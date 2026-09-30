Organizações brasileiras modernizam sistemas para melhorar serviços e eficiência

Organizações do setor público no Brasil estão ampliando suas capacidades digitais para aumentar a eficiência administrativa e a prestação de serviços aos cidadãos, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® Public Sector Services and Solutions 2026 para o Brasil aponta que a transformação digital está se tornando uma prioridade administrativa nas esferas federal, estadual e municipal. Diante de limitações fiscais, os órgãos públicos estão realizando investimentos para reduzir custos operacionais e manter serviços essenciais por meio de programas coordenados. As práticas de contratação pública enfatizam cada vez mais a rastreabilidade, a segurança da informação e a gestão transparente de contratos em ambientes regulatórios complexos.

“Os órgãos públicos brasileiros estão vinculando cada vez mais os gastos com modernização a resultados mensuráveis ??e a uma maior capacidade institucional de longo prazo”, afirmou Nathan Frey, partner e Public Sector lead da ISG. “Suas prioridades refletem orçamentos restritos, exigências regulatórias e expectativas crescentes por serviços digitais eficientes, transparentes e centrados no cidadão.”

Cloud computing, data engineering e platform engineering estão se tornando fundamentos tecnológicos para a evolução das operações de governo digital no Brasil. As organizações estão utilizando essas capacidades para unificar ambientes fragmentados e ampliar sua capacidade de tomar decisões com base em dados confiáveis. Elas reconhecem o valor de plataformas interoperáveis ??para conectar aplicações legadas, recursos multinuvem e canais digitais existentes, evitando, ao mesmo tempo, custos de customização e atrasos. No entanto, as taxas de adoção variam entre os órgãos, dependendo da maturidade institucional, dos recursos financeiros disponíveis e da complexidade de seus ecossistemas tecnológicos.

A automação é cada vez mais importante para processos administrativos, serviços ao cidadão e funções analíticas em todas as instituições públicas do Brasil. Os órgãos estão vinculando as implementações a indicadores de desempenho claros e a benefícios operacionais, em vez de tratar a digitalização como um objetivo tecnológico isolado. Os investimentos federais em tecnologia concentram-se na criação de plataformas nacionais que garantam a interoperabilidade e o compartilhamento seguro de informações entre departamentos. Os estados estão modernizando plataformas corporativas essenciais e ampliando o uso estratégico de IA em seus ambientes de serviço público.

Os municípios brasileiros estão adotando soluções padronizadas, plataformas compartilhadas e serviços gerenciados para aprimorar a integração e simplificar a gestão de ambientes tecnológicos. Essa estratégia permite ampliar a capacidade operacional e, ao mesmo tempo, manter os orçamentos locais sob controle. Nesse contexto, cresce a demanda por serviços de consultoria e terceirização de processos de negócios (BPO) que complementam as capacidades internas e aceleram iniciativas estratégicas. Projetos isolados estão dando lugar a programas estruturados de médio e longo prazo, alinhados a estratégias digitais mais amplas e focados na entrega de resultados mensuráveis, segundo a ISG.

“Órgãos públicos no Brasil precisam de parceiros adaptáveis ??para uma integração segura ao longo de projetos plurianuais em ambientes complexos e altamente regulamentados”, afirmou Sonia Maria Castral, autora principal do relatório. “Existem prestadores de serviços capazes de apoiar órgãos em diferentes níveis de maturidade, ao mesmo tempo em que preservam a continuidade dos serviços, os ativos estratégicos e a autonomia institucional.”

O relatório também explora outras tendências no setor público brasileiro, incluindo a crescente importância da soberania digital e a expansão de mecanismos de aquisição de soluções colaborativas adaptadas às necessidades específicas dos órgãos.

Para mais insights sobre os desafios enfrentados por organizações do setor público no Brasil, bem como as recomendações da ISG para superá-los, confira o informativo ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia 28 fornecedores em quatro quadrantes: Strategy and Enablement Services (Consulting), Managed IT Services, Business Process and Other Outsourcing Services e Digital Transformation and Modernization Services.

Aponta a Accenture, a Minsait, a Stefanini e a TIVIT como Líderes em todos os quatro quadrantes. Aponta a Capgemini e a IBM como Líderes em três quadrantes cada. A Deloitte, a NTT DATA e a Sonda são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada, e a TOTVS Consulting é apontada como Líder em um quadrante.

Além disso, a G4F, a Spassu e a Xertica.ai são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

A versão personalizada do relatório estão disponível na G4F.

Na área de experiência do cliente, a NRI foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores de serviços e soluções para o setor público. A NRI obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade do setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens Public Sector Services and Solutions 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra avulsa nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder consolidada no setor de serviços de tecnologia e negócios e está agora na vanguarda do uso da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e um crescimento mais acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados de mercado e pesquisas proprietários, pelo profundo conhecimento e governança de ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930072637/pt/

Press Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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