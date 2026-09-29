Nova pesquisa sobre IA da GFT Technologies: 84% dos diretores de informação cancelaram um projeto de IA devido às limitações dos sistemas legados

Um novo estudo sobre IA da GFT Technologies, empresa global de transformação digital centrada em IA, descobriu que a infraestrutura legada é um dos maiores obstáculos para o sucesso da IA empresarial, sendo que a vasta maioria dos líderes em tecnologia reportou que isso os forçou a abandonar as iniciativas de IA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pesquisa da GFT, conduzida pela Wakefield Research com 945 diretores de informação e diretores de tecnologia em 19 países e em empresas com pelo menos $500 milhões em receita anual (realizada de 11 a 31 de agosto de 2026), revela que a promessa da IA e seus riscos estão acelerando conjuntamente. Os temas principais se referem à infraestrutura legada prejudicar as iniciativas de IA, ao ceticismo quanto ao retorno sobre o investimento em IA, às incertezas geopolíticas e regulatórias que reformulam a estratégia, à desconfiança de como as empresas explicam as decisões sobre a força de trabalho e ao aumento do risco pessoal para os líderes de tecnologia.

"A adoção da IA está andando rápido, mas a nossa pesquisa mostra que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância da base por baixo dela. Para muitas organizações, a infraestrutura legada está se tornando uma restrição real, não só em inovação, mas também em segurança e escalabilidade. Fechar essa lacuna entre a ambição da IA e a prontidão da infraestrutura é crítico para transformar o investimento em IA em valor empresarial sustentável", afirmou Marco Santos, CEO global da GFT Technologies.

Os achados principais do relatório incluem:

A infraestrutura legada está prejudicando a IA

84% dizem que as limitações nos seus sistemas legados fizeram sua organização cancelar um projeto-piloto ou projeto de IA

93% acreditam que deixar de modernizar antes de executar a IA na infraestrutura legada eventualmente causará uma crise de segurança em toda a organização

O investimento em IA está ultrapassando um valor realista

89% estão preocupados que o investimento global em IA pode estar crescendo mais rápido do que o valor empresarial que ela pode proporcionar de forma realista

As incertezas geopolíticas estão reformulando a estratégia

99% dizem que as potenciais restrições governamentais relacionadas ao acesso à IA aumentam a importância de não depender de uma única provedora de IA

Ceticismo em relação às narrativas sobre a força de trabalho

91% acreditam que algumas empresas públicas mencionam a IA para justificar as mudanças na força de trabalho que visam primariamente impulsionar o preço das suas ações

O risco pessoal para os líderes de tecnologia

89% estão preocupados que uma decisão errada sobre a força de trabalho feita enquanto a IA era escalonada colocaram seu trabalho em risco

Somente 20% afirmaram que outros executivos do alto escalão e membros da diretoria da sua organização entendem completamente os riscos de segurança relacionados com a execução da IA em sistemas legados

O que os dados mostram

A análise da GFT aponta para uma lacuna crescente na implementação da IA, à medida que muitas empresas estão escalonando a IA de forma mais rápida do que a base que a sustenta consegue suportar. Os sistemas legados causam falhas em projetos, a dependência de um único fornecedor compromete os roteiros de IA e os líderes de tecnologia arcam cada vez mais com os custos das falhas organizacionais.

Todavia, a adoção está acelerando. As empresas que estão criando valor com IA estão a tratando como um investimento do zero ao invés de uma camada adicionada por cima da infraestrutura desatualizada, da governança e das estratégias relacionadas à força de trabalho.

Os achados apontam para uma prioridade clara para as empresas que estão buscando fechar a lacuna de implementação da IA: preparando as bases necessárias para escalonar a IA de forma segura e sustentável, modernizando os ambientes legados, fortalecendo a governança, gerenciando dependências de tecnologia e alinhando a adoção da IA com estratégias empresariais e de força de trabalho mais amplas.

"A pressão para mostrar os resultados da IA é real, mas avançar mais rápido do que a sua própria infraestrutura apenas transfere o risco para etapas posteriores. Construir a base primeiro é o que torna sustentável e escalonável o valor e a velocidade que vêm mais tarde", afirmou Santos.

Saiba mais sobre o estudo e seus achados aqui.

Sobre a GFT Technologies

A GFT Technologies é uma empresa global de transformação digital centrada em IA. A empresa cria soluções avançadas de transformação empresarial com dados e IA, moderniza arquiteturas tecnológicas e desenvolve sistemas essenciais da próxima geração para líderes do setor nas áreas bancária, de seguro, manufatureira e robótica. Com parcerias estreitas com os clientes, a empresa ultrapassa limites para desbloquear todo o seu potencial. Sua equipe de mais de 12.000 especialistas em tecnologia atua em mais de 20 países no mundo todo.

Vamos além

www.gft.com

www.gft.com/int/en/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_tech

Sobre a Wakefield Research

A Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) é uma importante provedora independente de pesquisas de mercado quantitativas, qualitativas e híbridas. A Wakefield Research apoia as marcas e agências mais proeminentes do mundo, incluindo 50 das empresas Fortune 100 em 96 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929091733/pt/

Assessoria de imprensa

Francisco Blas Reyes

Gerente global sênior de RP

GFT Technologies SE

+34 636 691 781

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

francisco.blas@gft.com