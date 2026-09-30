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Hipotireoidismo e Peso: Mitos da Disfunção Hormonal
Dados clínicos apontam que o ganho ponderal decorrente do hipotireoidismo é moderado e associado à retenção hídrica; especialista reforça a necessidade de diferenciar disfunção hormonal de adiposidade corporal.
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30/09/2026 10:40
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A relação entre disfunções da tireoide e variação do peso corporal figura entre os temas mais recorrentes nas consultas sobre saúde metabólica. Frequentemente apontado como causa primária do ganho de peso, o hipotireoidismo afeta o metabolismo, mas o seu impacto isolado sobre a gordura corporal costuma ser mais restrito do que sugere o senso comum.
O Papel da Tireoide no Gasto Energético
A tireoide produz tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3), hormônios essenciais na regulação do gasto energético basal e do metabolismo celular. Quando essa síntese diminui, manifestam-se sintomas como:
- Fadiga crônica;
- Intolerância ao frio;
- Obstipação intestinal;
- Aumento do peso corporal.
De acordo com a American Thyroid Association (ATA), o ganho de peso decorrente do hipotireoidismo costuma ser moderado, situando-se habitualmente entre 2,3 e 4,5 quilogramas (5 a 10 libras). A instituição destaca que a maior parte desse acréscimo decorre da retenção hídrica e salina, e não necessariamente da deposição de tecido adiposo.
O médico nutrólogo Dr. Darwin Ribeiro (CRM 11774/PB · RQE 7891) salienta que a correlação entre tireoide e massa corporal precisa ser compreendida num panorama clínico amplo. “O hipotireoidismo reduz o gasto energético e pode contribuir para o aumento do peso, mas ganhos muito expressivos raramente decorrem de uma única disfunção hormonal. Torna-se indispensável avaliar retenção de líquidos, composição corporal e fatores metabólicos associados”, pontua Darwin Ribeiro.
Diagnóstico Laboratorial e Marcadores da Função Tireoidiana
O diagnóstico laboratorial baseia-se na dosagem do hormônio tireoestimulante (TSH) e do T4 Livre. No hipotireoidismo primário clínico, observa-se TSH elevado com T4 Livre abaixo do intervalo de referência. Já no quadro subclínico, o TSH apresenta-se alterado, mantendo-se o T4 Livre em níveis normais. Elevações discretas do TSH podem ser transitórias, demandando reavaliação prévia à decisão terapêutica.
A dosagem de anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO) auxilia no diagnóstico da tireoidite de Hashimoto, principal causa de hipotireoidismo adquirido. Contudo, a ATA frisa que a presença de anticorpos apenas confirma a autoimunidade, sendo TSH e T4 Livre os marcadores determinantes da função orgânica; logo, anti-TPO positivo isolado não justifica reposição hormonal imediata.
Peso na Balança versus Composição Corporal Real
Outro ponto elementar é distinguir elevação de peso de acúmulo de gordura. A balança convencional não diferencia massa muscular, água e tecido adiposo. Avaliações complementares de composição corporal, como a bioimpedância, auxiliam essa análise diagnóstica, devendo ser interpretadas em consonância com o contexto de hidratação e o quadro clínico geral.
Pesquisa publicada no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism acompanhou pacientes com hipotireoidismo primário durante um ano de terapia com levotiroxina. Verificou-se diminuição de peso e elevação do gasto energético de repouso sem decréscimo substancial de massa gorda, demonstrando que a redução ponderal relacionou-se primordialmente à excreção hídrica retida pelo mixedema.
A obesidade é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença crônica e multifatorial, decorrente de interações neurobiológicas, genéticas, nutricionais e ambientais. Atribuir a dificuldade no controle do peso unicamente à glândula tireoide retarda o diagnóstico de causas subjacentes. Por outro lado, parâmetros tireoidianos normais não resumem a questão à falta de disciplina.
Diretrizes Terapêuticas e os Riscos de Condutas Inadequadas
A reposição com levotiroxina constitui o padrão para reverter a deficiência hormonal e restabelecer o eutireoidismo. A normalização hormonal, contudo, não atua como tratamento direto da obesidade: havendo excesso de gordura associado, ambas as condições requerem estratégias paralelas e personalizadas.
A ATA adverte expressamente contra o uso de hormônios tireoidianos em dosagens suprafisiológicas para perda rápida de peso. Tal conduta induz riscos graves, incluindo arritmias, osteopenia e perda de massa muscular, devendo a conduta focar na restauração dos níveis fisiológicos.
Segundo Darwin Ribeiro, que atua em João Pessoa (PB), a avaliação do peso deve integrar rotina alimentar, sono, atividade física e composição corporal. Informações sobre a atuação profissional estão disponíveis em https://www.darwinribeiro.com.br/.
Conclui-se que o hipotireoidismo impacta o metabolismo, mas seu efeito sobre o tecido adiposo é restrito. O acompanhamento criterioso fundamenta-se na correlação de sintomas e exames laboratoriais, permitindo intervenções seguras e sustentáveis.
Website: https://www.darwinribeiro.com.br/
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