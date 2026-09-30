NetApp expandirá parceria com a SAP para dar suporte à SAP Cloud Infrastructure

A NetApp, empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje sua intenção de expandir sua parceria de longa data com a SAP. A empresa planeja explorar uma integração mais profunda, nativa da nuvem, das capacidades da NetApp à SAP Cloud Infrastructure, a plataforma de Infraestrutura como Serviço (IaaS) da SAP.

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A Plataforma NetApp dá suporte a elementos-chave da arquitetura de armazenamento da SAP Cloud Infrastructure, oferecendo serviços de armazenamento de arquivos e blocos confiáveis, de alta disponibilidade e alto desempenho. A Plataforma NetApp também disponibiliza recursos integrados de proteção proativa de dados e replicação de dados para apoiar o modelo de disponibilidade global da SAP.

"A SAP e a NetApp compartilham um compromisso de longa data em capacitar os ambientes corporativos mais críticos do mundo", afirmou Álvaro Celis, vice-presidente sênior e diretor comercial, de Parceiros e Ecossistema da NetApp. "Ao unir a SAP Cloud Infrastructure à Plataforma NetApp, podemos capacitar os clientes a construir uma infraestrutura de dados inteligente que ofereça a agilidade, a resiliência, o desempenho e a segurança necessários para lidar com as tarefas mais exigentes e os problemas mais complexos nos ambientes mais desafiadores."

A colaboração visa apoiar a presença global da infraestrutura de nuvem da SAP, que abrange múltiplas regiões e zonas de disponibilidade, ao mesmo tempo em que ajuda a atender aos requisitos de conformidade específicos de cada país e setor.

"A SAP Cloud Infrastructure é a base para uma transformação digital segura, resiliente e soberana", disse Jonathan Bletscher, vice-presidente sênior e chefe de Engenharia e Entrega de Plataforma de Infraestrutura da SAP SE. "Juntamente com a NetApp, estamos explorando maneiras de fortalecer a infraestrutura e a camada de dados que permitem que as aplicações SAP, a plataforma SAP Business AI e as cargas de trabalho dos clientes operem com o desempenho, a disponibilidade e a segurança que nossos clientes esperam."

Além disso, a NetApp planeja explorar iniciativas conjuntas de entrada no mercado com a SAP para ajudar os clientes a acelerar suas jornadas de transformação na nuvem. Essas iniciativas se concentrarão em permitir que os clientes migrem, modernizem e operem cargas de trabalho SAP e não-SAP na SAP Cloud Infrastructure com desempenho, resiliência, segurança e consistência operacional de nível empresarial.

Olhando para o futuro, a NetApp e a SAP também planejam avaliar o armazenamento de objetos da NetApp no ??SAP Cloud Infrastructure, incluindo uma validação técnica.

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser utilizadas para compras ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, inclusive sobre disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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