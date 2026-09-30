Feicon Rio conecta compradores e expositores no estado

De um lado, um mercado que movimenta aproximadamente R$ 25 bilhões por ano, reúne cerca de 9 mil estabelecimentos ligados à construção e possui um conjunto de projetos e investimentos já mapeados para infraestrutura, com projeção de R$ 41 bilhões a curto prazo, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Do outro, um evento com mais de 30 anos, que enxerga a força da construção civil fluminense e cria uma oportunidade de conectar indústria, distribuidores, construtoras e varejo, levando ainda conhecimento técnico e promovendo ações que ampliem o networking entre comprador e expositor. Assim nasceu a Feicon Rio, uma iniciativa da RX, empresa global que realiza aproximadamente 350 eventos por ano em 25 países.

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A construção civil responde por cerca de 2,4% da economia do estado do Rio de Janeiro, gerando cerca de 220 mil empregos formais, o equivalente a aproximadamente 30% de todo o emprego industrial do estado, de acordo com a Firjan.

“O setor no Rio de Janeiro tem uma característica marcante: a relação entre indústria e construtoras passa de forma relevante pelos distribuidores, elo que participa diretamente das decisões de compra e especificação. Essa dinâmica aparece no perfil dos visitantes credenciados, nos expositores confirmados e também orientou a escolha do conteúdo técnico que apresentaremos”, explica Ivan Romão, diretor da Feicon Rio.

São esperados cerca de 10 mil visitantes para se conectarem com as mais de 200 marcas presentes nos três dias de feira. A Feicon Rio será uma nova oportunidade para visitantes de todo o Brasil, principalmente do próprio estado do Rio de Janeiro e de regiões próximas, que terão acesso aos mais recentes lançamentos, novas tecnologias e conteúdos ligados diretamente à cadeia produtiva da Construção Civil.

“Essa nova Feicon mostra que estamos alinhados com as necessidades de um mercado em constante evolução e que teremos um público conectado à proposta da nossa chegada ao Rio de Janeiro. Os visitantes buscam soluções alinhadas às peculiaridades do seu negócio, ao atendimento da sua necessidade de conexão e a soluções ligadas à inovação, conhecimento e novas oportunidades de negócios”, acrescenta Romão.

Credenciamento

O credenciamento é gratuito e pode ser feito no site oficial da Feicon Rio ou presencialmente durante o evento. Podem se inscrever visitantes e profissionais de imprensa interessados em acompanhar a programação, conhecer lançamentos, acessar conteúdos técnicos e se conectar com empresas e especialistas do setor.

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Serviço:



Evento: Feicon Rio 2026

Data: 6 a 8 de outubro – credenciamento gratuito para visitantes

Local: Riocentro, Rio de Janeiro (RJ)