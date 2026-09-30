WR Construtora tem alta com empreendimentos no Leste de MG

A construção civil iniciou 2026 em alta no país. No primeiro trimestre, o setor cresceu 2,9%, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), sobretudo devido ao volume de obras e à geração de empregos. No Leste de Minas, a situação se repete. A quantidade de canteiros de obras espalhados por Governador Valadares e Ipatinga, os dois maiores municípios da região, indica que o mercado está aquecido. E parte considerável desses canteiros pertence à WR Construtora, considerada a maior empreiteira local.

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A empresa já lançou mais de 60 edifícios ao longo dos seus 21 anos de fundação, e neste período ultrapassou a marca das 3 mil unidades comercializadas. No momento, está com nove obras em andamento simultâneo, sugerindo uma saúde financeira que no mercado traz retorno também em credibilidade. “A WR Construtora é uma empresa sólida, que hoje exibe sua plena capacidade produtiva. O fato de estarmos operando paralelamente em várias frentes mostra o quanto estamos fortalecidos no setor imobiliário da região”, observa o fundador e CEO da WR Construtora, Wallace Barreto Simão.

Isso, segundo o executivo, é um reflexo do desempenho da construção civil no Leste do Estado. Ele atenta que os projetos em execução devem atender às demandas do público para justificar o aquecimento do setor. “Não basta dizer que os empreendimentos imobiliários estão crescendo porque há mais canteiros de obras. O diferencial deste setor é oferecer soluções em imóveis que vão ao encontro do desejo do público. Nós temos investido muito da nossa inteligência corporativa em alcançar isso, e temos conseguido com bastante êxito”, pontua Wallace.

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O CEO da WR Construtora considera que os projetos em andamento são um reflexo da relação construída junto aos consumidores. “É uma proximidade que permite não apenas ofertar projetos que proporcionem inovação na experiência de moradia, mas também de criar um vínculo saudável. Prova disso é que, desde a fundação da empresa, nunca fomos submetidos a nenhuma reclamação no Procon nem ao Reclame Aqui. Sempre primamos para que todas as nossas entregas ocorram dentro do prazo legal, e até hoje conseguimos manter essa garantia”, finaliza o gestor.