Longas Horas, Mudança de Postura: Sihoo Apresenta Cadeiras de Escritório Ergonômicas da Última Geração na ORGATEC 2026

COLÔNIA, Alemanha, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sihoo irá apresentar a Sihoo H300 Pro e a Sihoo Doro C300 Pro V2 na ORGATEC 2026 de 27 a 30 de outubro na Koelnmesse, no Pavilhão 8.1, estandes A-060 e B-061. Os dois modelos destacam a abordagem mais recente da marca em relação ao suporte adaptável para diferentes posturas de trabalho.

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Atendendo as Necessidades em Evolução do Trabalho Moderno

De acordo com o Relatório da DKV de 2025, uma pesquisa com mais de 2.800 adultos na Alemanha revelou que as pessoas passam em média 613 minutos, ou mais de 10 horas, sentadas durante os dias úteis.

Em ambientes de trabalho híbridos, os funcionários alternam entre digitar com foco, usar dispositivos e fazer pausas curtas. No entanto, as cadeiras tradicionais geralmente contam com um suporte estático que tem dificuldade em acomodar esses movimentos. Quando os usuários mudam de posição, eles podem perder o constante apoio lombar, ter desconforto na região lombar e tensão muscular.

A Sihoo apresentará suas soluções de assentos adaptáveis na ORGATEC 2026. Como uma importante plataforma de inovação no local de trabalho, a exposição irá possibilitar que a Sihoo se conecte com parceiros globais, troque ideias sobre locais de trabalho mais saudáveis e explore novas oportunidades de negócios.

Uma Prévia das Mais Recentes Inovações Ergonômicas da Sihoo

A Sihoo irá apresentar duas novas cadeiras de escritório na ORGATEC 2026:

A Sihoo H300 Pro resolve o problema da perda de contato lombar durante tarefas que exigem inclinação para frente. Seu suporte lombar 2D ajustável em quatro direções funciona com o suporte adaptativo DynaCore para todo o corpo, mantendo o ajuste em todas as posturas. O apoio para os braços coordenados em 7D e o apoio para os pés integrado proporcionam conforto, tanto para o trabalho focado quanto para o relaxamento.



Sihoo Doro C300 Pro V2, a primeira cadeira ergonômica da marca adaptável para todo o corpo, minimiza a falta de suporte para a cabeça, as costas e a lombar durante as mudanças de postura. Equipada com o sistema DynaCore com articulação de quatro zonas, ela coordena essas áreas e o apoio para os braços em tempo real. Seu sistema SyncroFlex permite um deslizamento suave do encosto, enquanto o Suporte Lombar Dinâmico Autoadaptável 2.0 mantém o contato lombar, e os apoios de braço biônicos 8D proporcionam um posicionamento flexível dos braços.

Desenvolvida com Base na Expertise em Ergonomia

Com 15 anos de experiência em mobiliário ergonômico, a Sihoo combina pesquisa e desenvolvimento com um laboratório de testes de 1.000 metros quadrados. Seus produtos chegam a mais de 122 países e regiões e a mais de 10 milhões de residências em todo o mundo.

Conheça a Sihoo na ORGATEC 2026

A Sihoo convida a mídia, designers, distribuidores, compradores corporativos e parceiros para conhecer suas soluções ergonômicas e conversar sobre parcerias.

Data: 27– 30 de outubro de 2026

Local: Koelnmesse, Colônia, Alemanha

Pavilhão: 8,1

Estande: A-060, B-061

Contato com a Mídia

Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

Email: marketing@sihoo.com

Website: https://de.sihoo.com/

Fotos deste comunicado disponíveis em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836828)