NetApp homenageia a NFL com o prêmio Customer Social Impact

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que entregará à NFL o prêmio "Customer Social Impact" durante o evento INSIGHT 2026. A homenagem reconhece o compromisso contínuo da NFL em ampliar o acesso a carreiras de alto crescimento por meio de sua iniciativa Inspire Change. Dando continuidade a esse impacto, a NetApp está lançando uma parceria filantrópica com a Per Scholas — uma das organizações apoiadas pela iniciativa Inspire Change da NFL — e concedendo um aporte financeiro para apoiar o programa de treinamento da Per Scholas em Cibersegurança com Ferramentas de IA. A iniciativa ampliará a oferta de treinamentos gratuitos e caminhos de carreira para pessoas de comunidades historicamente sub-representadas, reforçando o compromisso da NetApp com a educação e o acesso a carreiras nas áreas de dados e IA.

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Como parte do programa de Social Impact Awards da NetApp, a categoria Data and AI Empowerment homenageia clientes e parceiros que utilizam a tecnologia para ampliar o acesso à educação, às habilidades e às oportunidades em dados e IA necessárias para prosperar na era da inteligência.

A cibersegurança é uma área crucial, com uma demanda crescente por profissionais altamente qualificados para enfrentar ameaças emergentes. Desde 2020, a iniciativa Inspire Change da NFL apoia a Per Scholas no enfrentamento dessa lacuna, ajudando milhares de alunos a adquirir habilidades muito requisitadas, avançar em suas carreiras e aumentar sua mobilidade econômica.

“Por meio do programa Inspire Change, a NFL está comprometida em usar nossa plataforma para ajudar a remover barreiras e criar oportunidades significativas em comunidades de todo o país”, disse Anna Isaacson, vice-presidente sênior de Responsabilidade Social da NFL. “Estamos muito satisfeitos que uma parceira como a NetApp possa ampliar ainda mais esse acesso para os alunos da Per Scholas, especialmente no que diz respeito a habilidades muito procuradas, capazes de abrir portas para carreiras de longo prazo e ascensão econômica.”

A parceria entre a NetApp e a Per Scholas expande os programas atuais para as áreas de cibersegurança e IA, combinando a expertise da Per Scholas em desenvolvimento de mão de obra com a liderança da NetApp. Com novos recursos de treinamento que aliam fundamentos de cibersegurança a ferramentas práticas de IA, mais alunos podem desenvolver habilidades alinhadas às necessidades em constante evolução dos empregadores.

"A IA está transformando o mundo do trabalho mais rapidamente do que os sistemas tradicionais de gestão de talentos conseguem se adaptar, tornando o treinamento prático e alinhado às demandas dos empregadores mais importante do que nunca", afirmou Caitlyn Brazill, presidente da Per Scholas. "Esta parceria com a NetApp ajudará mais alunos a desenvolver as habilidades técnicas, o discernimento profissional e a confiança necessários para iniciar carreiras em cibersegurança e IA — e criar uma mobilidade econômica duradoura."

"Criar oportunidades para que as pessoas desenvolvam habilidades muito procuradas pelo mercado é essencial para construir comunidades e uma força de trabalho mais fortes", disse César Cernuda, presidente da NetApp. "À medida que a IA remodela todos os setores, as organizações precisam de profissionais que saibam como proteger, garantir a segurança e extrair valor dos dados. Ao firmar parceria com a Per Scholas, estamos ajudando a criar novos caminhos para carreiras que fortalecerão a força de trabalho do futuro, ao mesmo tempo em que aprimoramos a expertise em cibersegurança e IA de que as organizações necessitam para detectar ameaças proativamente, proteger dados críticos e recuperar operações com confiança."

A NFL será homenageada com o prêmio Customer Social Impact Award for Data and AI Empowerment durante o NetApp INSIGHT 2026, o principal evento da empresa voltado para a experiência do cliente. A parceria é um exemplo de como as organizações podem combinar tecnologia, educação e colaboração intersetorial para gerar um impacto social mensurável.

Para mais informações sobre os compromissos da NetApp com o impacto social, acesse: https://www.netapp.com/responsibility/social-impact/

Recursos Adicionais

Sobre a NFL

O Inspire Change é uma iniciativa contínua que destaca o trabalho de impacto em prol da justiça social realizado por jogadores da NFL, clubes, a administração da liga e organizações parceiras beneficiárias de subsídios, com o objetivo de eliminar barreiras de acesso a oportunidades e acabar com o racismo sistêmico. Desde 2017, a família NFL destinou US$ 300 milhões a mais de 40 organizações parceiras nacionais e a mais de 600 organizações de base para promover causas de justiça social nas áreas de educação, desenvolvimento econômico, relações entre polícia e comunidade e reforma do sistema de justiça criminal. Até o momento, a NFL Foundation concedeu mais de 1.800 subsídios de contrapartida do programa Inspire Change a jogadores atuais e "Legends" (ex-jogadores) da NFL, destinados a organizações sem fins lucrativos de sua escolha, para ajudar a reduzir barreiras de acesso a oportunidades. Para saber mais sobre a iniciativa Inspire Change da NFL e conferir o Relatório de Impacto em Justiça Social de 2023, acesse www.nfl.com/inspirechange. Siga @InspireChange no Twitter e no Instagram. No Facebook, siga www.facebook.com/inspirechange.

Sobre a Per Scholas

Per Scholas é um acelerador de talentos comprovado que oferece soluções de força de trabalho habilitadas para IA com resultados reais, transformando vidas, fortalecendo negócios e criando oportunidades em todo o país.

Desde 1995, oferecemos treinamento gratuito para mais de 35.000 profissionais em habilidades procuradas. Nosso treinamento responsivo preenche lacunas de contratação em meses, proporcionando talentos prontos para o primeiro dia. Com mais de 25 campi e programas remotos, fazemos parcerias com empregadores, desde empresas Fortune 500 até startups, para construir canais de talentos em áreas como data centers, IA, manufatura avançada, instalações críticas, segurança cibernética e nuvem.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

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Contato para a Imprensa:

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Contato para Investidores:

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