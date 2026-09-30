FIDC de R$ 150 mi impulsiona Pix Consignado da UNI FY

A fintech UNI FY, em parceria com a gestora Horizontes Asset, apresenta ao mercado duas soluções voltadas a servidores públicos municipais e trabalhadores com carteira assinada: o Pix Consignado e o Pix Antecipação Salarial. O lançamento é acompanhado da estruturação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de R$ 150 milhões inicialmente, liderado pela Horizontes Asset, destinado a financiar a expansão da carteira de crédito e viabilizar a operação em escala nacional.

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As novas soluções unem a praticidade do Pix, sistema que somava 178,9 milhões de usuários em novembro de 2025, com as taxas do crédito consignado, modalidade tradicionalmente associada a custos mais baixos. Na prática, servidores municipais ativos e inativos, pensionistas de prefeituras conveniadas e trabalhadores CLT de empresas parceiras podem realizar compras parceladas, transferências e saques com desconto direto em folha de pagamento, sem necessidade de conta bancária tradicional.

Segundo o Relatório de Cidadania Financeira 2025 do Banco Central, divulgado em abril de 2026, 96% da população adulta brasileira já possui conta em instituição financeira. O Pix respondeu por 54,7% das transações de pagamento do país no segundo semestre de 2025. Apesar da ampla adesão ao sistema, o acesso ao crédito ainda é limitado para parte da população.

Em dezembro de 2024, 73 milhões de brasileiros estavam negativados, segundo a Serasa Experian, enquanto o Banco Central identificou 18,9 milhões de pessoas com dívidas em atraso superior a 90 dias. As novas soluções buscam reduzir esse descompasso entre o uso intensivo do Pix e o acesso ao crédito.

Como funcionam as novas soluções

O Pix Consignado funciona como uma linha de crédito rotativa, com limite definido pela margem consignável de cartão (RMC e RCC), equivalente a cerca de 5% da remuneração líquida em cada reserva. A partir dessa margem, a instituição aplica um multiplicador, de dez vezes, por exemplo, que transforma R$ 150 de margem em R$ 1.500 de poder de compra imediato, com parcelas descontadas em folha e taxas inferiores às do crédito pessoal tradicional.

Em junho de 2026, o juro médio do crédito pessoal consignado total (que inclui público e privado) registrou cerca de 28,3% ao ano, o que representa uma média aproximada de 2,1% ao mês. O produto utiliza reservas de margem de cartões já existentes, sem exigir alterações nos sistemas de averbação, e conta com um mecanismo de crédito rotativo que consolida automaticamente o saldo não quitado em até 30 dias em parcelas fixas, sem liberar novos valores.

Já o Pix Antecipação Salarial permite que servidores municipais ativos e trabalhadores CLT recebam parte da remuneração antes da data oficial de pagamento, diretamente pelo aplicativo, mediante convênio entre a prefeitura ou empresa e a UNI FY. A solução é apresentada como ferramenta de retenção de talentos e de redução da dependência de empréstimos emergenciais com juros elevados.

Para o CFO da UNI FY, Rodrigo Drummond, a proposta amplia o alcance do crédito consignado ao aproximá-lo do meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. “O Pix já se consolidou como o meio de pagamento favorito do brasileiro. Agora, ao integrá-lo à segurança do crédito consignado, estamos oferecendo às classes C, D e E uma solução de crédito que antes era inacessível, com taxas justas, sem burocracia e direto no celular. É a inclusão financeira de verdade”, afirma o executivo.

FIDC dará suporte à expansão nacional

A operação se apoia em um ecossistema de parceiros. A UNI FY atua como SuperApp Consignado, responsável pela plataforma digital, onboarding e integração via Open Finance, além dos convênios com prefeituras e empresas. A Horizontes Asset fornece a infraestrutura financeira e o funding, respondendo pela gestão de fundos. O ecossistema conta ainda com a plataforma “Banco dos Corbans”, de originação e análise de crédito, e com uma parceria com a UY3, plataforma brasileira de infraestrutura financeira e Sociedade de Crédito Direto, para fortalecer convênios públicos e privados.

O FIDC, liderado pela Horizontes Asset, será direcionado à expansão da carteira de crédito consignado e ao crescimento do Pix Consignado em nível nacional. Para tanto, além de administradora fiduciária e custódia de primeira linha, a gestora implementará uma tecnologia de monitoramento e certificação do recebível consignado, que vai desde a originação até o monitoramento contínuo do crédito, auditando todas as etapas (originação, bancarização, cessão, elegibilidade etc.) de forma a garantir o processamento e formalização correto de todo e qualquer direito creditório que seja cedido, garantindo transparência aos investidores e permitindo à UNI FY ampliar operações sem depender exclusivamente de balanço próprio.

O Pix Consignado já está disponível para servidores municipais ativos e inativos e pensionistas de prefeituras conveniadas à UNI FY, com extensão em curso para trabalhadores CLT de empresas parceiras. O Pix Antecipação Salarial está aberto à adesão de prefeituras e empresas interessadas em oferecer o benefício. O plano de expansão da fintech prevê 101 convênios municipais ativos até o fim do primeiro semestre de 2027.

Sobre o UNI FY

O UNI FY é um SuperApp consignado dedicado ao servidor público municipal, ativo e inativo, e ao trabalhador CLT. Pelo aplicativo, o usuário realiza compras em pontos de venda físicos e online, transfere dinheiro, paga contas e faz saques, tudo sem exigir conta bancária tradicional. A operação avança por convênios celebrados com prefeituras e empresas para desconto em folha de pagamento, e a companhia projeta 101 convênios municipais ativos até o fim do primeiro semestre de 2027.

Sobre a Horizontes Asset

A Horizontes Asset é uma gestora independente especializada em crédito consignado, orientada pela construção de estruturas sólidas, gestão disciplinada e controle rigoroso de riscos. “A gestora nasceu para ser uma referência na gestão de crédito consignado, através das melhores práticas e também com uma ferramenta de certificação do crédito consignado desde o nascedouro”, enfatiza Irapuã Dantas, CEO da Horizontes Asset.

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Para mais informações, acessar: https://www.meuunify.com.br/ e https://horizontesasset.com.br/