Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) estabelece novo padrão de excelência digital no México em parceria com a AirportLabs

O Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), membro da rede da VINCI Airports, concluiu a transformação digital de seus 13 aeroportos com a AirportLabs, cuja gama completa de produtos está em operação desde setembro de 2026.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928671287/pt/

Parteneteriado de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y AirportLabs

Uma implementação recorde

A parceria da OMA com a AirportLabs começou com a implementação do FIDS mais rápida já registrada no setor: o VisionAir FIDS entrou em operação no Aeroporto de Chihuahua em apenas 40 dias e, nos 12 aeroportos restantes, antes do fim de 2025. Em setembro de 2026, o SkyCore AODB, o Allegra RMS e o Airport Community App foram ativados em todo o grupo, e o Aeroporto Internacional de Monterrey, seu principal hub, passou a contar exclusivamente com o RealTime Airport e o AirportLabs Billing.

A transformação alinha a OMA aos padrões da VINCI Airports e à sua transição para um Centro de Operações Aeroportuárias (APOC).

Víctor Martín, gerente de projetos da VINCI Airports, afirmou: “Os aeroportos estão encontrando novas formas de colaborar e operar a partir de um APOC. Por isso, o fato de os produtos da AirportLabs serem muito ágeis e inovadores foi, e continua sendo, fundamental para nós”.

Quatro pilares, 13 aeroportos

Melhor comunicação com os passageiros: o VisionAir FIDS opera em toda a rede de 13 aeroportos e fornece aos passageiros informações sobre voos e orientação em tempo real, sincronizadas em todos os pontos de contato.

o VisionAir FIDS opera em toda a rede de 13 aeroportos e fornece aos passageiros informações sobre voos e orientação em tempo real, sincronizadas em todos os pontos de contato. Uma força de trabalho conectada: o Airport Community App está implementado nos 13 aeroportos, centraliza a comunicação e permite que as equipes se antecipem aos problemas antes que eles se agravem e os solucionem.

o Airport Community App está implementado nos 13 aeroportos, centraliza a comunicação e permite que as equipes se antecipem aos problemas antes que eles se agravem e os solucionem. A espinha dorsal dos dados: o SkyCore AODB opera em todo o grupo, automatiza os fluxos de trabalho centrais e elimina a fragmentação dos dados.

o SkyCore AODB opera em todo o grupo, automatiza os fluxos de trabalho centrais e elimina a fragmentação dos dados. Gestão dinâmica de recursos: o Allegra RMS levou a OMA do planejamento estático à alocação de recursos baseada em aprendizado de máquina.

Aeroporto de Monterrey: referência em inovação

No Aeroporto Internacional de Monterrey, outros dois produtos estão em operação. O RealTime Airport funciona como plataforma central de apoio à tomada de decisões e oferece consciência situacional abrangente por meio de um mapa interativo do campo aéreo que monitora aeronaves e ativos em movimento.

O AirportLabs Billing opera no hub e garante alta precisão e transparência financeira tanto para as receitas aeronáuticas quanto para as não aeronáuticas, ao automatizar regras complexas de cobrança e oferecer rastreabilidade em tempo real.

Sobre a AirportLabs

Líder global em tecnologia para a aviação, a AirportLabs desenvolve software integrado e nativo em nuvem que simplifica as operações aeroportuárias. Com mais de uma década de experiência e mais de 100 clientes, ajuda aeroportos, companhias aéreas e prestadores de serviços em terra a aumentar a eficiência e a resiliência.

Sobre a VINCI Airports

Maior operadora aeroportuária privada do mundo, a VINCI Airports administra mais de 70 aeroportos em 14 países e tem como meta alcançar emissões líquidas zero (escopos 1 e 2) em toda a sua rede até 2050.

Sobre a OMA Airports

A OMA opera 13 aeroportos internacionais no centro e no norte do México e atende mais de 26 milhões de passageiros por ano. Desde 2022, faz parte da VINCI Airports.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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