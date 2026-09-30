Bodor Laser Atinge Marco de 10 Mil Máquinas, Transformando a Escala de Produção em Valor Para o Cliente

JINAN, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bodor Laser alcançou um novo marco de produção, com a sua 10.000ª máquina de 2026 saindo oficialmente da linha de produção.

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Esse marco é um exemplo da expansão contínua da capacidade de fabricação da Bodor e da sua habilidade de coordenar a produção, o controle de qualidade, a entrega e o atendimento ao cliente à medida que sua base instalada global cresce.

A ampliação da produção exige mais do que simplesmente o aumento da capacidade de fabricação. Volumes de produção mais elevados impõem mais exigências de preparação de materiais, planejamento, montagem, testes e inspeção. Na Bodor Laser, cada máquina segue procedimentos definidos de produção e inspeção antes da entrega, o que ajuda a manter a consistência à medida que a produção se expande.

Esse marco também tem um significado direto para os clientes. Cada máquina entra em um ambiente de fabricação onde o desempenho do equipamento pode afetar a eficiência da produção, a capacidade de processamento e a continuidade operacional. À medida que mais máquinas são entregues em todo o mundo, manter padrões de fabricação confiáveis passa a ser cada vez mais importante.

Paralelamente ao crescimento da produção, a Bodor Laser continua a solidificar sua capacidade de atendimento global. Seu sistema de serviço oferece suporte aos clientes em diferentes etapas da operação das máquinas, incluindo instalação, suporte técnico, solução de problemas e atendimento contínuo.

A crescente base instalada internacional também resulta em demandas de serviço mais diversificadas. Diferentes mercados, configurações de máquinas e aplicações exigem equipes de assistência coordenadas, processos padronizados e acesso a expertise técnica e de aplicação. Para a Bodor, a expansão da capacidade de serviço, juntamente com a fabricação é, portanto, uma parte importante do suporte ao cliente ao longo da vida útil operacional do seu equipamento.

O marco de 10 mil máquinas é um exemplo da conexão entre fabricação e serviço: a fabricação determina como os equipamentos são produzidos e entregues, enquanto o serviço apoia os clientes assim que os equipamentos entram em operação. Juntos, eles formam a base para relacionamentos de longo prazo com os clientes.

A Bodor Laser continuará a solidificar sua capacidade de fabricação e serviço à medida que seus negócios globais se expandem.

Para a Bodor Laser, o marco representa tanto um resultado mensurável do desenvolvimento da sua fabricação em 2026 quanto um compromisso contínuo de garantir que seu equipamento continue ajudando os clientes na produção diária.

Contato com a Mídia:

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.com

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Vídeo deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad21b65-589d-4dcf-982b-bc72e6c05eeb

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9837213)