Nova pesquisa sobre IA da GFT Technologies: 84% dos diretores de informação cancelaram um projeto de IA devido às limitações dos sistemas legados
Uma pesquisa global com 945 diretores de informação em empresas de mais de $500 milhões descobriu que infraestrutura desatualizada, medo de bolhas de IA, incertezas geopolíticas e regulatórias e desconfiança da força de trabalho estão desacelerando um progresso significativo da IA
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Um novo estudo sobre IA da GFT Technologies, empresa global de transformação digital centrada em IA, descobriu que a infraestrutura legada é um dos maiores obstáculos para o sucesso da IA empresarial, sendo que a vasta maioria dos líderes em tecnologia reportou que isso os forçou a abandonar as iniciativas de IA.
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A pesquisa da GFT, conduzida pela Wakefield Research com 945 diretores de informação e diretores de tecnologia em 19 países e em empresas com pelo menos $500 milhões em receita anual (realizada de 11 a 31 de agosto de 2026), revela que a promessa da IA e seus riscos estão acelerando conjuntamente. Os temas principais se referem à infraestrutura legada prejudicar as iniciativas de IA, ao ceticismo quanto ao retorno sobre o investimento em IA, às incertezas geopolíticas e regulatórias que reformulam a estratégia, à desconfiança de como as empresas explicam as decisões sobre a força de trabalho e ao aumento do risco pessoal para os líderes de tecnologia.
"A adoção da IA está andando rápido, mas a nossa pesquisa mostra que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância da base por baixo dela. Para muitas organizações, a infraestrutura legada está se tornando uma restrição real, não só em inovação, mas também em segurança e escalabilidade. Fechar essa lacuna entre a ambição da IA e a prontidão da infraestrutura é crítico para transformar o investimento em IA em valor empresarial sustentável", afirmou Marco Santos, CEO global da GFT Technologies.
Os achados principais do relatório incluem:
A infraestrutura legada está prejudicando a IA
- 84% dizem que as limitações nos seus sistemas legados fizeram sua organização cancelar um projeto-piloto ou projeto de IA
- 93% acreditam que deixar de modernizar antes de executar a IA na infraestrutura legada eventualmente causará uma crise de segurança em toda a organização
O investimento em IA está ultrapassando um valor realista
- 89% estão preocupados que o investimento global em IA pode estar crescendo mais rápido do que o valor empresarial que ela pode proporcionar de forma realista
As incertezas geopolíticas estão reformulando a estratégia
- 99% dizem que as potenciais restrições governamentais relacionadas ao acesso à IA aumentam a importância de não depender de uma única provedora de IA
Ceticismo em relação às narrativas sobre a força de trabalho
- 91% acreditam que algumas empresas públicas mencionam a IA para justificar as mudanças na força de trabalho que visam primariamente impulsionar o preço das suas ações
O risco pessoal para os líderes de tecnologia
- 89% estão preocupados que uma decisão errada sobre a força de trabalho feita enquanto a IA era escalonada colocaram seu trabalho em risco
- Somente 20% afirmaram que outros executivos do alto escalão e membros da diretoria da sua organização entendem completamente os riscos de segurança relacionados com a execução da IA em sistemas legados
O que os dados mostram
A análise da GFT aponta para uma lacuna crescente na implementação da IA, à medida que muitas empresas estão escalonando a IA de forma mais rápida do que a base que a sustenta consegue suportar. Os sistemas legados causam falhas em projetos, a dependência de um único fornecedor compromete os roteiros de IA e os líderes de tecnologia arcam cada vez mais com os custos das falhas organizacionais.
Todavia, a adoção está acelerando. As empresas que estão criando valor com IA estão a tratando como um investimento do zero ao invés de uma camada adicionada por cima da infraestrutura desatualizada, da governança e das estratégias relacionadas à força de trabalho.
Os achados apontam para uma prioridade clara para as empresas que estão buscando fechar a lacuna de implementação da IA: preparando as bases necessárias para escalonar a IA de forma segura e sustentável, modernizando os ambientes legados, fortalecendo a governança, gerenciando dependências de tecnologia e alinhando a adoção da IA com estratégias empresariais e de força de trabalho mais amplas.
"A pressão para mostrar os resultados da IA é real, mas avançar mais rápido do que a sua própria infraestrutura apenas transfere o risco para etapas posteriores. Construir a base primeiro é o que torna sustentável e escalonável o valor e a velocidade que vêm mais tarde", afirmou Santos.
Saiba mais sobre o estudo e seus achados aqui.
Sobre a GFT Technologies
A GFT Technologies é uma empresa global de transformação digital centrada em IA. A empresa cria soluções avançadas de transformação empresarial com dados e IA, moderniza arquiteturas tecnológicas e desenvolve sistemas essenciais da próxima geração para líderes do setor nas áreas bancária, de seguro, manufatureira e robótica. Com parcerias estreitas com os clientes, a empresa ultrapassa limites para desbloquear todo o seu potencial. Sua equipe de mais de 12.000 especialistas em tecnologia atua em mais de 20 países no mundo todo.
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Sobre a Wakefield Research
A Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) é uma importante provedora independente de pesquisas de mercado quantitativas, qualitativas e híbridas. A Wakefield Research apoia as marcas e agências mais proeminentes do mundo, incluindo 50 das empresas Fortune 100 em 96 países.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929091733/pt/
Contato:
Assessoria de imprensa
Francisco Blas Reyes
Gerente global sênior de RP
GFT Technologies SE
+34 636 691 781
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Fonte: BUSINESS WIRE