Estapar lança dashboard com IA para análise de dados de RI

A transparência e o acesso rápido a dados históricos são fatores decisivos para a tomada de decisão no mercado de capitais. Acompanhando o movimento de democratização das informações financeiras, especialmente para o investidor pessoa física, a Estapar lançou em seu site de Relações com Investidores (RI) um dashboard interativo focado na análise de fundamentos da companhia.

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A nova ferramenta reúne o histórico financeiro e operacional da empresa desde 2017, concentrando em um único ambiente informações que ficavam dispersas em múltiplos documentos e formatos. Com acesso totalmente gratuito e sem a necessidade de criação de cadastro ou login, a plataforma permite que investidores, analistas de mercado e pesquisadores naveguem pelos dados de forma simples e intuitiva.

O painel conta com mais de 40 gráficos interativos estruturados em dez categorias principais, englobando indicadores como desempenho operacional, demonstrações de resultados, EBITDA, performance por segmentos, balanço patrimonial, fluxo de caixa, endividamento e investimentos. O sistema oferece flexibilidade para que o usuário selecione recortes específicos de trimestres e anos, realize comparações do histórico e faça o download das séries de dados em formato CSV para a elaboração de estudos analíticos próprios.

"O nosso objetivo foi reduzir o caminho entre a informação e a análise. Os dados já estavam disponíveis ao mercado, mas entendemos que poder consultar o histórico da companhia, comparar períodos e acessar as informações de forma simples e visual melhora a experiência do investidor", explica Daniel Soraggi, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Estapar.

Um dos diferenciais do projeto é o uso de tecnologia em seu desenvolvimento. O dashboard foi estruturado internamente pela própria equipe de Relações com Investidores da companhia, utilizando ferramentas de inteligência artificial como recurso de construção da plataforma.

Os indicadores apresentados no painel são baseados nos dados públicos validados e já divulgados pela área de RI, tendo como fonte a Planilha de Fundamentos da empresa. Essas informações derivam das Demonstrações Financeiras oficiais, como DFPs e ITRs, além de outros documentos previamente arquivados no sistema CVM Web. A ferramenta possui caráter estritamente informativo e analítico, não apresentando projeções (guidance) ou informações inéditas ao mercado. Em caso de eventual divergência, prevalecem integralmente as demonstrações protocoladas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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O dashboard pode ser acessado em: https://ri.estapar.com.br/pt/dados-de-fundamentos