YYForce Fecha Contratos Plurianuais de Serviços de Gestão de Instalações em Singapura no Valor de S$ 15,96 milhões

SINGAPURA, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações (“IFM”) com base em IA, anunciou hoje que sua subsidiária em Singapura, Hong Ye Group Pte. Ltd. (“Hong Ye Group”), fechou vários contratos de limpeza comercial e serviços de manutenção de instalações em Singapura, com um valor contratual total de aproximadamente S$ 15,96 milhões (cerca de US$ 12,5 milhões).

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Os novos contratos abrangem diversas propriedades em Singapura, devem entrar em vigor em outubro de 2026 com prazos de prestação de serviços variados, e os contratos principais com prazo aproximado de três anos. Com base nos cronogramas atuais dos contratos, o valor agregado dos contratos devem ser de aproximadamente S$ 5,57 milhões no 1º ano, S$ 5,55 milhões no 2º ano e S$ 4,84 milhões no 3º ano.

Dados Principais do Contrato

Métrica Detalhes Valor Agregado do Contrato Aproximadamente S$ 15,96 milhões Unidade de Negócios Hong Ye Group Pte. Ltd., subsidiária da YYForce em Singapura Serviços Limpeza comercial e serviços relacionados a instalações Mercado Singapura Início do Contrato Outubro de 2026: Duração do Contrato Principal Aproximadamente três anos Valor do contrato no 1º ano Aproximadamente S$ 5,57 milhões Valor do contrato no 2º ano Aproximadamente S$ 5,55 milhões Valor do contrato no 3º ano Aproximadamente S$ 4,84 milhões



Ampliação da Visibilidade dos Negócios Contratados Plurianualmente

Os novos contratos ampliam o portfólio do Hong Ye Group de serviços contratados de limpeza comercial e manutenção de instalações em Singapura e dão à YYForce visibilidade adicional dos negócios contratados plurianualmente, com base no início do contrato unificado em outubro de 2026.

Os contratos foram fechados após a divulgação dos resultados da YYForce no primeiro semestre de 2026, nos quais a receita de IFM aumentou 11,1% em relação ao ano anterior, alcançando aproximadamente US$ 16,06 milhões. A Empresa informou que o crescimento da IFM no período foi impulsionado pelo fechamento de novos contratos, pela renovação de projetos existentes e pela contribuição, ao longo de todo o período, de subsidiárias adquiridas em 2025.

Valor do Contrato e Reconhecimento da Receita O valor agregado do contrato é diferente da receita reconhecida para fins contábeis. Com todos os contratos tendo início em outubro de 2026, o reconhecimento real da receita dependerá da prestação contínua dos serviços, dos termos contratuais, das exigências dos clientes e das normas contábeis aplicáveis. Não há garantia de que o valor total agregado do contrato seja reconhecido como receita de acordo com o cronograma previsto atualmente.

Comentário da Diretoria

"Esses novos contratos plurianuais expandem nossos negócios de serviços comerciais em Singapura e solidificam a visibilidade dos negócios contratados do Hong Ye Group à medida que nos aproximamos do início em outubro", disse Mike Fu, CEO da YYForce.

"A nossa estratégia de gestão integrada de instalações está focada em combinar a prestação disciplinada de serviços na linha de frente com tecnologias de força de trabalho, agendamento inteligente, IA e automação. Esses contratos expandem a base operacional que permite a continuação do aprimoramento da produtividade, da consistência dos serviços e da escalabilidade ao longo do tempo."

Apoio à Estratégia de Gestão Integrada de Instalações da YYForce

O Hong Ye Group é um componente importante das operações de IFM da YYForce em Singapura. A estratégia da YYForce consiste em combinar os serviços de instalações de linha de frente já consolidados com a gestão da força de trabalho com base em tecnologia e, ao longo do tempo, aumentar os níveis de IA, automação e robótica.

Força de Trabalho Humana + Tecnologia de Força de Trabalho + IFM + IA + Automação + Robótica

A empresa acredita que esse modelo pode contribuir para aprimorar a alocação da força de trabalho, a consistência dos serviços, a eficiência operacional e a escalabilidade. Os novos contratos são uma base operacional ampliada por meio da qual a YYForce pode continuar desenvolvendo e implementando soluções com base em tecnologia em suas operações de serviços de instalações.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Através das suas divisões de tecnologia para força de trabalho e IFM, a YYForce oferece soluções de alocação e gestão de equipes, bem como serviços de gestão de instalações, para diversos setores de serviços

A plataforma de força de trabalho da empresa, YY Circle, oferece suporte à alocação e gestão da força de trabalho em diversos setores, incluindo hotelaria, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços. Nas suas operações de IFM, a YYForce combina serviços de instalações de linha de frente com soluções tecnológicas projetadas para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.

A estratégia de longo prazo da YYForce está centrada na criação de um ecossistema integrado de força de trabalho do futuro, no qual trabalhadores humanos, softwares inteligentes, automação e robótica trabalham cada vez mais juntos para prestar serviços de forma mais eficiente.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "estima", "acredita", "planeja", "pretende", "projeta", "prediz", "potencial", "continuar", "almejar" ou expressões semelhantes.

Essas declarações de previsão incluem, entre outras coisas, declarações sobre o desempenho esperado dos contratos e o reconhecimento da receita, a estratégia de gestão integrada de instalações da empresa, a integração da tecnologia da força de trabalho, da inteligência artificial, da automação e da robótica nas suas operações, a eficiência operacional, a escalabilidade e a estratégia de crescimento futuro.

As declarações de previsão têm por base expectativas e suposições atuais que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressados ou implícitos. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, as exigências dos clientes, o início e o desempenho dos contratos, a disponibilidade e os custos de mão de obra, as condições da concorrência, as condições econômicas e do mercado, a implementação de tecnologias, as mudanças na regulamentação, e outros riscos descritos nos documentos arquivados pela YYForce na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Os leitores devem consultar os documentos arquivados pela Empresa na SEC, incluindo a seção "Fatores de Risco" do relatório anual mais recente no Formulário 20-F e os documentos arquivados posteriormente. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

Jason Zhi Yong Phua

Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836676)