Murata inicia a produção em massa dos menores MLCCs de três terminais e baixo ESL do mundo (tamanho 0201 polegadas)

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) iniciou a produção em massa da série LLD, os menores* capacitores cerâmicos multicamadas (MLCCs) de três terminais e baixa indutância série equivalente (ESL) do mundo. Com dimensões de apenas 0201 polegadas (0,6 × 0,3 mm), os novos produtos reduzem a área de montagem em aproximadamente 64% em comparação com o menor modelo anterior da Murata, de tamanho 0402 polegadas (1,0 × 0,5 mm), liberando espaço valioso na placa de circuito impresso (PCB) em dispositivos compactos, como smartphones e dispositivos vestíveis.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Three-Terminal Low-ESL MLCCs

À medida que smartphones e dispositivos vestíveis incorporam circuitos integrados (ICs) cada vez mais potentes, manter uma fonte de alimentação estável torna-se um desafio maior. A operação em alta velocidade causa variações rápidas na demanda de corrente, o que pode levar a flutuações na tensão fornecida ao IC. Minimizar essa instabilidade é essencial para um desempenho confiável. Os capacitores de três terminais, com seus quatro caminhos de corrente mais curtos, oferecem um ESL mais baixo em comparação com os componentes convencionais de dois terminais, ajudando a manter a estabilidade da alimentação de energia para o IC.

Ao mesmo tempo, dispositivos eletrônicos mais finos e compactos exigem o uso eficiente do espaço limitado na PCB. No entanto, a miniaturização de capacitores de três terminais tem sido difícil, pois suas estruturas de eletrodos internos e externos são mais complexas do que as dos tipos convencionais de dois terminais.

A Murata superou esse desafio otimizando o design dos eletrodos e aprimorando seus processos de fabricação. Os produtos resultantes, de tamanho 0201 polegadas, permitem a montagem de alta densidade e, simultaneamente, estabilizam a tensão de alimentação próxima aos ICs, mesmo em altas frequências. Isso dá aos projetistas maior flexibilidade no posicionamento de componentes e no design de circuitos em torno dos CIs, suportando maior desempenho em dispositivos eletrônicos com espaço limitado.

Dois modelos estão disponíveis. LLD033R60G105ME01 possui capacitância de 1 µF, tensão nominal de 4 Vcc e faixa de temperatura operacional de -55 a +85°C. LLD033D80E105ME01 possui capacitância de 1 µF, tensão nominal de 2,5 Vcc e faixa de temperatura operacional de -55 a +105°C.

A Murata continuará desenvolvendo MLCCs compactos e de alto desempenho para dispositivos móveis e vestíveis, contribuindo para uma maior miniaturização e melhor desempenho de equipamentos eletrônicos.

Para dúvidas, entre em contato conosco.

Notas:

*Com base na pesquisa da Murata em 29 de setembro de 2026.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em concepção, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicos passivos à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fornecimento de energia. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos de alta densidade multifuncionais e de última geração. A empresa conta com funcionários e instalações de fabricação globalmente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para mais informações, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com

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