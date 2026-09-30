Laserfiche nomeia Garrett Boss como CIO para liderar TI corporativa, segurança e transformação de negócios

A Laserfiche, provedora líder em soluções de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, anunciou hoje a nomeação de Garrett Boss como diretor de informação. Boss supervisionará a equipe global de serviços de TI e o escritório de transformação de negócios da Laserfiche, incluindo a implantação de soluções internas e de todos os demais sistemas de TI na empresa como um todo. Nessa função, ele também supervisionará governança, riscos e conformidade, apoiando a missão da empresa de ampliar a inovação em IA, ao mesmo tempo em que protegerá o conteúdo crítico e as ferramentas de ciclo de vida em que os clientes confiam.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929038426/pt/

Garrett Boss joins Laserfiche as chief information officer.

“A infraestrutura tecnológica e a postura de segurança da própria Laserfiche são fundamentais para a forma como oferecemos um produto excepcional e serviços ágeis e responsivos”, disse o CEO Karl Chan. “Garrett é um líder comprovado, com um histórico de liderança de equipes globais de TI e governança à medida que expandem suas operações e aceleram a inovação. Estou confiante de que sua liderança ajudará a Laserfiche a avançar enquanto moldamos o futuro de nossa plataforma.”

Com mais de 20 anos de experiência em alinhar iniciativas de transformação digital a resultados de negócios, Boss é um executivo de destaque. Recentemente, como vice-presidente executivo de plataformas corporativas e de dados da Fox Corporation, liderou esforços para integrar fluxos de trabalho baseados em agentes ao portfólio de aplicativos da Fox, visando acelerar atualizações de produtos, lançamentos de funcionalidades e reduzir o tempo de colocação no mercado de melhorias de software. Boss é apaixonado por gerar um impacto positivo em toda a organização. Ele forma equipes focadas em entregas, que operam com clareza, e oferece soluções tecnológicas que criam valor mensurável. Na Laserfiche, ele apoiará a inovação contínua da empresa e a entrega de experiências fluidas para parceiros e clientes.

“É uma honra ingressar na Laserfiche em um momento tão decisivo de sua trajetória”, disse Boss. “A Laserfiche há muito tempo é líder em ajudar as organizações a gerenciar informações e automatizar processos empresariais essenciais, e estou especialmente entusiasmado com a estratégia da empresa para IA e gestão de contexto. O valor da IA empresarial depende, em grande medida, da qualidade e do contexto das informações que a fundamentam. A Laserfiche está em uma posição privilegiada para ajudar as organizações a transformar seu conteúdo não estruturado em contexto confiável e acionável, que possa ser integrado com segurança a fluxos de trabalho baseados em IA. Estou ansioso para trabalhar ao lado de Karl e de toda a equipe de liderança para avançar nossa estratégia tecnológica, acelerar a inovação e oferecer experiências intuitivas e integradas que permitam a nossos clientes e parceiros prosperar.”

Com mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo, a Laserfiche oferece soluções de gerenciamento de conteúdo em escala empresarial e baseadas em inteligência artificial. A sede da empresa fica em Long Beach, na Califórnia.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a plataforma corporativa líder que ajuda organizações a transformar digitalmente suas operações e a gerenciar conteúdos com soluções impulsionadas por IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos no-code e recursos habilitados por IA, a plataforma de gestão de documentos Laserfiche® acelera a execução dos negócios. Com a confiança de organizações de todos os portes — de startups a empresas da lista Fortune 500 —, a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em grande escala. Sediada em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche atua globalmente, contando com escritórios e parceiros nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia.

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Contato para a Imprensa:

Linda Domingo

Diretora de Comunicação da Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

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