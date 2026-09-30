Startup digitaliza descoberta de fornecedores no varejo

E-mails, WhatsApp, apresentações, indicações, formulários e planilhas. Para muitos varejistas, propostas de novos fornecedores chegam por diferentes caminhos e formatos, tornando a descoberta e a avaliação um processo fragmentado.

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A LinkeMe.app, startup brasileira voltada ao mercado de bens de consumo, organiza essa etapa em uma plataforma que centraliza informações de fornecedores e facilita a descoberta, avaliação inicial e conexão com o varejo. Para varejistas, o acesso é 100% gratuito.

A proposta parte de um desafio anterior à negociação: antes de discutir preço, condições comerciais ou abastecimento, o varejista precisa descobrir quais empresas existem, entender suas propostas e identificar quais delas fazem sentido para seu negócio.

“Existe muita inovação surgindo em bens de consumo, mas ela precisa ser descoberta. O desafio não é receber mais propostas, e sim organizar essa oferta para que o varejista consiga identificar com mais facilidade aquilo que merece ser avaliado”, afirma Renata Naddeo, fundadora e CEO da LinkeMe.app.

Sortimento como diferenciação

Essa possibilidade de descoberta ganha relevância em um cenário de maior experimentação. Segundo a Worldpanel by Numerator, em 2025 o consumidor brasileiro colocou, em média, 10% mais marcas na cesta do que em 2023.

Para o varejo, o movimento reforça o potencial do sortimento como ferramenta de diferenciação. Descobrir novos produtos, categorias e fornecedores pode ajudar uma rede a acompanhar mudanças no comportamento do shopper e construir uma proposta mais conectada ao posicionamento da empresa.

Na LinkeMe, fornecedores apresentam seus negócios e produtos por meio de perfis estruturados, enquanto varejistas podem pesquisar empresas, conhecer suas propostas e identificar potenciais parceiros.

A plataforma atua antes dos processos de homologação, negociação e compra. A decisão sobre quais fornecedores avançam continua sendo integralmente do varejista.

Rodadas de negócios sem custo para o varejo

Além da plataforma, a LinkeMe organiza rodadas de negócios gratuitas para varejistas, estruturando oportunidades de acordo com as categorias e interesses de cada rede. A empresa apoia desde a divulgação e organização da oportunidade até a curadoria dos fornecedores e as conexões, reduzindo etapas operacionais de prospecção e triagem para os times comerciais.

O modelo também permite que redes que ainda não possuem um processo estruturado de descoberta de novos fornecedores ou inovação de sortimento incorporem essa dinâmica sem precisar desenvolver toda a operação internamente.

“Não se trata de colocar o maior número possível de fornecedores na frente do varejista. A curadoria é fundamental. Nosso trabalho é organizar a descoberta para tornar o tempo dedicado à avaliação mais produtivo”, explica Renata.

A digitalização da descoberta de fornecedores já é uma realidade em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, onde plataformas especializadas vêm transformando a forma como varejistas encontram e avaliam novos parceiros comerciais.

A LinkeMe traz essa evolução para o Brasil, com um modelo desenvolvido para as particularidades do varejo nacional e que combina tecnologia, curadoria e conexão comercial para tornar a descoberta de novos fornecedores mais simples, estruturada e eficiente.

“Queremos que descobrir um fornecedor relevante não dependa apenas de ele conseguir chegar ao contato adequado, conhecer a pessoa certa ou aparecer no momento certo. A descoberta pode ser um processo estruturado e contínuo, conectado à estratégia de sortimento do varejo”, conclui Renata.

Sobre a LinkeMe.app

A LinkeMe.app é uma startup brasileira que organiza a descoberta, avaliação e conexão entre novos fornecedores de bens de consumo e o varejo. A plataforma reúne fornecedores de diferentes categorias e promove oportunidades e rodadas de negócios com diversos canais varejistas.

Para varejistas, o acesso à plataforma e a participação nas rodadas de negócios são gratuitos.

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Contato para imprensa e parcerias: info@linkeme.app