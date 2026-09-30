i2c nomeia Jess Barbera para acelerar sua estratégia de crescimento na América Latina e no Caribe

i2c Inc., empresa inovadora mundial em tecnologia financeira, anunciou hoje a designação de Jess Barbera como Vice-Presidente e Diretora de Vendas e Desenvolvimento de Negócios para América Latina e Caribe. Líder respeitada no setor de pagamentos, com profundo conhecimento da região, Barbera chega à i2c para acelerar o crescimento, fortalecer parcerias com clientes e ajudar instituições financeiras e fintechs em toda a região a aproveitar novas oportunidades mediante soluções bancárias e de pagamento de última geração.

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Ao se reportar a Jason Goldberg, Diretor de Receitas da i2c, Barbera irá liderar a organização de vendas e desenvolvimento de negócios da i2c em toda a América Latina e Caribe, impulsionando a expansão de mercado e aprofundando o relacionamento com os bancos, fintechs e provedores de serviços financeiros inovadores que moldam o futuro da região.

"Os países da América Latina e do Caribe representam alguns dos mercados de serviços financeiros mais dinâmicos e de rápida evolução do mundo", disse Goldberg. "À medida que cresce a demanda por maior flexibilidade, agilidade e inovação, continuamos investindo em pessoas, tecnologia e parcerias que ajudam nossos clientes a ter sucesso. Jess traz uma poderosa combinação de liderança comercial, experiência em pagamentos e conhecimento do mercado regional que irá reforçar nossa capacidade de ajudar os clientes a conquistarem suas ambições de crescimento."

Barbera traz consigo mais de 15 anos de experiência em tecnologia financeira, pagamentos, liderança comercial, desenvolvimento de negócios e transformações tecnológicas complexas na América Latina. Mais recentemente, atuou como Diretora de Vendas para América Latina na TSYS, cujo negócio de soluções para emissores foi recentemente adquirido pela FIS. Nesta função, liderou iniciativas de expansão de mercado, aquisição estratégica de clientes e programas de crescimento comercial em toda a região. Ao longo de sua carreira, fez parcerias com instituições financeiras líderes, inovadores fintech e partes interessadas do ecossistema para levar experiências de pagamento transformadoras ao mercado.

Além de sua experiência em liderança comercial, Barbera liderou com sucesso implementações complexas de plataformas de pagamento e programas de transformação em larga escala em diversos países. Sua combinação única de experiência em vendas, execução e operações permite que ela ajude os clientes a navegar por todas as etapas de crescimento, desde as decisões estratégicas e tecnológicas até a implementação, o lançamento e a expansão.

"O que mais me entusiasma em ingressar na i2c é a oportunidade de ajudar instituições financeiras e fintechs da América Latina e do Caribe a transformar estratégias de crescimento ambiciosas em realidade", disse Barbera. "A região evolui com rapidez e as organizações precisam de tecnologia que lhes dê a flexibilidade para inovar, reduzir o tempo de lançamento no mercado e se adaptar às mudanças de seus clientes e mercados. A plataforma PowerOne da i2c, combinada com sua experiência mundial e enfoque de parceria, fornece a base para acelerar esta transformação e escalar junto com nossos clientes à medida que crescem."

A designação de Barbera reforça o investimento contínuo da i2c na América Latina e no Caribe, onde a empresa apoia clientes com soluções de processamento de emissores, serviços bancários centrais, banco digital e movimentação de dinheiro. Impulsionada pela plataforma unificada de serviços bancários e pagamentos PowerOne, a i2c permite que as organizações lancem e escalem rapidamente produtos financeiros diferenciados, se adaptando às demandas em constante mudança do mercado. O crescente impulso regional da empresa foi recentemente reconhecido quando a Global Finance nomeou a i2c como a empresa fintech mais inovadora da América Latina, destacando seu compromisso em ajudar os clientes a oferecer experiências financeiras de última geração em toda a região.

Sobre a i2c

A i2c, inovadora e premiada empresa multinacional de tecnologia financeira, oferece soluções de crédito, débito, pré-pago, serviços bancários centrais e movimentação de dinheiro. A plataforma proprietária PowerOne unifica serviços bancários e pagamentos, ao transformar a personalização de produtos com uma arquitetura centrada no cliente e acelerar o lançamento de produtos no mercado com soluções modulares e combináveis. Instituições financeiras e fintechs de todo o mundo confiam na i2c para ajudá-las a configurar e escalar ofertas financeiras diferenciadas de modo rápido e eficiente em um mercado competitivo e em constante evolução. Impulsionada pela inovação e orientada pela confiança há mais de 25 anos, a i2c combina engenhosidade moderna com confiabilidade especializada para potencializar experiências bancárias e de pagamentos excepcionais a milhões de usuários e bilhões de transações em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929519979/pt/

Contato para a imprensa

Debra Dekelbaum

Diretor de Relações com a Mídia e Analistas, i2c

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