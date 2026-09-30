Andersen Global reforça sua presença na Argentina fazendo parceria com Fidem

A Andersen Global expande suas capacidades em impostos e transações na Argentina através de um Contrato de Cooperação com a Fidem Partners, que fortalece sua presença e oferta de serviços no mercado.

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Fundada em 2011, a Fidem Partners assessora empresas em questões tributárias e de conformidade, fusões e aquisições (M&A), bem como terceirização de processos de negócios (BPO). A empresa atende empresas dos setores de energia, tecnologia, serviços financeiros, agronegócio e bens de consumo, com ampla experiência no atendimento a subsidiárias de multinacionais na Argentina. Sua equipe multidisciplinar tem por base a experiência de importantes empresas de serviços profissionais e ambientes de negócios para fornecer orientação prática em todas as principais etapas do ciclo de vida empresarial.

"A maior parte do nosso trabalho é com subsidiárias de empresas multinacionais que operam na Argentina, onde o ambiente regulatório exige discernimento, e não apenas conformidade", disse Darío H. Díaz, Sócio-Diretor da Fidem Partners. "A cooperação com a Andersen Global oferece a nossos clientes acesso a uma plataforma mundial sem abrir mão do atendimento personalizado que os trouxe até nós em primeiro lugar."

"Nossa relação com a equipe da Fidem se desenvolveu ao longo de vários anos através do trabalho deles com nossos colegas em toda a América Latina", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Formalizar esta relação nos dá uma base sólida para a cooperação contínua e agrega importantes recursos tributários e de transações na Argentina à nossa plataforma mais ampla."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais tributários, jurídicos e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929781477/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

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