Vencedores do Create Apps Championship destacam força de Dubai como base para crescimento de negócios digitais

Os vencedores das edições anteriores do campeonato Create Apps da Câmara de Economia Digital de Dubai destacaram como Dubai vem ajudando empreendedores a transformar ideias promissoras em empreendimentos digitais escaláveis, com o campeonato desempenhando um papel essencial no apoio a seu crescimento.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929839774/pt/

During Create Apps Championship 2025 (Photo: AETOSWire)

Lançado em 2023 como parte da iniciativa 'Create Apps in Dubai', o campeonato dá suporte aos participantes através de formação especializada, mentoria, conexões com investidores e parceiros, bem como financiamento para desenvolver e lançar aplicativos vencedores.

Mariam Mohammed Almarri, Cofundadora da Boom, disse: "Um marco importante em nossa jornada foi a participação no campeonato Create Apps, onde a Boom foi reconhecida como 'Aplicativo do Ano de Dubai em 2025' e 'Aplicativo de Maior Impacto'. Este reconhecimento nos permitiu construir a Boom e transformá-la de uma ideia em um produto real."

Rakesh Mavath, Cofundador e Diretor Executivo da Takeem, disse: "A primeira coisa que isso nos proporcionou foi credibilidade. A segunda foi visibilidade; estar naquele palco colocou a Takeem diante de um público que não conseguiríamos alcançar por meios ilícitos. A terceira foi acesso; a DCDE abriu portas deliberadamente para empresas, representantes governamentais e investidores. Daquele primeiro grupo, já integramos mais de 100.000 unidades e mais de 9 bilhões de AED em valor de locação anual."

Bassem Nassif, Fundador de The Intern, disse: "Os comentários de juízes e mentores nos incentivou a aprimorar a ideia, o modelo e toda a experiência. O processo de apresentação nos obrigou a destilar nossa história em algo suficientemente conciso para conquistar um diretor de RH em cinco minutos."

Mahra Al Hosani, Fundador e Diretor Executivo da Pharmedic, disse: "O campeonato Create Apps ajudou a Pharmedic a fortalecer a oferta digital de nossos serviços de saúde e a aperfeiçoar o modo como aproximamos a medicina de precisão dos pacientes e profissionais de saúde. Proporcionou uma valiosa exposição a consultores, parceiros estratégicos, órgãos reguladores da área da saúde e outras partes interessadas."

Sobre a Câmara de Economia Digital de Dubai

A Câmara de Economia Digital de Dubai trabalha para posicionar Dubai como líder global na economia digital. Seu mandato inclui atrair empresas, talentos e investimentos, criando um ambiente favorável ao crescimento dos negócios digitais.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mohamad Mouzehem

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