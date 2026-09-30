Presidente Nayib Bukele e o Governo de El Salvador firmam parceria com a Modveon para lançar o Sivar, um aplicativo de pagamentos e comunidade confiável com transferências a uma tarifa fixa de US$ 2 a partir dos EUA.

Hoje, o Governo de El Salvador e a Modveon anunciaram o lançamento nacional do Sivar, após a assinatura de um acordo de cinco-anos entre a Modveon e a AAB, uma instituição pública salvadorenha. Nos termos do acordo, a Modveon desenvolverá, operará e expandirá o Sivar e seus serviços digitais. Criado para salvadorenhos residentes no país e no exterior, bem como para outras pessoas conectadas a El Salvador, o Sivar aproxima as pessoas de suas comunidades, instituições e famílias.

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O Sivar é uma plataforma confiável estruturada em torno de pessoas, comunidades, empresas e instituições públicas verificadas. O Sivar representa a primeira implementação nacional, pela Modveon, de seu Sistema Operacional Verificado — uma plataforma tecnológica proprietária para identidade verificada, conexões e comunidades confiáveis, pagamentos modernos e serviços baseados em IA em escala nacional.

O Sivar oferece aos salvadorenhos um único local para acompanhar atualizações verificadas, participar de comunidades nacionais e hiperlocais, conectar-se com outras pessoas, participar de conversas ao vivo e enviar dinheiro entre os Estados Unidos e El Salvador ou dentro do próprio país.

O Sivar foi aprimorado durante uma fase de pré-lançamento gradual que envolveu mais de 25.000 salvadorenhos e incorporou feedback do mundo real. O lançamento nacional amplia o acesso e cria um canal direto de feedback com os cidadãos, à medida que o Sivar expande a participação de instituições, empresas, serviços, comunidades e opções de pagamento.

"O Sivar representa uma nova maneira de conectar os salvadorenhos à sua comunidade e às instituições. Queremos que a tecnologia não apenas facilite o acesso a informações e serviços, mas também fortaleça a confiança, a participação e o sentimento de pertencimento.

Ao colocar a identidade e as comunidades do mundo real no centro, estamos criando um espaço onde as pessoas podem se expressar, compartilhar ideias e construir conexões que transcendem fronteiras. Essa conexão também inclui a possibilidade de enviar e receber dinheiro de forma rápida, simples e acessível, aproximando ainda mais os salvadorenhos no exterior de suas famílias e comunidades em El Salvador.

Este é um passo em direção a uma experiência digital mais pessoal, projetada para atender às necessidades dos salvadorenhos, onde quer que estejam."

— Adriana Mira, Vice-Ministra de Relações Exteriores da República de El Salvador

Uma rede de confiança, não um feed anônimo

O Sivar verifica os usuários salvadorenhos por meio de sua carteira de identidade oficial, o "Documento Único de Identidad" (DUI).

Usuários verificados podem publicar conteúdos, participar de conversas ao vivo, votar em enquetes e enviar recursos financeiros. O Sivar combina verificação de identidade, ferramentas de denúncia, governança de conteúdo baseada em IA, detecção automatizada e revisão humana para reduzir spam, abusos, fraudes e desinformação.

Um país, muitas comunidades locais

O Sivar organiza comunidades nos níveis nacional, departamental, municipal e distrital. Um endereço verificado pode conectar usuários a comunidades locais relevantes, bem como a comunidades de interesse público e grupos privados.

De informações públicas ao engajamento direto

Anúncios oficiais são separados das publicações dos membros. Durante grandes eventos ou emergências, os Megathreads do Sivar reúnem atualizações governamentais verificadas e publicações da comunidade em um único local. Autoridades e líderes comunitários participantes também podem realizar sessões de diálogo ao vivo e interagir diretamente com os cidadãos.

Comunidades de interesse

Além da localização geográfica, o Sivar abriga comunidades centradas em interesses comuns e necessidades do dia a dia, abrangendo desde educação, esportes e música até pequenas empresas, trânsito e atualizações escolares.

Criadores e empresas salvadorenhas verificados podem construir uma presença de confiança nessas comunidades, conectando-se diretamente com as pessoas que os acompanham, apoiam e confiam neles.

