armazenamento e mantendo a infraestrutura de IA abastecida com dados de alto desempenho. Escalar sem fragmentação: O Novus permite que bilhões de arquivos e enormes conjuntos de dados de IA cresçam sob um namespace único, possibilitando que metadados, largura de banda e capacidade sejam escalados de forma independente, sem criar silos de armazenamento ou complexidade operacional.

O Novus permite que bilhões de arquivos e enormes conjuntos de dados de IA cresçam sob um namespace único, possibilitando que metadados, largura de banda e capacidade sejam escalados de forma independente, sem criar silos de armazenamento ou complexidade operacional. Melhorar a eficiência da infraestrutura de IA: O Novus permite que os operadores escalem apenas os recursos necessários para cada carga de trabalho, ajudando a reduzir o consumo de energia, o espaço ocupado e a sobrecarga de infraestrutura, ao mesmo tempo em que preserva a resiliência, a segurança e os recursos multi-tenant necessários para ambientes de IA compartilhados.

“À medida que os provedores de infraestrutura de IA expandem seus ambientes de GPU, a viabilidade econômica depende cada vez mais de manter os recursos de computação com utilização máxima”, afirmou Mike Leone, vice-presidente e analista principal da Moor Insights & Strategy. “Arquiteturas de armazenamento que não conseguem fornecer dados em escala de nuvem podem se tornar um fator limitante para o desempenho do treinamento, o isolamento entre tenants e o retorno sobre o investimento em infraestrutura. O NetApp Novus aborda diretamente essa limitação ao combinar o gerenciamento desagregado de metadados com serviços de dados de alto desempenho, oferecendo aos provedores de 'neocloud' e de GPU-as-a-Service uma base mais escalável para as operações de AI factory.”

“A auditoria da Omdia sobre o NetApp Novus demonstrou uma escalabilidade de desempenho quase linear à medida que clusters ONTAP eram adicionados a um único namespace global”, disse Tony Palmer, analista-chefe da Omdia. “Com base nos testes rigorosos que observamos, nossa modelagem projeta que a arquitetura de dados e metadados desagregados do NetApp Novus pode escalar vertical e horizontalmente para atingir uma taxa de transferência de leitura sequencial de 100 TB/s, com capacidade efetiva na casa das dezenas de exabytes — e além. Estamos confiantes em nossas projeções de que a solução pode escalar para atender às necessidades de implantações em escala de zettabytes, impulsionando as cargas de trabalho de IA mais exigentes e intensivas em dados.”

“Nossa colaboração de longa data com a NetApp visa unir computação, rede e dados para simplificar infraestruturas complexas para os clientes”, disse Jeremy Foster, vice-presidente sênior e gerente-geral da Cisco Compute. “À medida que a IA eleva a infraestrutura a novos patamares de escala e velocidade, o verdadeiro diferencial não é a GPU — são os dados e a forma como os clientes os utilizam. O NetApp Novus, em conjunto com o restante da pilha tecnológica, ajuda os clientes a colocar esses dados em ação e a alcançar os resultados que realmente importam para seus negócios.”

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros têm caráter meramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem servir de base para decisões de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, inclusive no que diz respeito a disponibilidade, funcionalidade, preços ou prazos.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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