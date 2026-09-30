L&F leva sua alfaiataria a Paris em campanha internacional

Especializada em alfaiataria feminina e com operação concentrada no comércio eletrônico, a brasileira L&F realizou em Paris uma nova campanha de posicionamento de marca durante o período da Semana de Moda da capital francesa. A ação ocorre enquanto a edição feminina Primavera/Verão 2027 da Paris Fashion Week, coordenada pela Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), é realizada entre 28 de setembro e 6 de outubro de 2026.

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Segundo informações fornecidas pela empresa, a L&F atua há mais de uma década no segmento de moda feminina e é liderada pela empresária Franciele Soares de Almeida. O portfólio é concentrado em peças de alfaiataria, como blazers, calças, coletes e camisas. A companhia opera de forma digital, mantém estrutura administrativa em Alphaville, na Região Metropolitana de São Paulo, e trabalha com confecção própria.

A campanha produzida em Paris foi desenvolvida a partir de temas que fazem parte do posicionamento construído pela marca, entre eles imagem profissional, presença e percepção social. A proposta relaciona a maneira de vestir à comunicação não verbal e à forma como indivíduos podem ser percebidos em diferentes ambientes, sem tratar o vestuário como fator isolado de competência ou desempenho.

A relação entre vestuário e percepção social tem sido objeto de pesquisas acadêmicas. Um estudo publicado em 2025 no Journal of Nonverbal Behavior avaliou 102 participantes em um primeiro experimento e 849 em um segundo. Os pesquisadores observaram que o tipo de vestuário contribuiu para inferências relacionadas a status e dominância, embora as expressões emocionais tenham exercido influência ainda maior sobre os julgamentos realizados pelos participantes.

Outro estudo, publicado no International Journal of Hospitality Management, analisou 108 participantes entre estudantes, professores e profissionais do setor de hospitalidade. Na pesquisa, apresentação pessoal e vestuário profissional apareceram entre os atributos de maior relevância para a formação de percepções favoráveis sobre candidatos em contexto de entrevista de emprego.

Esse campo de pesquisa ajuda a contextualizar uma das ideias adotadas pela L&F em sua comunicação: a de que o vestuário participa da construção das primeiras impressões. A empresa utiliza essa premissa como parte de uma identidade voltada à alfaiataria feminina e à presença das mulheres em ambientes profissionais, empresariais e de liderança.

A escolha de Paris como cenário ocorre em um momento de ampliação das iniciativas de posicionamento da empresa. Nos últimos anos, a L&F concentrou sua operação no modelo direto ao consumidor, utilizando e-commerce, redes sociais, mídia digital e parcerias com criadores de conteúdo como canais de relacionamento com o público.

A campanha realizada na capital francesa não representa participação da L&F no calendário oficial da Paris Fashion Week. A produção ocorreu em Paris durante o período do evento, que reúne desfiles e apresentações de marcas integrantes e convidadas do calendário coordenado pela FHCM.

A iniciativa também acompanha uma mudança na forma como a alfaiataria vem sendo apresentada pela empresa. Blazers, calças, coletes e camisas permanecem associados ao ambiente profissional, mas passam a integrar composições destinadas a diferentes momentos da rotina feminina. A estratégia procura ampliar os contextos de uso dessas peças sem abandonar elementos tradicionalmente relacionados à alfaiataria, como estrutura, corte e construção visual.

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Com a produção internacional, a L&F adiciona Paris à narrativa de uma marca brasileira construída prioritariamente no ambiente digital. A campanha integra um movimento de fortalecimento de posicionamento e atualização da linguagem visual, ao mesmo tempo em que a empresa avalia novos canais de venda e possibilidades de expansão de portfólio.