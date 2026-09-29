SLB OneSubsea recebe importante contrato para sistemas submarinos no desenvolvimento da bacia de Rovuma

A empresa multinacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que a sua joint venture OneSubsea™ recebeu um contrato da ExxonMobil Moçambique, Limitada, em nome de seus parceiros da Área 4, (ENH, CNPC, ENI, KOGAS e XRG), a fim de fornecer sistemas de produção submarinos para a primeira fase do projeto em alto mar Rovuma LNG em Moçambique.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916223356/pt/

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by ExxonMobil Moçambique, Limitada, on behalf of its Area 4 partners, (ENH, CNPC, ENI, KOGAS and XRG), to deliver subsea production systems for the first phase of the offshore Rovuma LNG project in Mozambique.

O escopo do contrato inclui o fornecimento de árvores submarinas, coletores, umbilicais e sistemas de controle associados, projetados para suportar a produção eficiente do campo em águas profundas. A SLB OneSubsea irá prover serviços de engenharia, aquisição, fabricação e instalação, aproveitando sua experiência no fornecimento de sistemas submarinos para complexos empreendimentos em águas profundas ao redor do mundo.

"Este prêmio reflete nossa capacidade de oferecer soluções submarinas integradas que ajudam os clientes a acelerar o desenvolvimento e maximizar o valor dos recursos em águas profundas", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "O projeto Rovuma representa uma oportunidade significativa para o crescente setor de GNL de Moçambique, e esperamos continuar nosso relacionamento de longa data com as operações da ExxonMobil na África, trazendo nossa tecnologia e experiência comprovadas para esta importante fase de desenvolvimento e mais além."

Em apoio ao projeto, a SLB OneSubsea pretende estabelecer uma base de serviços em Moçambique para atender operadores em toda a região. A instalação criará oportunidades locais de formação e emprego, além de apoiar o desenvolvimento das cadeias de fornecimento regionais.

Pontos principais

A SLB OneSubsea foi contratada pela ExxonMobil Moçambique, Limitada com o fim de fornecer sistemas de produção submarina para a fase 1 do projeto Rovuma LNG.

O escopo inclui árvores submarinas, coletores, umbilicais e sistemas de controle com suporte à instalação.

O projeto apoia a produção em águas profundas no setor offshore em expansão de Moçambique.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina ao aproveitar a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture com apoio da SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sedes em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários ao redor do mundo. Saiba mais em onesubsea.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" nos termos das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, e não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", “pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, como previsões ou expectativas quanto à implementação ou aos benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB, bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de obter os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, além de outros riscos e incertezas detalhados nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou remetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se concretizem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou se as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra circunstância.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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