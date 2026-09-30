Entrevista do visto americano tem limite de 3 reagendamentos

O sistema oficial de agendamento de vistos dos Estados Unidos no Brasil passou a exibir, em 29 de setembro de 2026, um aviso de que o serviço permite no máximo 3 cancelamentos ou reagendamentos da entrevista, segundo uma assessoria de vistos de Goiânia que registrou a tela. Pelo texto, esgotado o limite, o agendamento é bloqueado e não poderá mais ser remarcado para nova data ou horário, nem pelo próprio solicitante nem pelo suporte do sistema. O aviso aparece antes da confirmação da nova data, informa quantas tentativas ainda restam e pede que o solicitante marque a opção "Eu entendo" para seguir.

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A íntegra do aviso é a seguinte: "Atenção: Existe um número máximo de 3 cancelamentos/reagendamentos permitidos por este serviço. Você tem 3 tentativas restantes antes de atingir o limite. Esteja ciente de que se você atingir o limite, seu agendamento será bloqueado e nem você nem o suporte do sistema poderão reagendá-lo para uma nova data/hora." O texto não informa desde quando o limite vale, o que acontece com a taxa consular de quem não puder comparecer depois do bloqueio, nem se a falta a uma entrevista conta como tentativa.

A regra alcança também quem tenta antecipar a entrevista. O Departamento de Estado dos EUA orienta, na página sobre tempos de espera por entrevista, que quem já tem entrevista marcada acompanhe o sistema de agendamento e mude para uma data mais cedo se surgir vaga. No Brasil, segundo a seção de perguntas frequentes do sistema oficial de agendamento, essa troca é feita pela opção "Reagendar Entrevista". Como o aviso soma cancelamentos e reagendamentos no mesmo limite, cada antecipação consome uma das 3 tentativas.

A Viaggi Vistos, assessoria de vistos com sede em Goiânia (GO), registrou o aviso em 29 de setembro, durante um reagendamento de entrevista, e publicou a imagem da tela e um guia sobre o limite. Segundo a empresa, o limite se aplica ao grupo de agendamento, isto é, a todos os solicitantes remarcados juntos, e cada reagendamento conta como uma tentativa. Nos postos com Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o reagendamento exige escolher novas datas para o CASV e para a entrevista no consulado, sem opção de remarcar só o CASV.

No calendário de datas que a assessoria publica a partir de telas do sistema, a primeira vaga livre para entrevista de visto de turismo em São Paulo, em 29 de setembro, era 30 de março de 2027, 182 dias depois. Em Porto Alegre, a primeira vaga era em 12 de janeiro de 2027; em Brasília, em 1º de dezembro; no Rio de Janeiro, em 26 de outubro; e em Recife, em 6 de outubro. Com exceção de Recife, as datas ficam além das estimativas do Departamento de Estado, atualizadas em 17 de setembro, que previam a próxima vaga em cerca de 1 mês em São Paulo e em Brasília, em 2,5 meses em Porto Alegre e em menos de 15 dias no Rio de Janeiro e em Recife; o calendário da assessoria reproduz a primeira data exibida nas telas do sistema no dia da consulta.

"Com o limite de três tentativas, cada troca de data precisa ser combinada antes com todo o grupo, porque depois do bloqueio nem o suporte consegue remarcar", afirma Gianluca Ferro, especialista em visto americano e proprietário da Viaggi Vistos. Segundo ele, a perda da taxa consular por quem ficar impedido de comparecer após o bloqueio ainda não foi confirmada oficialmente, mas, pela mensagem exibida no sistema, é o desfecho mais provável. Para pagar uma nova taxa, de acordo com a assessoria, é preciso abrir um novo grupo na conta de agendamento, que começa com o contador de tentativas zerado.

A orientação da assessoria é conferir no aviso quantas tentativas restam antes de confirmar qualquer troca, não cancelar o agendamento apenas para consultar o calendário, já que o cancelamento entra no mesmo limite, e reagendar uma única vez, quando surgir uma data compatível com a agenda de todos os solicitantes do grupo.

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Mais informações em www.viaggivistos.com.br/noticias/33164-limite-de-reagendamento-do-visto-americano