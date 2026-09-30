Cresce a adesão ao Miro MCP à medida que usuários adotam a tela para colaboração com IA

Miro®, camada de colaboração e contexto para a era da IA, registrou mais de 16 milhões de chamadas para seu servidor MCP desde o lançamento em fevereiro de 2026, com o volume de uso mais do que dobrando desde maio. Somente em setembro, as chamadas via MCP caminham para atingir a marca de 6 milhões*.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929450885/pt/

Miro's MCP server is a Model Context Protocol integration letting AI tools connect to Miro boards—creating diagrams, tables, and canvas content, and reading existing board data programmatically.

As equipes dependem cada vez mais da IA ??para acelerar o trabalho — desde a descoberta e o planejamento até o design e a programação. No entanto, a maioria das interações com IA ocorre em janelas de chat ou resulta em saídas estáticas que existem separadamente do espaço de trabalho real da equipe. O servidor MCP da Miro muda esse cenário ao permitir que os usuários tornem as respostas de suas ferramentas de IA visuais, imediatamente editáveis ??e acessíveis a toda a equipe em uma tela compartilhada.

Dados de usuários da Miro mostram que o Claude Desktop e o Claude Code representaram quase dois terços do uso em agosto (65%). ChatGPT tornou-se o segundo cliente mais utilizado, registrando um crescimento de 71% na base de usuários entre agosto e setembro. Ao todo, 15 clientes de IA diferentes já se conectaram via integração MCP; entre eles estão Microsoft Copilot, Gemini Enterprise, e Grok Build. Análises adicionais dos dados demonstram também que a tela está sendo utilizada tanto como entrada quanto como saída para agentes de IA. Em agosto, 57% das chamadas foram do tipo "Miro-para-código" onde um agente lê um quadro e atua sobre ele, e 41% foram do tipo "código-para-Miro" onde agentes geram quadros, diagramas e layouts diretamente.

Os dados indicam ainda uma mudança no perfil demográfico dos usuários que adotam o MCP. A tecnologia ultrapassou o nicho de desenvolvedores: profissionais de engenharia e desenvolvimento representam menos de um quarto dos usuários do MCP, enquanto as áreas de produto, design, marketing, operações e gestão de projetos, somadas, superam o número de engenheiros em uma proporção de aproximadamente dois para um.

"A adoção explosiva do servidor MCP da Miro demonstra a verdadeira demanda por aproximar agentes do trabalho que as equipes estão realizando ativamente", afirmou Jeff Chow, Diretor de Produtos e Tecnologia da Miro. "Ao utilizar ferramentas MCP com a Miro, as equipes podem visualizar ideias complexas em diversos formatos em uma tela colaborativa. O mais empolgante é o crescimento que observamos em todas as áreas, o que mostra que a Miro está bem posicionada para ser a camada de colaboração na era dos agentes de IA."

"O servidor MCP da Miro transformou a maneira como nossa equipe de produtos pensa e entrega soluções", disse Dominic Le Garsmeur, Diretor de Produtos da Fincore Ltd. "Ele dá aos nossos gerentes de produto a liberdade de ousar na tela, sabendo que o Claude ajudará a transformar esse pensamento diretamente nos requisitos que nossos desenvolvedores utilizam para a implementação. Ideias melhores chegam à engenharia mais rapidamente."

As equipes estão adotando a Miro como a interface central para o trabalho assistido por IA. Com 16 milhões de chamadas MCP desde o lançamento e uma adoção que se expande por todas as funções profissionais, o padrão é claro: agentes de IA precisam de um espaço de trabalho que suporte a forma como as equipes realmente trabalham — visual, compartilhado e infinitamente editável.

Notas para editores

O que é o servidor MCP da Miro?

O servidor MCP da Miro é uma integração baseada no protocolo MCP (Model Context Protocol) que permite a conexão de ferramentas de IA aos quadros da Miro, possibilitando a criação de diagramas, tabelas e conteúdos na tela, bem como a leitura programática de dados existentes nos quadros.

Para mais informações, acesse: https://miro.com/ai/mcp/

Como esses dados foram medidos?

*Os números baseiam-se nas análises internas de produto da Miro e contabilizam as chamadas feitas ao servidor MCP da Miro por clientes de IA conectados, desde o lançamento público do servidor até o momento da publicação, excluindo o uso por funcionários da Miro.

Sobre a Miro

A Miro é o espaço de trabalho colaborativo onde agentes e equipes se unem para pensar, decidir e construir juntos. À medida que a IA acelera o ritmo de trabalho, o desafio para as organizações não é fazer mais, mas sim transformar a produção individual em impacto em escala. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em 250.000 clientes, a tela segura e compartilhada da Miro revela o contexto que capacita as equipes a resolver problemas mais difíceis, tomar melhores decisões e avançar com o trabalho com mais rapidez. Fundada em 2011, a Miro emprega atualmente 1.600 pessoas em 13 centros ao redor do mundo. Para saber mais, acesse miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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