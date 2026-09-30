NetApp homenageia a União Internacional para a Conservação da Natureza com o Prêmio de Impacto Social Dados Inteligentes para o Bem

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a entrega do Prêmio de Impacto Social Dados Inteligentes para o Bem de 2026 à União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A premiação ocorreu durante o NetApp INSIGHT 2026, o principal evento global da NetApp dedicado à inovação tecnológica, realizado em Las Vegas de 29 de setembro a 1º de outubro.

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Parte do programa de Prêmios de Impacto Social da NetApp, esse reconhecimento homenageia clientes e parceiros que utilizam a tecnologia da NetApp para apoiar iniciativas de impacto social ou ambiental. A categoria "Dados Inteligentes para o Bem" reflete o compromisso da NetApp em reconhecer e apoiar organizações que utilizam dados inteligentes para melhorar vidas e fortalecer comunidades.

A IUCN é a maior e mais diversificada rede ambiental do mundo, reunindo governos, organizações da sociedade civil e especialistas para promover ações de conservação em escala global. Com uma composição única que inclui mais de 1.600 organizações-membro, governamentais e da sociedade civil, e 19.000 especialistas voluntários, a IUCN influencia, incentiva e auxilia sociedades em todo o mundo a conservar a natureza e a garantir que os recursos naturais sejam utilizados de forma equitativa e sustentável.

"A IUCN construiu uma base de dados resiliente e sustentável que proporciona a pesquisadores, cientistas e formuladores de políticas acesso confiável às informações necessárias para ajudar a proteger a biodiversidade", afirmou César Cernuda, presidente da NetApp. "Esse impacto de grande alcance reflete o propósito do prêmio 'Dados Inteligentes para o Bem' da NetApp. Ao disponibilizar insights cruciais quando e onde são necessários, a IUCN fortalece sua capacidade de preservar a natureza ao redor do mundo."

O prêmio reconhece a notável conquista da IUCN na criação de uma Infraestrutura de Dados Inteligente que permite à organização acessar, gerenciar e utilizar seus dados de forma rápida e segura para cumprir sua missão crítica de conservar a biodiversidade mundial. Com mais de 175.900 espécies avaliadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN™ e operações que abrangem mais de 160 países, a escala e a confiabilidade da infraestrutura de dados da organização permitem apoiar a saúde da biodiversidade do nosso planeta.

Como uma falha no sistema ou a perda de dados poderia interromper pesquisas vitais ou atrasar recomendações políticas urgentes, a IUCN precisava de uma infraestrutura capaz de garantir disponibilidade constante, segurança e integridade dos dados que impulsionam o trabalho de conservação. A plataforma da NetApp capacita pesquisadores de campo, cientistas e formuladores de políticas globais com acesso rápido, confiável e ininterrupto a dados vitais de conservação, independentemente da localização geográfica ou da complexidade operacional. Como benefício adicional, a implementação resultou em uma redução significativa no consumo de energia, garantindo que as operações de TI da IUCN sejam sustentáveis ??e economicamente eficientes enquanto a organização executa sua missão.

"Receber este prêmio reflete a dedicação de nossas equipes e a importância da missão que desempenhamos", disse Francois Jolles, Diretor de Informação da União Internacional para a Conservação da Natureza. "Os dados estão no centro de tudo o que fazemos, desde a avaliação de espécies ameaçadas até a definição de políticas ambientais internacionais. Uma infraestrutura confiável e resiliente proporciona aos nossos especialistas acesso seguro a dados críticos de conservação, permitindo-nos transformar conhecimento em resultados significativos para a natureza e para as pessoas em todo o mundo."

Recursos Adicionais:

Sobre a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)

A IUCN é uma união de membros composta por organizações governamentais e da sociedade civil. Ela aproveita a experiência, os recursos e o alcance de suas mais de 1.600 organizações membros e a contribuição de mais de 19.000 especialistas. A UICN é a autoridade global sobre o estado do mundo natural e as medidas necessárias para protegê-lo. Saiba mais em www.iucn.org.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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