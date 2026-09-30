NetApp e Oracle lançam serviço de armazenamento em nuvem totalmente gerenciado para cargas de trabalho corporativas e de IA exigentes

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, e a Oracle anunciaram hoje um novo serviço de armazenamento totalmente gerenciado que traz o armazenamento NetApp a nível empresarial nativamente à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). O serviço irá integrar os recursos de gerenciamento de dados do NetApp ONTAP® nativamente à OCI para ajudar as organizações a simplificar a migração e o gerenciamento de cargas de trabalho críticas de IA e empresariais na nuvem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Oracle Cloud Infrastructure NetApp Storage Service foi criado para ser um serviço de armazenamento nativo da OCI totalmente gerenciado, que traz os recursos de gerenciamento de dados do NetApp ONTAP à OCI. Ele ajuda as empresas a migrar, executar, proteger e modernizar bancos de dados, aplicativos corporativos, ambientes virtualizados, EDA/HPC, aplicativos regulamentados e canais de dados de IA, preservando as operações de armazenamento já conhecidas.

“Os clientes desejam a flexibilidade de migrar cargas de trabalho de IA e corporativas para a nuvem sem abrir mão da simplicidade operacional, do gerenciamento de dados e da confiabilidade", disse Pravjit Tiwana, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento e Serviços em Nuvem da NetApp. "O OCI NetApp Storage Service oferece aos clientes uma experiência OCI nativa, permitindo que usem os recursos familiares do ONTAP para proteção de dados, migração, governança e acesso multiprotocolo."

Os clientes podem gerenciar o OCI NetApp Storage Service através do OCI Console e dos SDKs, das APIs ONTAP e de fluxos de trabalho operacionais já conhecidos. Disponibilizado nativamente na OCI, o serviço ajuda os clientes a migrar cargas de trabalho existentes baseadas em ONTAP para a nuvem, minimizando a necessidade de redesenho de aplicativos e alterações no gerenciamento de armazenamento. Para empresas que executam cargas de trabalho de missão crítica em setores de grande escala e regulamentados, o OCI NetApp Storage Service ajuda a estender os recursos de armazenamento já conhecidos para a OCI, com gerenciamento de dados consistente, alta disponibilidade, segurança e desempenho previsível em ambientes locais e na nuvem.

"As empresas não deveriam ter que reconstruir sua infraestrutura de dados para migrar para a nuvem", disse Konstantinos (kp) Papamiltiadis, Vice-Presidente Sênior de Parcerias da Oracle Cloud Infrastructure. "O OCI NetApp Storage Service oferece aos clientes um caminho familiar e confiável para a OCI, para que possam se concentrar no que os dados fazem, e não em como são gerenciados."

"Ao trazer um serviço de armazenamento nativo baseado em ONTAP para a OCI, combinamos a escalabilidade e o desempenho da OCI com os recursos de dados corporativos da NetApp para capacitar os clientes a executar cargas de trabalho de missão crítica", disse Alvaro Celis, Vice-Presidente Sênior, Diretor Comercial, de Parcerias e de Ecossistema da NetApp. "Esta parceria aprimora nossa capacidade de entregar valor significativo aos clientes, especialmente em setores regulamentados, facilitando a migração, modernização e proteção dos aplicativos mais críticos das organizações na OCI."

O OCI NetApp Storage Service tem previsão de disponibilidade geral nos próximos 12 meses.

As declarações da NetApp sobre ofertas ainda não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para fins de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia ou aval de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo em relação à disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Oracle

A Oracle oferece conjuntos integrados de aplicativos, além de infraestrutura segura e autônoma na Oracle Cloud. Para mais informações sobre a Oracle (NYSE: ORCL), acesse oracle.com.

Marcas comerciais

Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle Corporation. A NetSuite foi a primeira empresa de nuvem, inaugurando a nova era da computação em nuvem.

Isenção de responsabilidade sobre produtos futuros

O texto acima visa descrever a direção geral dos produtos da Oracle. Ele se destina apenas a fins informativos e não deve ser incorporado a nenhum contrato. Não constitui um compromisso de entrega de qualquer material, código ou funcionalidade, nem deve ser considerado para fins de tomada de decisões de compra. O desenvolvimento, lançamento, cronograma e preço de quaisquer recursos ou funcionalidades descritos para produtos da Oracle podem sofrer alterações e permanecem a critério exclusivo da Oracle Corporation.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929860857/pt/

Contatos para a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Chris Kanaracus

Oracle

chris.kanaracus@oracle.com

Contato para investidores:

Kris Newton

NetApp

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kris.newton@netapp.com