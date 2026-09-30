NoPing lança grande atualização com novos recursos 

O NoPing, plataforma global de tecnologia especializada em conectividade e desempenho para jogos online, lançou uma grande atualização de seu aplicativo. A versão melhora conexão e desempenho, reformula recursos e amplia as ferramentas para os jogadores.

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Os novos recursos incluem RAM Cleaner, PC Improvement, iTranslator e um Boost FPS reformulado. A atualização também amplia o AI Swap e reorganiza o catálogo de jogos.

A atualização mantém duas das principais tecnologias de conexão do NoPing: Multi Internet e Multi Connection. O Multi Internet usa várias conexões disponíveis no dispositivo, enquanto o Multi Connection transmite os pacotes por várias rotas entre a NoPing e o servidor do jogo.

NoPing combina múltiplas conexões e rotas simultâneas

O Multi Conexão é um recurso patenteado que envia cópias dos pacotes por várias rotas simultaneamente. O sistema opera com até cinco rotas paralelas entre a infraestrutura da NoPing e o servidor do jogo e usa deduplicação para identificar pacotes duplicados e manter apenas os dados necessários.

Na prática, a tecnologia reduz a dependência de uma única rota. Se houver congestionamento, perda de pacotes, jitter, picos de latência ou instabilidade em uma das rotas, as demais continuarão disponíveis. O objetivo não é apenas reduzir o ping, mas também proporcionar uma conexão mais estável, sem interrupções, oscilações ou desconexões durante as partidas.

Multi Internet usa várias conexões ao mesmo tempo

O Multi Internet usa simultaneamente fontes disponíveis no dispositivo, como conexões cabeadas, Wi-Fi e internet móvel 4G ou 5G. Em vez de esperar uma conexão falhar para alternar, a NoPing usa todas ao mesmo tempo, eliminando a dependência de um único provedor ou tipo de conexão.

A tecnologia combina, por exemplo, duas conexões de fibra de provedores diferentes, uma conexão cabeada com Wi-Fi, 4G ou 5G com Wi-Fi, ou múltiplos adaptadores LAN/Wi-Fi.

O objetivo é proporcionar redundância, estabilidade e continuidade na transmissão. Se uma conexão apresentar perda de pacotes, instabilidade ou interrupção, as outras continuarão participando da comunicação, reduzindo o risco de uma única falha interromper a conexão do jogador.

O Multi Internet e o Multi Connection operam em camadas complementares: o primeiro protege a conexão entre o dispositivo e os servidores da NoPing; o segundo usa várias rotas entre a infraestrutura da NoPing e o servidor do jogo.

“Esta atualização reúne recursos que abordam diferentes aspectos da experiência dos jogadores. Além de melhorar a qualidade e a estabilidade da conexão, queremos dar aos jogadores mais controle sobre o desempenho de seus computadores e facilitar a comunicação durante as partidas”, afirma Marcos Kenickel, CTO da NoPing.

O cálculo de rotas funciona como um GPS para a internet

Para selecionar as melhores rotas, a NoPing usa uma rede global de mais de 2.000 servidores. O sistema mede a latência do dispositivo até esses servidores, enquanto a infraestrutura da NoPing mede a latência entre cada um deles e o servidor do jogo.

O sistema combina os segmentos, calcula o caminho entre jogador e destino e compara as opções para encontrar as de menor latência e maior estabilidade.

Ele funciona como um GPS para a internet: em vez de considerar apenas a distância até um servidor da NoPing, analisa todo o caminho até o servidor do jogo. As melhores rotas são usadas pelo Multi Connection, que transmite pacotes simultaneamente por até cinco caminhos.

AI Swap identifica automaticamente o servidor correto do jogo

O AI Swap identifica automaticamente qual servidor a partida está usando e seleciona a melhor conexão da NoPing para esse destino. Mesmo que o jogador selecione a região ou o servidor errado, o AI Swap analisa o tráfego, identifica o destino real e corrige a seleção. Não é preciso saber onde o servidor está hospedado nem testar regiões: o sistema identifica o destino e usa a melhor rota disponível.

Se o jogo mudar de servidor durante a sessão, o AI Swap detecta a mudança e recalcula a conexão. Com esta atualização, o recurso agora oferece suporte a Dead by Daylight, Roblox e ARC Raiders.

Boost FPS ganha uma nova estrutura

O Boost FPS foi reformulado e está disponível na nova versão. A nova estrutura permite selecionar otimizações conforme o perfil do computador, com configurações para sistemas de entrada, intermediários e de alto desempenho.

Os usuários também podem fazer ajustes manuais e criar configurações personalizadas para diferentes jogos, escolhendo a opção ideal para seu hardware e suas necessidades. Os resultados variam conforme os componentes, o sistema operacional e as configurações de cada jogo.

Novas ferramentas ajudam a manter o desempenho do PC

A atualização adiciona o RAM Cleaner, que analisa processos em segundo plano e encerra os que não estão sendo usados ou não são necessários para o jogo, liberando memória RAM.

A atualização também adiciona o PC Improvement, ferramenta que remove arquivos temporários, caches e outros dados residuais. O recurso centraliza a manutenção e elimina a busca manual em diferentes diretórios e configurações do sistema.

iTranslator leva a tradução de voz para os jogos

O iTranslator reconhece a fala e traduz o conteúdo para o idioma selecionado. O texto pode ser usado para se comunicar com jogadores de outros países e, conforme a compatibilidade, ser copiado ou inserido no chat durante uma partida.

O recurso ajuda a superar barreiras linguísticas em partidas cooperativas e na interação com equipes internacionais e comunidades globais de jogos.

Sobre a NoPing

NoPing Game Booster é uma plataforma global de tecnologia voltada à otimização de conexões e ao desempenho em jogos online em computadores e dispositivos móveis. A plataforma usa roteamento inteligente, Multi Connection e Multi Internet para reduzir latência, jitter, perda de pacotes, picos de ping e desconexões.

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A NoPing oferece um período de teste gratuito para novos usuários. Para saber mais sobre seus recursos e experimentar a NoPing, basta acessar: https://noping.com/