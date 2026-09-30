Faculdade Cultura Inglesa amplia cursos para novas demandas

Criada em 2013 para levar ao ensino superior a experiência de quase um século da Associação Cultura Inglesa no ensino de idiomas, a Faculdade Cultura Inglesa vem ampliando sua atuação para acompanhar as transformações do mercado educacional e as novas demandas profissionais. Depois de lançar, em 2025, a extensão em Liderança e Gestão Escolar, a instituição passou a oferecer, neste ano, os cursos de IA e Cidadania Digital na Educação e Alfabetização em Contextos Bilíngues, desenvolvidos a partir da identificação de novas competências exigidas de professores e gestores escolares.

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Esse movimento de atualização também se reflete em áreas que vêm sendo diretamente impactadas pelas novas tecnologias, como a tradução. O avanço da inteligência artificial tem redefinido processos e transformado o papel do tradutor, que passa a atuar cada vez mais próximo de funções como gestão de projetos, revisão e pós-edição de conteúdos gerados ou traduzidos por IA. Nesse contexto, a pós-graduação em Tradução da Cultura Inglesa prepara os alunos para um mercado cada vez mais tecnológico, incluindo o uso de CAT tools (Computer-Assisted Translation Tools), ferramentas de tradução assistida por computador amplamente adotadas pelo setor, além do desenvolvimento de competências alinhadas às novas formas de atuação profissional.

O movimento acompanha o crescimento da própria instituição. Atualmente, a Faculdade reúne cerca de 500 alunos, resultado de um aumento de 25% em relação a 2025. A maior procura está concentrada no Tecnólogo em Tradução EaD, nas pós-graduações e nos cursos de extensão, refletindo um perfil de profissionais que buscam atualização diante das transformações da educação e do mercado de trabalho.

Levantamento realizado pela instituição mostra que esse público é formado majoritariamente por profissionais já inseridos no mercado. A média de idade é de 33 anos; 80% trabalham, sendo quase metade na própria área de formação; 66% são mulheres e 73% não têm filhos. Os dados reforçam uma tendência de formação continuada, impulsionada pelas novas exigências das redes de ensino.

“O lançamento desses cursos surgiu da observação das mudanças que estamos vendo nas escolas. No ano passado, criamos a extensão em Liderança e Gestão Escolar e, neste ano, IA e Cidadania Digital na Educação e Alfabetização em Contextos Bilíngues, porque entendemos que essas são competências cada vez mais presentes na rotina dos profissionais da educação. Nosso papel é oferecer uma formação conectada às transformações do setor, sem abrir mão do rigor acadêmico e da excelência”, afirma Isabela Villas Boas, diretora da Faculdade Cultura Inglesa.



A aposta dialoga com um cenário mais amplo. Segundo estudo da UNESCO, o mundo precisará de 44 milhões de novos professores até 2030, enquanto o Brasil enfrenta dificuldades para suprir a demanda por docentes em diferentes áreas do conhecimento. No segmento de ensino de idiomas e da educação bilíngue, esse desafio ganha relevância diante da expansão do setor e do aumento da demanda por profissionais que combinem formação pedagógica e domínio da língua inglesa. Nesse contexto, a licenciatura em Letras-Inglês da Faculdade Cultura Inglesa adota um modelo bilíngue e semipresencial, no qual parte da formação ocorre por meio do acompanhamento da rotina de professores em sala de aula. A proposta aproxima os estudantes da prática docente ao longo da graduação e se apoia na estrutura do ecossistema educacional da Cultura Inglesa para integrar formação acadêmica e experiência profissional.

A Faculdade Cultura Inglesa reúne um corpo docente formado por pesquisadores e profissionais que atuam no mercado e em grupos de pesquisa como EDGE (USP) e LAEL (PUC-SP), conquistou nota máxima no Enade 2025 e vem ampliando iniciativas de aproximação com o mercado, incluindo estágios, eventos com especialistas nacionais e internacionais e a incorporação da inteligência artificial aos currículos da graduação, pós-graduação e extensão.

Nos próximos anos, a instituição também prevê ampliar sua atuação na formação de educadores. Entre os projetos está a abertura do curso de Pedagogia Bilíngue, motivada pela crescente dificuldade das escolas em encontrar pedagogos com proficiência em inglês, além da expansão de cursos voltados ao uso pedagógico da inteligência artificial, inovação e formação de gestores educacionais.

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O processo seletivo da Faculdade Cultura Inglesa, que abre as inscrições a partir de 28 de setembro, oferece diferentes formas de ingresso nos cursos de graduação. O candidato pode optar pela prova agendada, composta por uma redação, utilizar a nota de edições recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresentar certificação International Baccalaureate (IB) ou ingressar como portador de diploma de ensino superior. A instituição oferece cursos nas modalidades presencial, semipresencial e remoto-síncrona, de acordo com a formação escolhida. As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2026 podem ser feitas diretamente pelo site: https://www.culturainglesa.com.br, onde também estão disponíveis o edital e as informações sobre cursos e modalidades.