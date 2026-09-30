Zhang Turan Retorna a Londres com a SUNCUN Concluindo sua Jornada nas Semanas da Moda em Quatro Cidades
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LONDRES, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SUNCUN apresentou sua coleção PV2027, "Wen Feng Ji Meng" ("VENTO E SONHO"), na London Fashion Week, completando a trajetória de uma década da fundadora Zhang Turan, do nordeste da China a Nova York, Paris, Londres e Milão. A apresentação marcou o 10º aniversário da marca e encerrou seu ciclo nas semanas de moda em quatro cidades.
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O desfile contou com 59 looks com silhuetas fluidas, modelagem em camadas e espaço negativo, traduzindo o conceito de vento e sonho da coleção. O desfile chamou a atenção de compradores internacionais e da mídia. Tendo concluído seu segundo lançamento global de novos produtos em Londres, a SUNCUN planeja abrir uma loja física na cidade, trazendo um novo estilo de vida para Londres, enquanto continua a desenvolver um sistema de moda oriental contemporâneo e maduro, e a aprofundar a colaboração artesanal global.
Sua história teve início em Nova York, em fevereiro de 2019, quando ele foi convidado pela IMG para a New York Fashion Week para apresentar o "Wuwei Fusheng". Aos 24 anos, ele ficou amplamente conhecido como o mais jovem estilista de alta-costura a se apresentar no evento. A cobertura internacional descreveu seu trabalho como "um poder misterioso do Oriente". No final daquele ano, "Shanhai", no Petit Palais, o levou até Paris. Zhang estreou em Londres com a coleção outono-inverno 2024 da SUNCUN, "Kaitian", divulgada pela CRI. Sete meses depois, a coleção PV2025 "Bridge" na Semana de Moda de Milão foi coberta pela Xinhua e avaliada pela Câmara Nacional da Moda da Itália.
A coleção de Londres leva esse desenvolvimento para o design. Desenvolvida em torno da frase "Use o vento como rastros, o sonho como mensagens", a coleção trata o vento como movimento mundano e o sonho como vida flutuante. Em vez de reproduzir paisagens literais ou sobrepor símbolos culturais, Zhang usa silhuetas fluidas, modelagem em camadas, contrastes entre o virtual e o real e espaço negativo para traduzir a filosofia oriental em um guarda-roupa contemporâneo.
"A beleza das roupas orientais não está apenas no estilo — está na própria filosofia oriental", disse Zhang. O retorno completa o percurso de quatro cidades e mostra como a SUNCUN está levando o artesanato do patrimônio imaterial para além da alta-costura única, transformando-o em uma linguagem de moda que abrange a alta-costura e o prêt-à-porter.
Sobre a SUNCUN
Fundada em 2015 em Shenyang, a SUNCUN é uma marca chinesa de alta-costura e moda no estilo novo estilo chinês fundada por Zhang Turan. A marca trabalha com artesãos chineses e desenvolve bordados de patrimônio imaterial, tecidos tradicionais e alfaiataria para clientes únicos e prêt-à-porter por meio da La Brocart/Chengyi Bureau e da TURANZZ.
Contato para a imprensa
Tingting Li, CEO da SUNCUN
364548638@qq.com
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836662)