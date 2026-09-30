Indústria de bebidas economiza R$ 283 mil ao ano com Klüber

Uma das maiores indústrias de bebidas e alimentos em operação no Brasil reduziu em até 90% o consumo de lubrificante e passou a economizar cerca de R$ 283 mil por ano após substituir a solução utilizada anteriormente pelo Klüberfood NH1 C4 58, da Klüber Lubrication, em esteiras transportadoras Krones de uma unidade fabril localizada no interior de São Paulo. Além da expressiva redução no consumo de lubrificante, o projeto proporcionou um ganho de 1% em eficiência energética, equivalente a uma economia anual de aproximadamente 1 MWh.

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Para validar os resultados, foram adotados protocolos internacionais reconhecidos, como o International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) e a DIN ISO 50015, garantindo a confiabilidade das medições e a utilização dos relatórios em auditorias da ISO 50001. O projeto também recebeu certificação da TÜV SÜD, atestando a conformidade da metodologia aplicada.

A análise envolveu a coleta de dados elétricos de potência e consumo de energia em intervalos de um minuto durante um mês antes da substituição do lubrificante, além da medição do coeficiente de atrito em quatro pontos do equipamento. Para assegurar a comparabilidade entre os cenários, a avaliação energética foi realizada mantendo as mesmas condições operacionais e o mesmo volume de produção nos períodos de linha de base (baseline) e de referência. O Klüberfood NH1 C4 58 é um produto formulado sem PFAS.

Os resultados mostraram uma redução de até 12,5% no coeficiente de atrito e uma diminuição imediata de 70% no gasto de óleo. Após ajustes finos realizados pela equipe técnica da Klüber Lubrication durante o acompanhamento da operação nos três turnos da planta, o consumo diário caiu de 33 litros para apenas 3 litros, representando uma economia anual de aproximadamente 10,6 mil litros de lubrificante.

Segundo Rodrigo Viana, responsável técnico de Eficiência Energética da Klüber Lubrication, projetos como esse demonstram que a lubrificação de alto desempenho pode gerar impactos que vão muito além da manutenção dos equipamentos.

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"Quando a lubrificação é tratada de forma estratégica, ela contribui diretamente para a eficiência energética, a redução do consumo de insumos, a confiabilidade operacional e a sustentabilidade das operações. Os resultados obtidos nesse projeto mostram que ganhos técnicos e financeiros podem caminhar juntos, gerando valor para a indústria e apoiando suas metas de produtividade e eficiência", afirma.