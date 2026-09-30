Vencedores do Create Apps Championship destacam força de Dubai como base para crescimento de negócios digitais
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Os vencedores das edições anteriores do campeonato Create Apps da Câmara de Economia Digital de Dubai destacaram como Dubai vem ajudando empreendedores a transformar ideias promissoras em empreendimentos digitais escaláveis, com o campeonato desempenhando um papel essencial no apoio a seu crescimento.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929839774/pt/
During Create Apps Championship 2025 (Photo: AETOSWire)
Lançado em 2023 como parte da iniciativa 'Create Apps in Dubai', o campeonato dá suporte aos participantes através de formação especializada, mentoria, conexões com investidores e parceiros, bem como financiamento para desenvolver e lançar aplicativos vencedores.
Mariam Mohammed Almarri, Cofundadora da Boom, disse: "Um marco importante em nossa jornada foi a participação no campeonato Create Apps, onde a Boom foi reconhecida como 'Aplicativo do Ano de Dubai em 2025' e 'Aplicativo de Maior Impacto'. Este reconhecimento nos permitiu construir a Boom e transformá-la de uma ideia em um produto real."
Rakesh Mavath, Cofundador e Diretor Executivo da Takeem, disse: "A primeira coisa que isso nos proporcionou foi credibilidade. A segunda foi visibilidade; estar naquele palco colocou a Takeem diante de um público que não conseguiríamos alcançar por meios ilícitos. A terceira foi acesso; a DCDE abriu portas deliberadamente para empresas, representantes governamentais e investidores. Daquele primeiro grupo, já integramos mais de 100.000 unidades e mais de 9 bilhões de AED em valor de locação anual."
Bassem Nassif, Fundador de The Intern, disse: "Os comentários de juízes e mentores nos incentivou a aprimorar a ideia, o modelo e toda a experiência. O processo de apresentação nos obrigou a destilar nossa história em algo suficientemente conciso para conquistar um diretor de RH em cinco minutos."
Mahra Al Hosani, Fundador e Diretor Executivo da Pharmedic, disse: "O campeonato Create Apps ajudou a Pharmedic a fortalecer a oferta digital de nossos serviços de saúde e a aperfeiçoar o modo como aproximamos a medicina de precisão dos pacientes e profissionais de saúde. Proporcionou uma valiosa exposição a consultores, parceiros estratégicos, órgãos reguladores da área da saúde e outras partes interessadas."
Sobre a Câmara de Economia Digital de Dubai
A Câmara de Economia Digital de Dubai trabalha para posicionar Dubai como líder global na economia digital. Seu mandato inclui atrair empresas, talentos e investimentos, criando um ambiente favorável ao crescimento dos negócios digitais.
*Fonte:AETOSWire
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Mohamad Mouzehem
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Fonte: BUSINESS WIRE