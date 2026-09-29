MidOcean Energy, da EIG, participará da Fase 2 do projeto LNG Canada

A MidOcean Energy (“MidOcean”), uma empresa de gás natural liquefeito (“GNL”) constituída e administrada pela EIG, um dos principais investidores institucionais globais em energia e infraestrutura, anunciou hoje sua participação na Fase 2 do projeto LNG Canada por meio de sua parceria com a PETRONAS, após a Decisão Final de Investimento (FID) dos parceiros da joint venture da LNG Canada, tomada em 29 de setembro de 2026.

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A participação da MidOcean na Fase 2 ocorrerá após a conclusão, em dezembro de 2025, da aquisição de 20% de participação na North Montney Upstream Joint Venture (NMJV), que possui o investimento de exploração da PETRONAS no Canadá, e de 20% de participação na North Montney LNG Limited Partnership (NMLLP), que possui 25% de participação no projeto LNG Canada.

A Fase 2 adicionará duas linhas de liquefação às instalações da LNG Canada em Kitimat, na Colúmbia Britânica, aumentando sua capacidade de produção de 14 para 28 milhões de toneladas por ano (mtpa). Essa expansão fortalecerá a presença da LNG Canada na costa do Pacífico canadense, proporcionando acesso a abundantes recursos de gás natural e a rotas marítimas competitivas para os principais mercados asiáticos.

A participação da MidOcean na Fase 2 elevará os volumes associados de GNL de 0,7 mtpa para 1,4 mtpa, consolidando sua posição em toda a cadeia de valor integrada do setor, que abrange a produção de gás no upstream em North Montney até a liquefação e exportação por meio da LNG Canada. Essa transação alinha-se à estratégia da MidOcean de estruturar um portfólio global diversificado, competitivo em custos e emissões de carbono, além de reforçar sua atuação como parceira preferencial de longo prazo para projetos de alta qualidade em toda a Bacia do Pacífico.

“Há muito tempo acreditamos que a LNG Canada é um dos projetos com as melhores vantagens competitivas do mundo, graças à sua escala, à ampla disponibilidade de recursos e ao acesso à Bacia do Pacífico, que permitem fornecer energia confiável aos mercados globais por décadas”, disse De la Rey Venter, CEO da MidOcean. “Nossa participação na Fase 2 é um próximo passo natural para nós, e fortalecemos nossa parceria com a PETRONAS enquanto avançamos em nossa estratégia de investir em ativos de GNL de alta qualidade e competitivos globalmente.”

Sobre a EIG

A EIG é uma relevante investidora institucional nos setores globais de infraestrutura e energia, somando US$ 27,1 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2026. A companhia é especializada em investimentos privados em energia e em infraestruturas correlatas em âmbito global. Ao longo de seus 44 anos de história, a EIG já aportou mais de US$ 55 bilhões no setor por meio de mais de 400 projetos e empresas distribuídos por 44 países, em seis continentes. A base de clientes da EIG inclui grandes fundos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais (endowments), fundações e fundos soberanos das Américas, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., e possui escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para informações adicionais, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, empresa de GNL constituída e gerida pela EIG, atua na construção de um portfólio global de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e emissões de carbono. Essa estratégia reflete a convicção da EIG de o GNL ser um elemento fundamental para um sistema energético global mais seguro, competitivo e de menor pegada de carbono. A MidOcean Energy detém participações estratégicas no setor de GNL, incluindo ativos como LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. A companhia é liderada por De la Rey Venter, executivo com 27 anos de experiência no segmento, que já ocupou cargos de alta gestão, como o de Líder Global de GNL na Shell plc. Para informações adicionais, visite www.midoceanenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929032380/pt/

Informações de contato da EIG/MidOcean

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Kelly Kimberly / Brandon Messina

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