“A internet cresceu mais rápido do que a confiança. El Salvador decidiu enfrentar isso diretamente. Com o Sivar, estamos construindo um futuro digital baseado na confiança. Comunidade, comunicação e dinheiro andam juntos: é por meio deles que as pessoas se conectam, participam e apoiam umas às outras. O dinheiro também é uma forma de conexão: é como as pessoas sustentam a família, ajudam amigos e mantêm laços além das fronteiras. É por isso que estamos começando com algo extremamente prático: permitir que residentes dos EUA enviem dinheiro para pessoas em El Salvador por uma tarifa fixa de dois dólares, independentemente do valor enviado. Mais de 25 mil salvadorenhos ajudaram a moldar o Sivar antes do lançamento de hoje, e este é apenas o primeiro dia. Nossa ambição é que o Sivar evolua para se tornar a plataforma digital do dia a dia em El Salvador e mostre o que é possível quando a confiança é incorporada à infraestrutura digital de um país.”

- Nana Murugesan, CEO e Cofundador da Modveon

US$ 2 para enviar dinheiro para casa

Salvadorenhos no exterior enviaram cerca de US$ 9 bilhões para casa em 2025 — sendo aproximadamente 92% desse valor proveniente dos Estados Unidos. Para os quase 1,6 milhão de salvadorenhos que vivem em domicílios que recebem essas transferências, reduzir o custo e o tempo necessários para enviar dinheiro para casa é essencial. O Sivar estende a modernização digital de El Salvador a uma das relações financeiras mais importantes para as famílias salvadorenhas: o fluxo de dinheiro do exterior para o país de origem.

“Salvadorenhos enviam bilhões de dólares para casa todos os anos, e uma parcela excessiva desse valor é consumida por taxas. Reduzir esse custo a uma taxa fixa, com liquidação em segundos, é exatamente o que as modernas infraestruturas de pagamento deveriam proporcionar. A viabilidade econômica existe porque o dinheiro circula digitalmente de ponta a ponta; é assim que todo pagamento transfronteiriço deveria funcionar.”

- Faryar Shirzad, Diretor de Políticas da Coinbase

O Sivar está integrado à Coinbase, parceira estratégica de infraestrutura de pagamentos da Modveon, cujo braço de investimentos, a Coinbase Ventures, também investe na empresa. Remetentes elegíveis nos EUA podem financiar transferências por meio do Coinbase Onramp e enviar dólares digitais para qualquer destinatário verificado no Sivar, utilizando uma conta bancária ou cartão de débito dos EUA. As transferências são liquidadas em uma stablecoin na Base — a blockchain criada pela Coinbase —, permitindo uma liquidação rápida e de baixo custo.

“A Base foi criada para viabilizar pagamentos em escala global. É inspirador ver um país inteiro, como El Salvador, construir o futuro de seus pagamentos na onchain. Isso exige capacidade de processamento confiável, liquidação rápida e baixo custo — aspectos nos quais a Base já entrega resultados em grande escala hoje. Estamos entusiasmados em fazer parceria com equipes como a da Modveon para mostrar ao mundo o que acontece quando o dinheiro circula na velocidade da internet.”

- Jesse Pollak, criador da Base

Desenvolvido para implementação em escala nacional

O Sivar é construído sobre o Sistema Operacional Verificado da Modveon, contando com arquitetura centrada na identidade, permissões controladas, criptografia, autenticação multifator, registros de auditoria e monitoramento contínuo de segurança.

O desenvolvimento planejado inclui a adesão de mais instituições, fluxos adicionais de serviços públicos, resumos gerados por IA, pagamento de contas, pagamentos a comerciantes e transações entre cidadãos e governo (ou vice-versa), sujeitos à disponibilidade do produto, de parceiros e de condições regulatórias.

Sobre a Modveon

A Modveon é proprietária e desenvolvedora do Sistema Operacional Verificado, uma plataforma tecnológica que combina identidade verificada, conexões e comunidades confiáveis, infraestrutura de pagamento moderna e serviços baseados em IA para implementação em escala nacional. O Sivar é a primeira implementação nacional da Modveon, operando sob um acordo de cinco anos com o governo de El Salvador, iniciado neste mês. O Sivar está disponível para download gratuito em iOS e Android. Sediada em Palo Alto, Califórnia, a Modveon foi fundada em 2025 e captou US$ 10 milhões de investidores, incluindo AAB, Coinbase Ventures, Firebolt Ventures, Humla Ventures, Pulse Fund e Strategic Cyber ??Ventures. Saiba mais sobre a Modveon em modveon.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929239006/pt/

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