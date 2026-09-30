Primavera dos Museus valoriza cultura em Ilhéus

Ilhéus, no sul da Bahia, recebe a programação da 20ª Primavera dos Museus, iniciativa que reúne instituições culturais de todo o país em torno da valorização da memória, do patrimônio e da cultura. A edição deste ano tem como tema “Museus para Todas as Pessoas” e destaca pautas como inclusão, diversidade, acessibilidade e democratização do acesso aos espaços culturais.

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A abertura da programação acontece na Rua Eustácio Bastos, nº 144, no Centro de Ilhéus, com atividade gratuita e aberta ao público. A Primavera dos Museus é promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, e envolve museus e instituições culturais em uma agenda especial de atividades.

Em Ilhéus, a programação integra ações da Rede de Museus e Pontos de Memória do Sul da Bahia, fortalecendo o papel da cidade como território de preservação histórica e produção cultural. Para moradores e visitantes, eventos desse tipo contribuem para aproximar o público dos espaços de memória e ampliar a percepção sobre a relevância do patrimônio local.

Além de ser reconhecida pelas praias, pela história do cacau e pela relação com a obra de Jorge Amado, Ilhéus também se destaca por sua agenda cultural e por equipamentos que preservam diferentes aspectos da identidade regional. Iniciativas voltadas aos museus ajudam a diversificar a experiência turística e incentivam roteiros que unem cultura, educação, história e lazer.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, a valorização dos espaços culturais contribui para fortalecer o destino. “Quando o visitante conhece os museus, os centros históricos e os pontos de memória de Ilhéus, ele compreende melhor a relação da cidade com sua história, sua cultura e sua identidade. Esse tipo de experiência torna o turismo mais completo”, afirma.

Para o setor turístico, ações culturais gratuitas também estimulam a circulação de moradores e visitantes pelo Centro de Ilhéus, ampliando o contato com espaços históricos, atrativos culturais, gastronomia local e atividades ligadas à memória regional. Dessa forma, a Primavera dos Museus se soma a outras iniciativas que reforçam o potencial da cidade como destino cultural no sul da Bahia.

Com a realização da 20ª Primavera dos Museus, Ilhéus reafirma sua vocação como cidade histórica, cultural e turística, conectando patrimônio, inclusão e acesso à cultura em uma programação aberta à comunidade.

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